Une rumeur affirme que Nvidia réduira de 20 à 30 % ses livraisons de GPU gaming en Chine au prochain trimestre

Si elle se confirme, cette réduction pourrait également se répercuter sur l'approvisionnement mondial en cartes graphiques grand public

Elle s'ajouterait à des hausses de prix déjà importantes et pourrait rendre le début de 2027 encore plus difficile pour les joueurs PC

Le marché des cartes graphiques de bureau n'a vraiment pas besoin d'un nouveau choc d'approvisionnement. Pourtant, si une récente rumeur se confirme, Nvidia pourrait lui porter un nouveau coup.

Comme le rapporte VideoCardz, de nouvelles informations provenant des forums Board Channels, une source de rumeurs sur les chaînes d'approvisionnement en Chine, suggèrent que Nvidia réduirait son allocation de puces destinées aux cartes graphiques grand public et gaming au prochain trimestre. Celui-ci couvre la période de novembre à janvier, correspondant au quatrième trimestre fiscal de Nvidia.

Selon ces informations, les fabricants de cartes graphiques chinois devraient subir une réduction de 20 à 30 % de leur approvisionnement en GPU gaming au cours des prochains mois. Les livraisons étaient déjà limitées pendant le troisième trimestre.

En conséquence, la publication de Board Channels, traduite du chinois, prévient que les prix des GPU grand public devraient devenir volatils. Même si, à mon avis, cette volatilité dépendra surtout de l'ampleur des prochaines hausses.

Certes, cette rumeur concerne spécifiquement la Chine. Mais ce marché ne fonctionne pas en vase clos. Il est donc tout à fait possible que Nvidia applique des priorités similaires à l'échelle mondiale, du moins dans une certaine mesure.

Encore de mauvaises nouvelles pour les GPU

(Image credit: Future)

Cette nouvelle est évidemment très décevante, même s'il faut la considérer avec prudence. Il ne s'agit que d'une rumeur et, comme indiqué précédemment, elle concerne la Chine. Le problème, c'est qu'il paraît tout à fait crédible que Nvidia privilégie de plus en plus ses GPU destinés à l'IA, au détriment des produits grand public. Cette stratégie pourrait également s'appliquer, dans une certaine mesure, au reste du monde.

Les prix des cartes graphiques sont déjà dans une situation préoccupante. Les importantes augmentations récentes ont lourdement pesé sur le marché, notamment dans le haut de gamme Nvidia. Si de nouvelles hausses arrivent, de nombreux GPU GeForce pourraient atteindre des niveaux franchement inquiétants.

Cela fait maintenant plusieurs mois que je conseille aux personnes souhaitant acheter une carte graphique de le faire le plus tôt possible. Le Black Friday pourrait représenter la dernière occasion de trouver une promotion intéressante sur certains modèles, peut-être pendant très longtemps.

Cette nouvelle rumeur renforce l'impression que les prix ne feront qu'augmenter. Vous devrez donc soit vous décider rapidement, soit faire preuve de patience, potentiellement pendant une très longue période. Une autre possibilité serait de vous tourner vers le marché de l'occasion, même si celui-ci présente naturellement ses propres risques.