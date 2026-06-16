C’est la fin pour Samsung Max VPN, et des millions d’utilisateurs Galaxy doivent maintenant trouver une alternative

Samsung MAX VPN tire officiellement sa révérence le 15 juin 2026

L’application restera sur les appareils comme une coquille vide tant qu’elle ne sera pas désinstallée

Les anciens utilisateurs doivent se tourner vers un VPN tiers fiable

Samsung MAX VPN ferme définitivement ses portes, laissant plus de 50 millions d’utilisateurs mobiles à la recherche urgente du meilleur VPN pour sécuriser leur activité en ligne au quotidien.

Autrefois utile en tâche de fond pour masquer l’adresse IP et compresser les données mobiles sur les appareils Galaxy, Samsung MAX VPN s’arrête à compter d’aujourd’hui (15 juin 2026). Ses fonctions de confidentialité et d’économie de données cessent donc totalement de fonctionner.

Un réseau privé virtuel (VPN) chiffre la connexion internet et brouille le trafic web, empêchant ainsi des tiers, comme des pirates sur un réseau Wi-Fi public, de surveiller l’activité en ligne.

Samsung MAX constituait une solution intégrée pratique pour améliorer la confidentialité et la sécurité en ligne, tout en aidant à optimiser l’utilisation des données mobiles.

Pour celles et ceux qui s’appuyaient sur Samsung MAX pour protéger leur smartphone, voici les informations essentielles sur cet arrêt et sur la manière de trouver rapidement une alternative adaptée.

La fin de Samsung MAX VPN

(Image credit: Google Play)

Samsung MAX VPN avait été conçu comme un assistant de confidentialité réservé aux utilisateurs Samsung. Selon un rapport de SammyFans, le logiciel « n’a jamais été une application phare sur les téléphones Galaxy et a rarement fait parler de lui ».

Sa page sur Google Play affiche pourtant plus de 50 millions de téléchargements. Une partie des utilisateurs a exprimé sa déception face à cette fermeture.

Un avis résume ce sentiment : « C’est vraiment dommage. Le 15 juin 2026 semble être la dernière date d’utilisation. Il faudrait une autre application similaire. Celle-ci était excellente, puis correcte, avant de perdre en qualité : elle économisait les données, puis plus vraiment sans raison. Triste de lui dire au revoir. »

Plutôt qu’une coupure brutale sans explication, les utilisateurs ayant ouvert l’application ces derniers jours ont vu apparaître un court message d’adieu à la place du tableau de bord habituel. La notification indiquait clairement : « Il s’agit de la version finale de l’application et le service restera disponible jusqu’au 15 juin 2026. »

À partir d’aujourd’hui, la connexion VPN et toutes les fonctions d’économie de données en arrière-plan cessent de fonctionner. L’application ne se supprime pas automatiquement du smartphone et reste affichée comme une « coquille vide » tant qu’elle n’est pas désinstallée manuellement.

Trouver une alternative

À ce stade, Samsung n’a annoncé aucun remplaçant équivalent. La situation pourrait évoluer, comme lorsque Google a abandonné son service One VPN avant de lancer une solution intégrée pour les utilisateurs Pixel.

Pour l’instant, les utilisateurs de Samsung MAX se retrouvent sans alternative native. Ceux qui utilisaient l’application pour sécuriser leurs données sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés doivent agir rapidement. Naviguer sans protection sur ces réseaux peut exposer mots de passe, données bancaires et communications personnelles.

La bonne nouvelle est que le Google Play Store propose de nombreuses applications tierces bien notées, avec des protocoles de sécurité plus solides et des réseaux de serveurs plus étendus. Il est conseillé de consulter un comparatif des meilleurs VPN Android pour identifier les options actuelles.

Pour conserver un bon niveau de confidentialité sans frais, il est possible de se tourner vers des services VPN gratuits reconnus.

Lors du choix d’un fournisseur, il reste essentiel de vérifier les politiques de conservation des données et l’emplacement des serveurs afin de garantir que les données de navigation restent strictement privées.