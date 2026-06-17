ExpressVPN coupe son essai gratuit pendant la Coupe du monde, un mauvais timing qui fait débat

ExpressVPN a supprimé sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour les nouveaux abonnés, à la suite de l’annonce récente de son partenariat avec la Coupe du monde 2026 et d’un tirage au sort de billets.

Dans ses conditions d’utilisation mises à jour, l’entreprise précise que cet « avantage promotionnel » lié au tirage au sort « ne peut pas être combiné avec la garantie de remboursement ».

Supprimer la garantie de remboursement tout en organisant un tirage au sort pour la Coupe du monde reste logique, dans la mesure où certains pourraient multiplier les inscriptions afin d’augmenter leurs chances de gagner un billet, avant d’annuler leur abonnement une fois le gagnant annoncé.

Cela dit, pour une première utilisation d’un VPN, il est toujours recommandé d’opter pour un service proposant une garantie de remboursement. Cela laisse le temps de se familiariser avec l’outil, de l’installer sur tous ses appareils, et de vérifier pleinement qu’il correspond aux attentes avant de s’engager financièrement.

Dans ce contexte, si cela freine pour le moment l’utilisation d’ExpressVPN, vers quels services se tourner ? Plus précisément, quels VPN vont plus loin que les autres en proposant des garanties plus étendues que la moyenne ?

Pour l'instant, lorsque l'on tente d'accéder à la page dédiée à la garantie de remboursement de 30 jours d'ExpressVPN, le message suivant s'affiche (Image credit: Future)

Les meilleures garanties « satisfait ou remboursé » des VPN

Après avoir parcouru le web, voici actuellement les 3 meilleures garanties de remboursement proposées par des VPN :

1. Norton VPN : à partir de 3,33 $/mois pendant 12 mois Norton VPN propose la garantie de remboursement la plus longue parmi les services testés. Un délai de 60 jours est accordé pour décider d’un éventuel remboursement. En complément, un véritable essai gratuit de 7 jours est également disponible. Lors des tests, le service s’est montré très performant pour le streaming, avec des performances WireGuard parmi les meilleures observées récemment. À noter aussi que l’offre Plus est actuellement proposée au même prix que l’offre Standard (3,33 $/mois) pour une durée limitée.

2. CyberGhost : 1,59 $/mois + 2 mois offerts CyberGhost propose lui aussi une garantie de remboursement étendue, bien que légèrement inférieure à celle de Norton. Le délai atteint 45 jours pour se décider, mais aucun essai gratuit n’est proposé en alternative. En revanche, le tarif actuel est l’un des plus bas observés depuis plusieurs années, avec en prime des options de paiement très sécurisées pour ceux qui recherchent un maximum de confidentialité.