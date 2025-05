Les rumeurs sur la Nvidia RTX 5080 Super déçoivent certains gamers, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour cette carte graphique

Une fuite a révélé les spécifications supposées de la RTX 5080 Super de Nvidia

Certains joueurs pourraient juger cette version actualisée décevante – aucun cœur supplémentaire ne semble avoir été ajouté, en particulier

En revanche, des améliorations notables seraient au rendez-vous côté mémoire vidéo et fréquences d’horloge

Une nouvelle rumeur concernant la RTX 5080 Super de Nvidia circule, avec cette fois un aperçu de ce qui serait l’intégralité des caractéristiques techniques de cette carte graphique.

Comme le souligne VideoCardz, le leaker Kopite7kimi a publié ces informations sur X, laissant entendre que Nvidia les aurait communiquées à ses partenaires fabricants de cartes graphiques – avant qu’elles ne soient divulguées. Cela pourrait tout aussi bien n’avoir aucune signification, car, comme toujours, les rumeurs, à l’instar des démons, demandent à être salées avec précaution.

GeForce RTX 5080 SuperPG147-SKU35GB203-450-A110752FP32256-bit GDDR7 24G 32Gbps400+WMay 20, 2025

Les éléments clés indiquent que la RTX 5080 Super utiliserait le même processeur graphique que la RTX 5080, à savoir la puce GB203. Cette dernière exploitant déjà la totalité des cœurs disponibles, le nombre de cœurs resterait inchangé sur cette version Super – aucune marge d’évolution n’existe de ce côté.

L’amélioration majeure concernerait le passage de 16 Go à 24 Go de mémoire vidéo (VRAM), soit un bond de 50 %. Le leaker estime que Nvidia ferait appel à des modules de mémoire plus rapides (32 Gbps au lieu de 30 Gbps).

Il est également précisé que le TDP de la RTX 5080 Super atteindrait les 400 W, voire davantage.

Des chiffres à relativiser, sans oublier les fréquences

(Image credit: Future / John Loeffler)

À la lecture de ces spécifications, certains pourraient se demander en quoi la RTX 5080 Super représenterait une mise à jour attrayante par rapport à la version standard. Le même nombre de cœurs CUDA, une mémoire vidéo légèrement plus rapide, et un gain estimé à seulement 7 % en bande passante mémoire par rapport à la RTX 5080. Alors, où est le progrès ?

Il ne faut cependant pas négliger les fréquences d’horloge, qui devraient être nettement plus élevées. C’est justement cette montée en fréquence qui justifierait une consommation supérieure à 400 W – potentiellement bien plus – contre 360 W pour la RTX 5080 classique.

Ainsi, malgré les apparences, cette version Super ne devrait pas être perçue comme une mise à jour décevante. (Même si la question de l’alimentation du PC peut légitimement se poser.) Cela correspond aux précédentes prévisions évoquant un gain de performances d’environ 10 %, voire un peu plus (jusqu’à 15 %) par rapport à la RTX 5080.

De plus, les 24 Go de VRAM pourraient faire la différence dans certaines configurations, notamment en 4K avec des réglages graphiques très élevés. Une exigence qui ne fera que croître à l’avenir pour celles et ceux qui pensent en termes de pérennité.

Par ailleurs, Nvidia traverse une période délicate sur le marché grand public, face à la montée en puissance des cartes graphiques RDNA 4 d’AMD, qui renforcent la position et les ventes de la marque rivale. La récente présentation de la RX 9060 XT a également reçu un accueil très favorable, ce qui laisse penser que Nvidia ne peut se permettre de décevoir encore davantage les joueurs PC en sortant des versions Super sans relief.

À propos des rafraîchissements – au pluriel –, certaines rumeurs avaient aussi évoqué une RTX 5070 Super dotée de 18 Go de VRAM. Ce modèle ne figure toutefois pas dans la publication de Kopite7kimi. Rien ne prouve qu’il n’existe pas, mais cela peut indiquer que la RTX 5080 Super serait la première à sortir.

Selon les précédentes fuites, la sortie de la RTX 5080 Super serait prévue dans une large fenêtre courant 2025. Mais si les spécifications sont effectivement déjà fixées – et c’est un grand « si » – cela suggère que le lancement pourrait avoir lieu plus tôt dans l’année.

