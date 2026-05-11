ExpressVPN déploie une refonte utile sur ordinateur avec plus de vitesse, plus de contrôle et une vraie avancée en accessibilité

ExpressVPN vient de mettre à jour ses applications sur Mac, Windows et Linux

Le kill switch peut désormais être activé ou désactivé instantanément pour une utilisation plus rapide

La mise à jour ajoute également une navigation complète au clavier et la prise en charge des lecteurs d’écran

ExpressVPN vient de déployer une mise à jour pour ses applications Windows, Mac et Linux.

Il ne s’agit pas d’une version aussi marquante que celle dévoilée plus tôt cette année, mais la version 14.1.0 d’ExpressVPN apporte une série d’améliorations soignées qui rendent l’utilisation quotidienne plus fluide. Tous les utilisateurs sur ordinateur bénéficient d’un démarrage plus intelligent, d’un contrôle du kill switch plus réactif et de meilleures options d’accessibilité.

Les mêmes changements sont disponibles simultanément sur les trois plateformes de bureau. Il s’agit d’une évolution bienvenue pour un fournisseur qui déployait historiquement ses nouveautés d’abord sur Windows, laissant les utilisateurs Mac et Linux patienter.

Cette version vient également conclure une période particulièrement active pour l’un des VPN les mieux notés par TechRadar. En 2026, ExpressVPN a progressivement enrichi ses fonctionnalités sur ordinateur, avec une refonte majeure de macOS en début d’année et un serveur MCP en bêta permettant à des agents IA de contrôler l’application sur les trois systèmes d’exploitation.

Quelles nouveautés dans ExpressVPN version 14.1.0

(Image credit: ExpressVPN)

La principale nouveauté est un paramètre de démarrage minimisé. Si ExpressVPN est configuré pour se lancer au démarrage de l’ordinateur, il peut désormais s’ouvrir discrètement en arrière-plan sans s’afficher à l’écran ni détourner l’attention. Cela peut sembler anodin, mais pour celles et ceux qui laissent l’application active en permanence, ce type de détail améliore réellement le confort d’usage.

Le kill switch — une fonction de sécurité qui garantit qu’aucune donnée ne fuit en cas de coupure de la connexion VPN — a également été simplifié. Son activation ou sa désactivation ne nécessite plus d’étape de confirmation supplémentaire, ce qui permet de le basculer instantanément selon les besoins.

La fiabilité progresse également. L’application se reconnecte désormais plus systématiquement après la sortie de veille de l’appareil, ce qui corrige un désagrément fréquent où le VPN tardait à rétablir le tunnel après la fermeture d’un ordinateur portable.

ExpressVPN corrige aussi un bug de boucle de connexion pouvant bloquer les utilisateurs tentant de se connecter avec un compte expiré.

Un grand pas en avant pour l’accessibilité

Les évolutions les plus significatives de la version 14.1.0 concernent sans doute l’accessibilité. ExpressVPN ajoute une navigation complète au clavier, une meilleure prise en charge des lecteurs d’écran, des annonces vocales de l’état du VPN et des indications plus claires de sélection et de focus sur les trois applications de bureau.

Il s’agit d’une amélioration notable dans une catégorie de logiciels souvent en retard sur ce point. Le test d’ExpressVPN par TechRadar attribuait d’excellentes notes à l’ergonomie, mais seulement trois étoiles sur cinq en matière d’accessibilité. Une mise à niveau coordonnée dans ce domaine constitue donc un investissement pertinent.

Les utilisateurs Windows bénéficient en outre d’un correctif pour l’icône dans la zone de notification, qui n’indiquait pas toujours correctement l’état du VPN en mode combiné.

La plupart des nouvelles options se trouvent dans les paramètres habituels de l’application. Il suffit d’ouvrir ExpressVPN, puis de se rendre dans Options (ou Réglages sur Mac et Linux), où le nouveau paramètre de démarrage minimisé apparaît aux côtés des options existantes de lancement automatique.

Le kill switch se situe au même emplacement qu’auparavant, mais nécessite désormais un clic de moins pour être activé.

Les fonctionnalités d’accessibilité, notamment la navigation au clavier et la compatibilité avec les lecteurs d’écran, sont activées par défaut et fonctionnent avec les outils d’assistance standards de chaque système d’exploitation.

Pour les utilisateurs déjà équipés d’ExpressVPN, la mise à jour devrait s’installer automatiquement. Dans le cas contraire, la dernière version peut être téléchargée directement depuis le site officiel d’ExpressVPN.