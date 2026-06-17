ExpressVPN coupe son essai gratuit pendant la Coupe du monde, un mauvais timing qui fait débat
Contre-pied marketing
ExpressVPN a supprimé sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour les nouveaux abonnés, à la suite de l’annonce récente de son partenariat avec la Coupe du monde 2026 et d’un tirage au sort de billets.
Dans ses conditions d’utilisation mises à jour, l’entreprise précise que cet « avantage promotionnel » lié au tirage au sort « ne peut pas être combiné avec la garantie de remboursement ».
Supprimer la garantie de remboursement tout en organisant un tirage au sort pour la Coupe du monde reste logique, dans la mesure où certains pourraient multiplier les inscriptions afin d’augmenter leurs chances de gagner un billet, avant d’annuler leur abonnement une fois le gagnant annoncé.
Cela dit, pour une première utilisation d’un VPN, il est toujours recommandé d’opter pour un service proposant une garantie de remboursement. Cela laisse le temps de se familiariser avec l’outil, de l’installer sur tous ses appareils, et de vérifier pleinement qu’il correspond aux attentes avant de s’engager financièrement.
Dans ce contexte, si cela freine pour le moment l’utilisation d’ExpressVPN, vers quels services se tourner ? Plus précisément, quels VPN vont plus loin que les autres en proposant des garanties plus étendues que la moyenne ?
Les meilleures garanties « satisfait ou remboursé » des VPN
Après avoir parcouru le web, voici actuellement les 3 meilleures garanties de remboursement proposées par des VPN :
1. Norton VPN : à partir de 3,33 $/mois pendant 12 mois
Norton VPN propose la garantie de remboursement la plus longue parmi les services testés. Un délai de 60 jours est accordé pour décider d’un éventuel remboursement. En complément, un véritable essai gratuit de 7 jours est également disponible. Lors des tests, le service s’est montré très performant pour le streaming, avec des performances WireGuard parmi les meilleures observées récemment. À noter aussi que l’offre Plus est actuellement proposée au même prix que l’offre Standard (3,33 $/mois) pour une durée limitée.
2. CyberGhost : 1,59 $/mois + 2 mois offerts
CyberGhost propose lui aussi une garantie de remboursement étendue, bien que légèrement inférieure à celle de Norton. Le délai atteint 45 jours pour se décider, mais aucun essai gratuit n’est proposé en alternative. En revanche, le tarif actuel est l’un des plus bas observés depuis plusieurs années, avec en prime des options de paiement très sécurisées pour ceux qui recherchent un maximum de confidentialité.
3. NordVPN : à partir de 3,49 $/mois + 3 mois offerts
Même si NordVPN se limite à une garantie de remboursement de 30 jours, il s’impose comme le VPN le plus performant testé cette année. Il dépasse ExpressVPN en streaming, offre un niveau de sécurité équivalent, et propose la solution de protection contre les menaces la plus efficace parmi les principaux VPN du marché. Le tarif est plus élevé que celui de la plupart des concurrents, mais il se justifie par les performances proposées.
Rob is TechRadar's VPN Editor. Coming from a background in phones and technology, he's no stranger to the risks that come with putting yourself online. Over years of using different platforms, testing the limits of his online persona, and feeling the brunt of several data breaches, Rob has gained a keen understanding of cybersecurity and the benefits of services such as VPNs in providing a secure online experience. He uses this to not only advise on the best ways to stay secure online but also share his own experiences and especially how to avoid trouble. Outside of work, you'll find Rob on the tennis courts, in the gym, or diving into the biggest and best games of the year.
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