NordVPN lance un outil anti-arnaques gratuit et ça pourrait tout changer

NordVPN a lancé un nouvel outil gratuit de vérification des arnaques

Il détecte quasi en temps réel si des images ou des messages sont falsifiés

Tout le monde peut l’utiliser sans payer d’abonnement NordVPN

Avez-vous récemment reçu un message ou une image qui semblait parfaitement authentique, mais avec cette impression persistante qu’il valait mieux ne pas cliquer ? Si oui, NordVPN vient d’élargir son offre de sécurité avec un nouvel outil de détection des arnaques alimenté par l’IA, capable de confirmer si vous êtes face à une tentative de phishing ou à une menace frauduleuse.

Dans le cadre de sa lutte contre la cybercriminalité, le VPN considéré comme le meilleur du marché par les testeurs de TechRadar a décidé de proposer cet outil gratuitement, le rendant accessible à toute personne préoccupée par les risques d’escroqueries en ligne.

Aucun abonnement ni compte ne sont nécessaires pour l’utiliser. Même les proches les plus vulnérables ou les personnes âgées — souvent les cibles les plus fréquentes des escrocs — peuvent ainsi se protéger sans dépenser un centime.

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(Image credit: Future)

Les arnaques et les attaques de phishing progressent à un rythme inquiétant. L’IA facilite désormais la création d’usurpations d’identité convaincantes, qu’il s’agisse de clients ou d’employés, tout en permettant aux cybercriminels d’automatiser ces attaques à grande échelle.

« L’époque où un e-mail mal rédigé constituait un signal d’alerte évident est révolue », souligne Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN.

Les nouvelles menaces basées sur l’IA sont capables de tromper même les utilisateurs les plus avertis. Les personnes moins familières avec la technologie, et donc plus vulnérables, sont particulièrement exposées.

Pour y répondre, le vérificateur d’arnaques de NordVPN analyse les messages texte et les images. Il recherche des liens, des numéros de téléphone et des adresses e-mail suspects afin d’identifier d’éventuels signes d’intention malveillante.

Son algorithme d’IA intégré détecte les schémas typiquement utilisés dans les escroqueries et tentatives de phishing, notamment les tactiques d’intimidation et les fausses alertes urgentes qui poussent souvent à agir dans la précipitation, avec des conséquences potentiellement désastreuses.

Après test, l’outil s’avère très simple à utiliser : il suffit de coller un message ou de télécharger une capture d’écran dans le champ prévu sur la page NordVPN pour obtenir un verdict en quelques secondes.

L’outil accepte le texte brut ainsi que les captures d’écran aux formats .jpg et .png, avec un maximum de cinq adresses e-mail, URL et numéros de téléphone par demande.

Une mission anti-arnaques

Le géant du VPN a récemment attiré l’attention sur l’ampleur des menaces en ligne en partageant une enquête de la Global Anti-Scam Alliance. Celle-ci révèle que les consommateurs ont été escroqués à hauteur de 442 milliards de dollars l’an dernier, et que plus de la moitié des adultes déclarent avoir été victimes d’une arnaque sur cette période.

Interrogé par TechRadar plus tôt dans l’année, NordVPN a réaffirmé que la protection de ses utilisateurs contre les arnaques en ligne constitue une priorité majeure.

Des signes concrets de cet engagement sont déjà visibles : sa suite Threat Protection Pro, qui a obtenu d’excellents résultats dans différents tests de phishing, continue de s’enrichir en ce début d’année 2026.

Parmi les ajouts récents figurent une fonctionnalité de protection des appels permettant d’identifier les appels frauduleux avant même de décrocher, ainsi qu’une fonctionnalité Dark Web Monitor Pro capable de détecter d’éventuelles fuites de données remontant à plusieurs années.

Le nouveau vérificateur d’arnaques gratuit constitue ainsi un bonus supplémentaire pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à NordVPN. L’outil vient également renforcer l’engagement de l’entreprise en matière de sensibilisation aux cybermenaces, après le lancement précédent d’un autre service gratuit permettant d’analyser en temps réel les liens contenus dans les e-mails.