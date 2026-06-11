Les nouveautés Apple annoncées à la WWDC peuvent aider à protéger l’iPhone, mais ce bon plan VPN va plus loin

L’événement WWDC 2026 d’Apple promettait des améliorations majeures pour Siri, macOS et le contrôle parental.

Chez TechRadar, la couverture en direct de la WWDC 2026 a suivi l’ensemble des annonces. Pour rattraper l’essentiel, voici un résumé des 17 points clés présentés lors de l’événement.

Et même si la couverture des mises à jour de sécurité sur appareil va se poursuivre, il reste pertinent de souscrire à un VPN.

C’est là qu’intervient NordVPN. NordVPN est le meilleur VPN global, ainsi que le meilleur VPN pour iPhone selon notre sélection, et cette offre permet de l’obtenir à un excellent prix :

NordVPN: $3.99 → 3,09 $/mois avec trois mois offerts

À la recherche du meilleur VPN du marché ? NordVPN arrive en tête de notre classement des meilleurs VPN grâce à son grand nombre de serveurs, ses vitesses élevées et son prix équilibré.

Avec cette offre, NordVPN Basic revient à 3,09 $ par mois avec trois mois offerts pour un abonnement de deux ans, ou il est possible d’opter pour NordVPN Complete à 3,99 $ par mois avec trois mois offerts.

NordVPN Complete inclut des fonctionnalités supplémentaires comme un antivirus nouvelle génération et un bloqueur de publicités. En cas d’hésitation, tous les abonnements bénéficient d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Un VPN est-il encore utile avec un iPhone ?

Les iPhone sont réputés pour être un choix sûr pour ceux qui se soucient de la sécurité, mais les efforts d'Apple ont leurs limites. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Apple met en avant ses engagements en matière de confidentialité et de sécurité, notamment avec la possibilité de demander aux applications de ne pas suivre l’activité des utilisateurs.

La marque s’est forgé une réputation de choix plus sûr pour les personnes soucieuses de cybersécurité. L’idée largement répandue est que les iPhone, iPad et MacBook sont moins vulnérables à l’interception de données ou aux logiciels malveillants que les appareils concurrents.

Cependant, un domaine échappe en partie au contrôle d’Apple, la vie privée en ligne. L’accès à Internet dépend des fournisseurs d’accès, des réseaux publics et d’acteurs extérieurs à l’écosystème Apple, ce qui empêche une protection totale contre la surveillance en ligne.

Les meilleurs VPN renforcent la confidentialité numérique et protègent les données contre la surveillance des fournisseurs d’accès. NordVPN propose en plus de nombreuses fonctionnalités pour sécuriser l’activité en ligne.

Les trois formules NordVPN offrent un VPN rapide et fiable avec accès à des milliers de serveurs aux États-Unis et dans le monde. L’offre Complete ajoute une surveillance avancée des e-mails, un filtrage des appels frauduleux, un antivirus et un moteur de recherche sécurisé dédié. L’offre Prime inclut également une assurance contre le vol d’identité, selon la région.

Autres options de VPN

Surfshark est un excellent choix de VPN pour ceux qui souhaitent faire des économies (Image credit: Surfshark)

Si NordVPN ne répond pas à tous les besoins, plusieurs alternatives existent selon l’usage recherché.

Surfshark est encore moins cher que NordVPN et propose un niveau de fonctionnalités similaire, avec notamment la possibilité d’ajouter une protection contre le vol d’identité.

Pour un usage sur iPhone avec une priorité donnée à un ordinateur Windows, ExpressVPN reste actuellement le meilleur VPN pour Windows grâce à ses vitesses de connexion très élevées sur ces appareils.