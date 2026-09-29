10 tests du Mac Studio M5 Ultra analysés : tout ce qu’il faut savoir en 3 minutes

Le nouveau Mac Studio M5 Ultra est arrivé avec des performances énormes — et un tarif tout aussi spectaculaire.

La question n’est donc pas vraiment de savoir s’il est puissant, mais s’il l’est suffisamment pour justifier son coût. Dix tests approfondis du Mac Studio ont été analysés afin d’identifier les gains réels et les usages pour lesquels le M5 Ultra a véritablement du sens.

Ce que disent les tests

Tom's Hardware décrit la configuration la plus puissante comme un petit PC extrêmement performant.

Computerworld considère le M5 Ultra comme une véritable progression, tandis que Tom's Guide le présente comme une forme d’excès particulièrement réussie.

Le ton est donc rapidement donné. Cette machine a été conçue pour des charges de travail que l’immense majorité des utilisateurs ne rencontrera jamais.

BGR le décrit comme une station de montage vidéo ultra-puissante.

Ars Technica insiste davantage sur les possibilités offertes par l’IA locale, tandis que MacStories le considère pratiquement comme une machine rêvée pour faire fonctionner des agents IA localement.

La partie graphique est plus nuancée. Une GeForce RTX 5090 conserve l’avantage sur le M5 Ultra en puissance graphique brute, même si le Mac Studio dépasse notamment une machine Acer équipée d’une RTX 5070 dans certains benchmarks.

Puis vient la facture.

Les descriptions reviennent régulièrement sur le même point : le Mac Studio M5 Ultra est extrêmement cher et très largement hors du budget habituel consacré à un ordinateur de bureau.

Engadget estime que le gain de performances par rapport au Mac Studio M5 Max ne suffit pas à justifier la différence de prix sauf pour les utilisateurs les plus exigeants.

PCMag aboutit à une conclusion comparable : il s’agit d’un investissement destiné avant tout aux professionnels ayant des besoins très spécifiques.

Le Mac Studio M5 Ultra doit donc être nécessaire, et pas simplement désirable, pour justifier son coût.

Prix

Le Mac Studio M5 Ultra démarre à 6 599 € en France.

Le coût constitue le principal obstacle.

En France, le Mac Studio équipé du M5 Max démarre à 2 999 €, tandis que la configuration M5 Ultra commence à 6 599 €.

Plus les options de mémoire et de stockage augmentent, plus l’écart devient spectaculaire. Les configurations les plus extrêmes atteignent rapidement des montants à cinq chiffres.

CNET souligne néanmoins que le tarif n’est pas incohérent à l’échelle des stations de travail professionnelles, catégorie dans laquelle le Mac Studio reste assez unique.

AppleInsider rappelle de son côté qu’il s’agit des Mac les plus puissants jamais commercialisés.

Design et connectique

Le design physique reste inchangé par rapport aux générations précédentes.

Le boîtier compact en aluminium et la disposition générale des ports sont conservés, ce qui permet à la machine de prendre très peu de place sur un bureau.

La configuration Ultra pèse environ deux livres de plus que la Max en raison d’un système de refroidissement plus massif.

Ce châssis désormais familier accueille le Wi-Fi 7, l’Ethernet 10 Gb et du Thunderbolt 5.

Les ports Thunderbolt 5 avant peuvent atteindre jusqu’à 120 Gbit/s, un avantage particulièrement intéressant pour les workflows professionnels manipulant de très gros volumes de données.

Le maintien du même format permet également de remplacer un ancien Mac Studio par un modèle beaucoup plus puissant sans modifier tout l’aménagement du poste de travail ou changer ses périphériques.

CPU

Pour du rendu 3D lourd avec un budget limité, une tour Windows équipée d’un GPU dédié peut encore fournir davantage de puissance brute.

Le M5 Ultra embarque dans la configuration décrite par les tests un CPU à 36 cœurs, avec davantage de cœurs que le M3 Ultra et un positionnement clairement orienté vers les charges multithread exigeantes.

En single-core, les performances restent relativement proches de celles du Mac Studio M4 Max précédent et du M5 Max.

En multi-core, le résultat change fortement. Le M5 Ultra écrase l’ancien M3 Ultra dans plusieurs benchmarks.

Un point surprenant apparaît cependant : l’avantage du M5 Ultra sur le M5 Max dans Geekbench multi-core tourne autour de 26 % dans certains tests.

Swipe to scroll horizontally Résultats multi-core relevés dans les tests Publication Benchmark Score Tom's Guide Geekbench 6 (Multi-Core) 37,777 Ars Technica Geekbench 6 (Multi-Core) 38,444 Engadget Geekbench 7 (Multi-Core) 52,185 Tom's Hardware Geekbench 7 (Multi-Core) 52,293 Computerworld Geekbench 7 (Multi-Core) 52,350

GPU

Le GPU à 80 cœurs constitue le moteur graphique de la configuration la plus puissante, avec des accélérateurs neuronaux intégrés à l’architecture pour les charges d’intelligence artificielle.

Les benchmarks graphiques montrent des gains impressionnants, de l’ordre de 33 à 66 % face au M3 Ultra selon les tests.

Face à une RTX 5090, le M5 Ultra reste en revanche sensiblement derrière.

Le gaming apparaît ainsi comme l’un des principaux points faibles du Mac Studio.

Cela ne signifie pas que les jeux fonctionnent mal. La machine peut même se montrer plus silencieuse qu’une grosse tour gaming équipée d’une RTX 5090 dans certaines situations.

Les titres optimisés pour Apple Silicon comme Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Shadows fonctionnent très correctement.

Mais pour la puissance graphique maximale, le rendu 3D et surtout le gaming, les GPU dédiés des PC conservent l’avantage.

AI

C’est probablement le domaine dans lequel les critiques convergent le plus : le Mac Studio M5 Ultra est particulièrement conçu pour l’IA.

La machine domine très largement le benchmark synthétique Geekbench AI consacré au moteur neuronal.

D’autres essais montrent des vitesses de traitement des prompts presque quatre fois supérieures à celles du Nvidia DGX Spark dans certains scénarios.

Pour de très lourdes charges d’IA, les performances sont donc exceptionnelles.

Les modèles exécutés localement se montrent particulièrement réactifs, faisant du M5 Ultra une machine très convaincante pour les utilisateurs travaillant sur de l’inférence locale haut de gamme.

Qui devrait l’acheter ?

Pris dans son ensemble, le bilan suggère que les créatifs travaillant principalement sur le montage vidéo ou des charges comparables peuvent trouver le M5 Max largement suffisant.

Le M5 Ultra se justifie surtout pour des professionnels exécutant d’immenses modèles IA en local, regroupant plusieurs machines en cluster ou manipulant des workflows vidéo extrêmement lourds.

La machine est indéniablement puissante. Pour un acheteur classique, la hausse de coût devient beaucoup plus difficile à défendre.

Verdict

Les points forts

Conçu pour les charges IA lourdes

Thunderbolt 5 extrêmement rapide

Excellentes performances multithread

Les points faibles

Prix extrêmement élevé dans les configurations supérieures

Les GPU PC conservent l’avantage en rendu graphique brut et en gaming

Verdict

Le M5 Ultra prend tout son sens pour les modèles IA locaux particulièrement lourds, les clusters de machines et les workloads professionnels capables d’amortir son tarif.

Le M5 Max paraît beaucoup plus rationnel pour les charges créatives générales.

Pour le gaming, une machine Windows équipée d’un GPU dédié reste plus adaptée.