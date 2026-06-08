Nvidia pourrait finalement relancer ses RTX 5000 Super dès 2026, avec une surprise bien moins hors de prix que les autres

Les rafraîchissements RTX 5000 Super de Nvidia, longtemps évoqués, semblent de nouveau sur les rails et pourraient sortir cette année

En plus des variantes déjà évoquées, une RTX 5060 Super avec 12 Go pourrait aussi voir le jour

Cela contredit les rumeurs existantes affirmant que Nvidia ne produira aucun nouveau GPU GeForce cette année

Les rafraîchissements RTX 5000 Super de Nvidia, évoqués depuis longtemps, pourraient finalement être de retour sur les rails, selon les dernières rumeurs du secteur GPU — avec un possible retournement intéressant à la clé.

Concrètement, une carte graphique GeForce d’entrée de gamme pourrait bénéficier de l’appellation Super, puisqu’un modèle RTX 5060 12 Go serait en préparation et pourrait adopter ce nom.

Comme l’a repéré VideoCardz, selon MegaSizeGPU, un leaker régulier sur X, ce nouveau rafraîchissement ainsi que les autres modèles RTX 5000 précédemment évoqués seraient « de nouveau sur les rails » et pourraient être lancés en 2026.

Pour rappel, les précédentes rumeurs évoquaient une RTX 5080 Super et une RTX 5070 Ti Super avec 24 Go de VRAM, ainsi qu’une RTX 5070 Super avec 18 Go. À cela pourrait donc s’ajouter une RTX 5060 Super avec 12 Go. Nvidia a déjà proposé des cartes de la série xx60 en version Super par le passé (une RTX 2060 Super en fait notamment partie).

“Kicker” de retour dans l’équation ?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Il s’agit d’un revirement par rapport aux précédentes rumeurs, qui avançaient que Nvidia ne prévoyait aucun lancement de nouveaux GPU GeForce Blackwell cette année. Cela pourrait malgré tout rester valable, puisque MegaSizeGPU ne se montre pas certain concernant une sortie en 2026 — mais le leaker semble assez confiant sur le fait que ces rafraîchissements (supposément nommés “Kicker”) sont de nouveau envisagés par Nvidia.

Cela dit, l’ensemble de ces informations doit être pris avec beaucoup de prudence, d’autant qu’il s’agit pour l’instant d’une rumeur isolée. Si d’autres sources viennent confirmer ces éléments, il deviendra plus crédible que Nvidia travaille effectivement de nouveau sur ces GPU Super. Pour l’instant, le scepticisme reste de mise.

La raison pour laquelle Nvidia aurait mis de côté les rafraîchissements RTX 5000 Super (en rappelant qu’il ne s’agit jusqu’ici que de rumeurs) serait liée au coût de la mémoire, un point particulièrement critique pour ces modèles très dotés en VRAM.

Qu’est-ce qui aurait changé ? Rien, selon MegaSizeGPU, Nvidia pouvant « toujours obtenir ce qu’il veut », ce qui ferait que cet obstacle ne serait plus réellement un problème. Team Green continuerait ainsi de fournir à ses partenaires les puces GPU ainsi que les lots de VRAM, sans leur imposer de s’approvisionner eux-mêmes en mémoire vidéo.

Malgré tout, l’ensemble reste difficile à justifier, car avec des configurations de VRAM élevées, ces rafraîchissements RTX 5000 Super devraient inévitablement afficher des prix très élevés.

Une autre hypothèse serait que Nvidia produise ces modèles en quantités limitées, simplement pour maintenir la gamme GeForce active et éviter les critiques d’abandon au profit de l’IA. Dans ce cas, les stocks seraient restreints, ce qui pourrait encore faire grimper les prix.

À voir dans les faits, mais si des rafraîchissements RTX Super haut de gamme arrivent, il faut s’attendre à des tarifs particulièrement élevés. En revanche, une RTX 5060 Super avec 12 Go serait une évolution bienvenue pour corriger l’un des principaux points faibles de ce modèle d’entrée de gamme. Reste à savoir si Nvidia souhaite proposer une solution moins rentable, notamment en termes de mémoire. L’avenir le dira.