La fuite de l’iPad Pro M5 éclaire l’avenir du MacBook Air

L’iPad Pro M5 aurait apparemment fuité sur YouTube

La vidéo montre un châssis familier accompagné de la nouvelle puce M5

Cette puce pourrait offrir un gain de performance notable par rapport à la puce M4 actuelle

Curieux de savoir ce que réserve le futur iPad Pro M5 ? Une première apparition de l’appareil semble avoir eu lieu, grâce au YouTuber russe connu pour avoir dévoilé l’an dernier le MacBook Pro M4 avant son annonce officielle.

Ce créateur de contenu, connu sous le nom de Wylsacom, a publié une vidéo de déballage dans laquelle l’iPad Pro M5 est montré en détail. L’apparence, la prise en main, la configuration interne ainsi que quelques performances y sont commentées.

Alors, que faut-il en attendre ? Selon Wylsacom, comme son nom l’indique, l’iPad Pro M5 embarquera la puce M5 d’Apple. Cette dernière a été testée via l’outil de benchmarking Geekbench 6, avec un score de 4 133 en mono-cœur et 15 437 en multi-cœur – soit une augmentation d’environ 10 % et 16 % par rapport aux résultats obtenus sur un iPad Pro M4 précédemment testé par la même personne.

Concernant les performances graphiques, le modèle M5 a largement dominé avec un score de 74 568 sur Geekbench 6, contre 55 702 pour le modèle M4, soit un gain d’environ 34 %. Ce bond pourrait en partie s’expliquer par la présence de 12 Go de mémoire sur le modèle M5 testé, contre 8 Go pour l’iPad Pro M4.

À l’extérieur, peu de différences visibles avec le modèle précédent. L’appareil aperçu par Wylsacom dispose d’un seul capteur photo à l’arrière, du connecteur magnétique Smart Connector d’Apple, et de quatre haut-parleurs. Le seul changement apparent concerne l’absence de l’inscription « iPad Pro » à l’arrière de la tablette. Pour le reste, il s’agirait surtout d’une mise à jour de la puce, sans refonte majeure du design.

Lecture entre les lignes

(Image credit: Wylsacom)

Fait étonnant, Wylsacom n’est pas le seul à avoir levé le voile sur cet iPad Pro M5 cette semaine. Dans le même temps, la FCC, l’autorité américaine de régulation des télécoms, aurait laissé échapper des informations sur son site web, selon MacRumors.

La FCC aurait en effet publié des numéros de modèles correspondant à des iPad et MacBook inconnus. Ils sont interprétés comme ceux des modèles 11 pouces et 13 pouces de l’iPad Pro (avec et sans connectivité cellulaire), ainsi qu’un MacBook Pro M5, d’après les modèles précédents. Cette fuite vient appuyer la vidéo de Wylsacom, et suggère qu’Apple serait proche d’un lancement.

Entre les lignes, ces données sur l’iPad Pro M5 pourraient aussi apporter des indices sur le futur MacBook Air M5. Les deux appareils sont censés utiliser la même puce, sans système de ventilation actif, misant uniquement sur un refroidissement passif. Dans ces conditions, le MacBook Air M5 pourrait offrir des performances proches de celles de l’iPad Pro M5, compte tenu de contraintes thermiques similaires.

Toutefois, la comparaison n’est pas totalement directe. L’iPad Pro M5 testé par Wylsacom possède un CPU à neuf cœurs, alors que le MacBook Air M5 pourrait en avoir dix, si l’on se base sur le précédent établi par la puce M4. Les performances pourraient donc varier légèrement, mais sans écart majeur attendu.

Le lancement de l’iPad Pro M5 est attendu d’ici la fin de l’année. Quant au MacBook Pro M5, il serait prévu entre fin 2025 et début 2026. Ces lancements permettront de mieux comprendre les capacités réelles de cette nouvelle puce – et d’en déduire le potentiel du MacBook Air M5.