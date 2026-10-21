Facebook, Instagram, TikTok : ces paramètres essentiels pour protéger vos données personnelles

Vos profils sur les réseaux sociaux sont de véritables mines d'or pour les escrocs qui cherchent à récupérer des informations personnelles afin de mener des attaques de phishing, de manipuler leurs victimes ou d'usurper leur identité. Entre les publications d'anniversaire et les photos de famille, vous constituez sans forcément le réaliser un dossier détaillé que les cybercriminels peuvent ensuite exploiter contre vous.

Heureusement, quelques réglages suffisent à réduire considérablement les risques, sans pour autant renoncer aux avantages et au plaisir de partager des moments en ligne.

Moins vous en partagez, mieux c'est

Le National Cyber Security Centre (NCSC), l'organisme britannique chargé de la cybersécurité, rappelle que les paramètres de confidentialité ont une véritable utilité : ils permettent de rendre vos informations personnelles « inaccessibles à toute autre personne que vous ». Dans ses recommandations officielles, il insiste sur l'importance de contrôler, sur chaque plateforme, qui peut consulter vos publications, vous contacter ou retrouver votre profil.

Les escrocs peuvent recouper des informations en apparence anodines pour préparer des attaques de phishing ciblées particulièrement convaincantes. Même le nom de votre animal de compagnie ou un lieu identifié sur une photo peuvent devenir des indices précieux pour quelqu'un qui cherche à se faire passer pour vous ou à deviner les réponses à vos questions de sécurité.

Les principaux réglages à modifier sur chaque réseau social

(Image credit: Getty Images)

Voici les paramètres de confidentialité les plus importants à vérifier sur les principales plateformes :

Facebook : réglez la visibilité de vos publications sur « Amis », limitez l'accès à vos anciennes publications et désactivez leur référencement par les moteurs de recherche externes. Restreignez également les possibilités de retrouver votre profil à partir de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.

réglez la visibilité de vos publications sur « Amis », limitez l'accès à vos anciennes publications et désactivez leur référencement par les moteurs de recherche externes. Restreignez également les possibilités de retrouver votre profil à partir de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone. Instagram : passez votre compte en privé depuis les paramètres de confidentialité du compte. Les personnes qui ne vous suivent pas et que vous n'avez pas approuvées ne pourront alors plus consulter vos publications ou vos stories. Désactivez également votre statut d'activité, contrôlez les identifications sur les photos et évitez de partager votre localisation dans vos publications.

passez votre compte en privé depuis les paramètres de confidentialité du compte. Les personnes qui ne vous suivent pas et que vous n'avez pas approuvées ne pourront alors plus consulter vos publications ou vos stories. Désactivez également votre statut d'activité, contrôlez les identifications sur les photos et évitez de partager votre localisation dans vos publications. Snapchat : activez le « Mode Fantôme » dans les paramètres de la Snap Map pour masquer votre position aux autres utilisateurs. Dans les réglages de confidentialité, limitez aux « Amis » les personnes autorisées à vous contacter et à consulter votre story. Vérifiez régulièrement les paramètres de suggestion de votre compte pour maîtriser sa visibilité auprès des autres utilisateurs.

activez le « Mode Fantôme » dans les paramètres de la Snap Map pour masquer votre position aux autres utilisateurs. Dans les réglages de confidentialité, limitez aux « Amis » les personnes autorisées à vous contacter et à consulter votre story. Vérifiez régulièrement les paramètres de suggestion de votre compte pour maîtriser sa visibilité auprès des autres utilisateurs. TikTok : rendez-vous dans « Paramètres et confidentialité », puis dans « Confidentialité », pour activer l'option « Compte privé ». Désactivez les suggestions de votre compte aux autres utilisateurs, limitez les messages directs et réservez les Duos et Collages à vos amis, ou désactivez ces fonctionnalités.

rendez-vous dans « Paramètres et confidentialité », puis dans « Confidentialité », pour activer l'option « Compte privé ». Désactivez les suggestions de votre compte aux autres utilisateurs, limitez les messages directs et réservez les Duos et Collages à vos amis, ou désactivez ces fonctionnalités. YouTube : dans « Paramètres > Confidentialité », vérifiez que vos abonnements restent privés. Vous pouvez également limiter l'utilisation de votre historique de visionnage pour les recommandations, définir vos vidéos comme privées lorsque vous ne souhaitez pas les rendre publiques et éviter de divulguer des informations de localisation dans les contenus que vous mettez en ligne.

Les réglages de sécurité indispensables sur toutes les plateformes

Quels que soient les réseaux sociaux que vous utilisez, deux mesures méritent une attention particulière.

La première consiste à activer l'authentification à deux facteurs (2FA) partout où elle est disponible. Même si quelqu'un parvient à deviner ou à voler votre mot de passe, cette protection supplémentaire complique considérablement l'accès à votre compte. Dans l'idéal, privilégiez une application d'authentification pour valider vos connexions.

La seconde consiste à faire le ménage parmi les applications connectées à vos comptes. Des jeux, des quiz et d'autres services auxquels vous vous êtes identifié il y a plusieurs années disposent peut-être encore d'autorisations d'accès. Consultez les paramètres des applications tierces sur chaque plateforme et révoquez les accès que vous n'utilisez plus ou que vous ne reconnaissez pas.

En résumé

Consacrer seulement cinq minutes à ces réglages sur vos différentes applications peut réduire votre exposition aux personnes malveillantes et limiter les risques de voir vos données personnelles tomber entre les mains de cybercriminels. Vous n'avez pas besoin de supprimer vos comptes ni d'abandonner les réseaux sociaux. L'essentiel est de faire attention aux informations que vous partagez et aux personnes qui peuvent y accéder.