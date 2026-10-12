Un VPN protège-t-il vraiment la confidentialité avec ChatGPT ou Claude ? Voici ce qu’il peut — et ne peut pas — cacher

Un VPN est particulièrement efficace pour masquer la localisation d’une connexion et limiter ce que peut voir un fournisseur d’accès à Internet. Avec ChatGPT ou Claude, la confidentialité dépend toutefois de quelque chose de bien plus complexe qu’un simple tunnel à travers Internet.

Même les meilleurs VPN n’empêchent pas les entreprises d’IA de lire, stocker ou exploiter les informations envoyées à leurs services. La question consiste donc à distinguer précisément les données visibles par ces plateformes, les limites du chiffrement et les solutions réellement utiles pour renforcer la confidentialité.

Ce que les chatbots voient — et ce qu’un VPN masque réellement

(Image credit: OpenAI / Future)

Sans VPN, OpenAI avec ChatGPT et Anthropic avec Claude peuvent généralement obtenir de nombreuses informations sur une connexion. L’adresse IP permet d’estimer la localisation géographique approximative, tandis que des métadonnées sur l’appareil peuvent inclure le type de navigateur, le système d’exploitation et différents identifiants techniques.

Selon la politique de confidentialité d’OpenAI, l’entreprise collecte notamment l’adresse IP, des informations sur l’appareil incluant certains identifiants uniques, des données issues des cookies et la localisation, ainsi que l’adresse e-mail et les informations de paiement lorsque cela s’applique.

Anthropic collecte des données comparables. Sa politique couvre la localisation, les informations de connexion et certains éléments liés à l’utilisation de l’appareil, notamment dans l’application mobile. Les formulations diffèrent, mais le résultat reste proche : les deux entreprises peuvent obtenir une idée approximative de l’endroit depuis lequel leur service est utilisé et de l’appareil employé.

Un VPN masque une partie de ces informations. Il remplace notamment la véritable adresse IP par celle du serveur VPN et chiffre le trafic afin d’empêcher le fournisseur d’accès de voir aussi facilement que des services d’IA sont utilisés. Cette protection s’arrête toutefois lorsque le tunnel chiffré se termine au niveau du serveur VPN : l’entreprise d’IA continue de recevoir tout ce qui lui est ensuite envoyé.

Les limites du chiffrement : ce qu’un VPN ne peut pas cacher

(Image credit: Getty Images)

C’est le point essentiel souvent mal compris. Un VPN protège les données pendant leur transport sur Internet, mais cette protection prend fin lorsque le prompt arrive sur les serveurs d’OpenAI ou d’Anthropic. Le message doit nécessairement être déchiffré pour que l’IA puisse le traiter.

Une fois déchiffrées, les données se trouvent sur les systèmes de l’entreprise d’IA et sont soumises à ses propres politiques. Un VPN ne masque ni le contenu des prompts, ni les fichiers et images envoyés, ni les informations du compte et l’historique des conversations, ni les données de paiement.

Le chiffrement protège donc la connexion entre l’appareil et les serveurs, pas ce qui se produit ensuite. Aussi robuste soit-il, le tunnel VPN ne peut pas rendre invisible au destinataire le contenu qui lui est volontairement transmis.

La situation devient plus complexe avec la conservation des conversations. De nombreux chatbots grand public peuvent conserver les échanges pendant de longues périodes et les utiliser pour améliorer de futurs modèles. Des réglages manuels et la suppression des conversations peuvent donc être nécessaires pour réduire cette conservation.

Dans le cas de ChatGPT, OpenAI peut utiliser le contenu pour améliorer ses services lorsque le réglage correspondant est activé. Cette option peut être désactivée dans Paramètres > Contrôles des données, en coupant la fonction destinée à améliorer les modèles. Même après cette désactivation, certaines conversations peuvent toutefois rester conservées pour des raisons de sécurité ou des obligations légales.

Claude fonctionne selon un principe comparable. Anthropic demande aux utilisateurs grand public de choisir si leurs conversations peuvent servir à l’entraînement. Lorsque cette utilisation est autorisée, certaines données peuvent être conservées jusqu’à cinq ans, contre 30 jours lorsqu’elle est refusée.

Ce réglage peut être modifié à tout moment dans les préférences du compte. Le mode Incognito permet également de garder certaines conversations hors de l’historique enregistré, tandis que les offres professionnelles payantes disposent par défaut d’accords de confidentialité plus stricts.

Verdict et alternatives davantage tournées vers la confidentialité

Un VPN constitue une bonne première couche de sécurité réseau : il masque la localisation réelle auprès des fournisseurs d’IA et empêche le fournisseur d’accès de surveiller directement l’activité. Il ne peut en revanche empêcher les entreprises d’IA de lire, mémoriser ou exploiter le contenu des prompts.

Lorsque la confidentialité est prioritaire, les réglages des services doivent donc être adaptés en désactivant l’utilisation des conversations pour l’entraînement lorsque cette option existe, en utilisant les discussions temporaires de ChatGPT ou le mode Incognito de Claude et en évitant de transmettre des informations sensibles.

Pour des interactions avec l’IA davantage tournées vers la confidentialité, Lumo de Proton AG constitue une autre possibilité. Développé par l’équipe derrière Proton Mail et Proton VPN, le service utilise un chiffrement à accès nul afin que seul l’utilisateur puisse déchiffrer les conversations enregistrées, affirme ne pas conserver de journaux sur ses serveurs et n’utilise pas les données pour l’entraînement sans consentement. Son infrastructure est européenne et s’inscrit dans le cadre du RGPD et des lois suisses sur la confidentialité.

Une solution encore plus radicale consiste à exécuter directement des modèles open source hors ligne avec des outils comme Ollama ou LM Studio. Les données restent alors locales et peuvent ne jamais quitter l’ordinateur.