La fin des Mac Intel ? Les dernières rumeurs sur macOS 16 inquiètent pour le MacBook Pro 2018

macOS 16 (ou macOS 26) pourrait cesser de prendre en charge certains Mac Intel

D’après les rumeurs, cette décision concernerait aussi le MacBook Pro de 2018

Mais la fin ne serait pas encore actée pour tous les Mac à processeur Intel

Le MacBook Pro de 2018 a rempli son rôle pendant des années, traitant sans sourciller des milliers de photos et bien plus encore. Pourtant, les dernières rumeurs autour de macOS 16 laissent entendre que ses jours sont comptés, comme ceux de nombreux Mac équipés de puces Intel.

À l’approche imminente de la WWDC 2025, un article publié par Apple Insider indique que macOS 16 – ou macOS 26 Tahoe, si ce nom se confirme – ne serait plus compatible avec plusieurs modèles de Mac Intel, dont, tristement, celui de 2018.

Selon Apple Insider, des sources proches du dossier précisent que seuls les modèles listés ci-dessous seraient éligibles pour macOS 16. Parmi les grands absents figurent notamment le MacBook Pro 2018, le MacBook Air Intel de 2020, l’iMac Pro 2017 et le Mac mini 2018, qui sont pourtant toujours compatibles avec macOS Sequoia.

Liste de compatibilité supposée pour macOS 26

MacBook Pro 2019 ou plus récent

MacBook Air avec puce M1 ou plus récent

iMac 2020 ou plus récent

Mac Pro 2019 ou plus récent

Mac mini avec puce M1 ou plus récent

Mac Studio

Deux points méritent d’être soulignés à propos de cette liste. D’abord, même si elle se confirmait lors de l’annonce officielle de macOS 26 le 9 juin, cela ne signerait pas encore la fin des Mac Intel dans leur ensemble.

Le MacBook Pro 2019, l’iMac 5K 2020 et le Mac Pro 2019 devraient continuer à être compatibles jusqu’en 2026. L’année suivante, macOS 27 pourrait alors devenir le premier système d’exploitation de bureau réservé aux machines dotées de puces Apple Silicon, ce qui marquerait un tournant.

Ensuite, les quatre Mac Intel qui seraient écartés de macOS 26 ne deviendraient pas pour autant immédiatement obsolètes. Apple assure en général deux années supplémentaires de mises à jour de sécurité pour ces appareils. Le MacBook Pro de 2018, par exemple, bénéficierait encore d’un suivi.

Cela dit, macOS 26 pourrait bien devenir le prétexte idéal pour tourner la page...

Quel MacBook choisir ensuite ?

Nous nous attendons à ce que Craig Federighi (ci-dessus) nous présente macOS 16 lors de la WWDC 2025, le 9 juin, même s'il pourrait très bien s'appeler macOS 26. (Image credit: Apple)

Changer pour un MacBook Apple Silicon figure sur la liste des envies depuis un certain temps. Mais un tel achat ne représente pas exactement une dépense anodine. Si Apple annonce effectivement le 9 juin que le MacBook Pro 2018 ne pourra pas passer à macOS Tahoe, cela pourrait être l’élément déclencheur. D’autant plus que l’ordinateur actuel montre de plus en plus son âge.

Les signes sont là : il faut rester branché en permanence, le ventilateur s’emballe dès que plus de trois onglets Chrome sont ouverts. Et il est doté de la fameuse Touch Bar, peu utile mais devenue familière avec le temps.

Là où cela devient vraiment limitant, c’est pour l’édition photo et vidéo. Par exemple, la réduction du bruit basée sur l’IA dans Adobe Lightroom fonctionne très bien, mais son application sur une seule photo prend plusieurs minutes et chauffe l’appareil au point de pouvoir y faire cuire un steak.

Une question reste en suspens : opter pour un MacBook Air 13 pouces avec puce M4 ou attendre l’arrivée du MacBook Pro équipé d’une puce M5, prévue selon Mark Gurman (Bloomberg) à l’automne 2025.

Le MacBook Air, en tête du classement des meilleurs ordinateurs portables et Mac, semble suffisant. Il offre un écran Liquid Retina avec gamme P3, une puce Apple M4 à 10 cœurs et une autonomie d’une journée complète. Le tout à partir de 1 199 €. Un tarif qui grimpe rapidement dès qu’on ajoute un peu plus de RAM et de stockage.

Quant au MacBook Pro M5 attendu cette année, les rumeurs laissent entendre qu’il ne s’agira que d’une évolution mineure. Un vrai changement de génération pourrait arriver avec le modèle M6 prévu pour 2026, qui intégrerait un écran OLED.

En attendant, même si le MacBook Pro de 2018 n’est pas encore totalement dépassé, passer à une version équipée de la puce M4 représenterait un bond spectaculaire. Et ces occasions se font rares.

