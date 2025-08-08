Le MacBook Pro OLED refait parler de lui : lancement pressenti fin 2026

Une nouvelle rumeur évoque l’arrivée du MacBook Pro OLED pour la fin de l’année 2026

Il est à nouveau question d’un écran fourni par Samsung Display

Cette information figure parmi les plus constantes concernant le MacBook, contrairement à d’autres théories qui commencent à susciter le doute

Une rumeur supplémentaire laisse entendre qu’Apple prévoirait de lancer un MacBook Pro équipé d’un écran OLED d’ici la fin 2026.

C’est le site coréen Dealsite.co.kr, repéré par MacRumors, qui avance que Samsung Display serait le fournisseur exclusif de ces dalles OLED destinées à ce futur MacBook.

Les lignes de production OLED de génération 8.6 de Samsung seraient pleinement capables de répondre à la demande d’Apple en matière d’écrans pour MacBook Pro. L’investissement consenti par Samsung dans ces capacités de production permettrait également de maîtriser les coûts de fabrication, élément crucial dans le calcul des composants du MacBook.

Bien sûr, toute rumeur mérite d’être accueillie avec prudence, mais ce n’est pas la première fois que le nom de Samsung est cité pour la fabrication de l’écran OLED du MacBook.

En mars 2025, le leaker bien connu Mark Gurman avait déjà prédit que la grande nouveauté pour le MacBook Pro n’interviendrait qu’à la fin 2026. Il évoquait alors une refonte majeure intégrant un OLED « tandem » de chez Samsung (deux panneaux superposés pour un meilleur rendu lumineux et une meilleure efficacité énergétique), ainsi qu’un design plus fin pour l’ordinateur portable.

Par ailleurs, Apple pourrait abandonner l'encoche actuelle au profit d’un poinçon pour la webcam.

(Image credit: Future)

Le MacBook Pro prévu cette année ne connaîtrait qu’une évolution mineure – si tant est que cette mise à jour voit bien le jour en 2025. Une récente spéculation de Mark Gurman laisse entendre que cette version aurait été repoussée au début de l’année 2026. Ce modèle porterait la puce M5, tandis que la version OLED, théoriquement attendue pour fin 2026, embarquerait la puce M6.

Bien entendu, ces informations doivent être prises avec des pincettes, car un tel calendrier de lancement serait inhabituel pour Apple – ce qui ne signifie pas pour autant qu’il soit à écarter.

En résumé, la rumeur autour des projets d’Apple pour le MacBook reste floue en ce qui concerne les dates de sortie. Il est possible que l’entreprise ajuste actuellement ses plans en interne.

Malgré tout, une rumeur demeure solide : c’est bien le MacBook Pro qui bénéficierait en premier de l’écran OLED, et cela interviendrait à la fin 2026, avec Samsung mentionné de manière répétée comme fournisseur attitré de la dalle.