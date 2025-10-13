MacBook, iMac, Mac Studio : la feuille de route des Mac 2025–2026 aurait fuité via macOS 26

De nouveaux MacBook et Mac seraient en préparation

Ces modèles sont attendus entre 2025 et 2026

Presque tous les ordinateurs Apple pourraient bénéficier d’un rafraîchissement

Des rumeurs concernant le nouveau MacBook Pro équipé de la puce M5 ont circulé plus tôt cette semaine, et une nouvelle fuite pourrait bien avoir révélé la feuille de route complète des lancements Mac d’Apple pour cette fin d’année et tout au long de l’année prochaine — à travers des informations liées au calendrier de développement de macOS Tahoe 26.

D’après des sources proches du développement et des tests de macOS Tahoe 26, citées par AppleInsider, le MacBook Pro M5 devrait bien être présenté prochainement.

Toujours selon ces mêmes sources, les MacBook Air de 13 et 15 pouces avec puce M5 seraient lancés début 2026. Ces modèles viendraient remplacer les actuels MacBook Air M4, dont les performances avaient été saluées lors du test du modèle M4.

La fuite indique que ce nouveau MacBook Air apparaîtrait au même moment que macOS Tahoe 26.2. Le modèle M4 avait quant à lui été lancé en mars 2025, accompagné de macOS Sequoia 15.3. La logique semble donc se répéter.

Ordinateurs de bureau

Le MacBook Pro M4 14 pouces (Image credit: Future)

Après cela, les variantes haut de gamme du MacBook Pro, équipées des puces M5 Pro et M5 Max, devraient faire leur apparition. Ces modèles arriveraient peu après les MacBook Air M5, complétant ainsi la gamme MacBook Pro M5.

Apple prévoirait également d’autres nouveautés pour 2026, notamment un nouveau Mac mini et un nouveau Mac Studio, attendus pour la mi-2026. Un nouvel iMac pourrait aussi être au programme, mais les sources à l’origine de la fuite semblent moins certaines à ce sujet.

Tous ces ordinateurs viendraient remplacer les versions actuelles. Le dernier lancement desktop connu remonte à mars 2025, avec l’arrivée du Mac Studio M3 Ultra, ce qui laisse présager une mise à jour logique l’année suivante.

Apple devrait donc connaître une période chargée entre fin 2025 et 2026. D’autres produits sont aussi attendus au cours des prochains mois, comme les nouveaux iPad Pro et, potentiellement, l’iPhone 17e.