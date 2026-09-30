Apple Watch Series 12 vs Garmin Fenix 9 Pro : le rythme cardiaque reste proche, mais les calories posent question

La nouvelle Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 sont présentées comme les montres Apple les plus précises à ce jour pour le suivi de la fréquence cardiaque, en grande partie grâce au nouveau Health Sensing System.

Ce système repose sur un réseau de LED redessiné que la marque décrit comme plus précis que les générations précédentes, avec des mesures de fréquence cardiaque au repos et pendant l’activité réalisées jusqu’à 60 fois plus souvent.

Lors de précédents tests TechRadar, l’Apple Watch Ultra 3 s’était montrée particulièrement proche des résultats d’une ceinture cardio électrique, ce qui donne une certaine crédibilité aux nouvelles affirmations d’Apple.

Moins d’une heure après la réception d’une Apple Watch Series 12 destinée au test, une première séance en salle a permis de la confronter à une Garmin Fenix 9 Pro, portée simultanément sur l’autre poignet.

La Fenix 9 Pro est une montre cinq étoiles particulièrement complète et coûteuse, dotée du capteur cardiaque Garmin Elevate V5. Lors de tests précédents, ce capteur avait terminé à environ 5 bpm de l’Apple Watch Ultra 3 en fréquence cardiaque moyenne, ce qui reste une marge relativement faible pour la majorité des utilisateurs.

La comparaison ne portait pas seulement sur le rythme cardiaque. La dépense calorique faisait également partie des données surveillées.

Les résultats

Image 1 of 2 Apple Watch Series 12 (Image credit: Future) Garmin Fenix 9 Pro (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Pendant une séance de musculation de 40 minutes, l’Apple Watch Series 12 a enregistré une fréquence cardiaque moyenne de 125 bpm.

La Garmin Fenix 9 Pro a mesuré 132 bpm, soit un écart de sept battements par minute entre les deux appareils.

Cette différence dépasse légèrement un seuil de 5 bpm pouvant être considéré comme peu significatif, mais l’écart reste relativement limité.

Une utilisation plus longue pourrait permettre aux algorithmes des deux montres de mieux s’adapter à leur utilisateur. Une comparaison future avec une ceinture cardio électrique Polar H10 permettra également de déterminer plus précisément laquelle s’approche le plus de la mesure de référence.

La différence dans l’estimation des calories s’est révélée beaucoup plus intrigante.

La Garmin a enregistré 340 kcal, tandis que l’Apple Watch a affiché 242 kcal pour la même séance.

Le papier source évalue cet écart à 88 kcal, soit approximativement l’équivalent d’une petite pomme ou de quelques cuillerées d’une glace Ben & Jerry's moyenne.

Le calcul de la dépense énergétique par une montre connectée reste loin d’être une science exacte.

Une étude publiée dans PLOS One souligne que les différences propriétaires entre algorithmes et capteurs ajoutent une importante source de variabilité. Certaines comparaisons font apparaître des erreurs supérieures à 20 % dans l’estimation de la dépense énergétique sur des appareils grand public largement utilisés.

Des différences sont donc attendues d’une montre à l’autre, tant que chaque appareil produit des résultats suffisamment cohérents avec lui-même dans le temps.

L’écart de 88 kcal rapporté ici dépasse néanmoins cette marge de 20 %, ce qui mérite des tests supplémentaires.

Des séances plus longues et des comparaisons avec d’autres appareils permettront de déterminer si cette différence persiste et d’évaluer plus rigoureusement les promesses de précision du nouveau système de santé d’Apple.