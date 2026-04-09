NordVPN simplifie ses apps desktop avec une interface repensée

La dernière mise à jour desktop de NordVPN propose une interface plus épurée et moins encombrée

Une barre de recherche mise en avant remplace désormais la longue liste de serveurs pour un accès instantané

La refonte réduit le temps de connexion et simplifie la navigation pour les abonnés

La mise à jour, disponible dès maintenant sur Windows, macOS et Linux, fait suite à la refonte mobile opérée plus tôt dans l’année. Elle intervient dans un contexte chargé pour 2026, NordVPN ayant également récemment franchi le cap de son sixième audit indépendant no-logs.

La nouvelle interface facilite la recherche de serveurs et l’accès aux paramètres de confidentialité. Au lieu d’afficher une longue liste de serveurs, l’application met désormais en avant une barre de recherche bien visible et affiche immédiatement des emplacements suggérés au lancement.

Si le nouveau design attire l’attention, l’amélioration la plus notable réside dans la réorganisation des fonctionnalités principales pour plus d’efficacité. De la liste de serveurs repensée aux nouvelles statistiques en temps réel, l’ensemble paraît plus réactif à l’usage de l’un des VPN les mieux notés par TechRadar.

Quelles nouveautés dans la refonte desktop de NordVPN

L’écran d’accueil desktop de NordVPN est désormais nettement moins chargé, ce qui améliore la lisibilité. L’emplacement préféré de l’utilisateur s’affiche immédiatement, évitant toute recherche fastidieuse pour établir une connexion.

La longue liste de serveurs traditionnelle disparaît au profit d’une barre de recherche centrale, répondant aux retours indiquant que l’ancienne présentation était peu pratique. Cette évolution permet de localiser des emplacements spécifiques beaucoup plus rapidement.

La fonction de recherche regroupe désormais toutes les options de connexion. Qu’il s’agisse d’un emplacement géographique précis, d’un type de serveur comme Double VPN ou d’un appareil Meshnet, la barre centralise l’ensemble. Il suffit de sélectionner une catégorie pour filtrer instantanément les résultats.

(Image credit: Future)

Une nouvelle carte en haut de l’écran confirme visuellement l’emplacement de connexion actuel.

Pour obtenir davantage d’informations, le menu à trois points propose une option « Afficher les détails de la connexion ». Une fois activée, celle-ci affiche l’adresse IP, le numéro du serveur et la durée de connexion sur le tableau de bord. Ce même menu permet également d’accéder rapidement aux paramètres et de changer d’emplacement sans quitter l’écran principal.

Enfin, la section des statistiques mise à jour offre une vision plus détaillée de l’activité. Au-delà de la durée standard, il est désormais possible de consulter les moyennes quotidiennes ainsi que des comparaisons semaine après semaine.

Le principal avantage de cette refonte réside dans une expérience plus fluide et plus rapide, grâce à la suppression des étapes inutiles. En mettant l’accent sur la recherche et les serveurs favoris, l’application réduit le temps de connexion à quelques secondes, un atout majeur pour les voyageurs fréquents ou les utilisateurs mobiles.

Les nouvelles statistiques vont au-delà du simple temps de connexion. L’analyse des moyennes quotidiennes et des tendances hebdomadaires permet d’identifier d’éventuelles irrégularités d’utilisation et de mieux surveiller ses habitudes en matière de sécurité en ligne.

Pour profiter pleinement de l’expérience, il peut être utile de personnaliser le tableau de bord dès le lancement. L’option « Afficher les détails de la connexion » accessible via le menu à trois points permet de garder visibles l’adresse IP et l’état du serveur pour davantage de sérénité.

Par ailleurs, l’utilisation des filtres par catégorie dans la barre de recherche permet d’éviter les listes génériques et d’accéder directement aux serveurs spécialisés. Grâce à ces ajustements simples, l’application mise à jour conjugue simplicité au quotidien et profondeur pour des besoins de sécurité avancés.