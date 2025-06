macOS Tahoe : la prochaine mise à jour d'Apple après Sequoia, voici 3 nouveautés très attendues

La prochaine version du système d’exploitation pour Mac devrait succéder à macOS 15 Sequoia l’année prochaine sous le nom de macOS Tahoe.

D’après la newsletter de Mark Gurman pour Bloomberg – un informateur réputé qui a déjà évoqué un changement dans la numérotation en prédisant un passage à macOS 26 au lieu de 16 – Apple aurait choisi le lac Tahoe pour baptiser sa future version.

De quoi inspirer une vague de blagues sur un possible clin d’œil au Chevrolet Tahoe, et sur un système qui risquerait d’être aussi massif que lent. Comme toujours, il s’agit encore d’une rumeur. Mieux vaut donc éviter de trop s’emballer, même si Gurman reste l’une des sources les plus fiables concernant les projets d’Apple.

Quoi qu’il en soit, peu importe le nom officiel que portera cette nouvelle version, une question demeure : quand sortira-t-elle, et que faut-il en attendre ?

Petit tour d’horizon des principales fonctionnalités pressenties pour macOS 16 – ou macOS 26, Tahoe – à l’approche des annonces prévues lors de la WWDC 25.

(Image credit: Apple)

Apple n’a encore rien dévoilé officiellement à propos de macOS Tahoe, mais une annonce est attendue lors de la WWDC 2025, qui débutera le 9 juin.

Aucune date de sortie n’a non plus été communiquée. Cependant, Apple lance habituellement ses nouvelles versions de macOS en septembre ou en octobre. Le nouveau système devrait donc arriver sur les Mac dans cette même période.

macOS 16 : Nouvelles fonctionnalités supposées

(Image credit: Shutterstock)

1. Un tout nouveau look

Pour ceux qui trouvaient l’apparence de macOS un peu figée depuis quelques années, la rumeur pourrait avoir de quoi ravir : Tahoe apporterait un design entièrement repensé.

Même si peu d’éléments précis ont filtré, ce changement d’interface serait une fois encore mentionné par Mark Gurman. En théorie, cette refonte ferait partie d’une volonté de cohérence entre les différents environnements Apple – iOS, macOS, iPadOS et autres.

L’objectif ? Offrir une expérience plus homogène à celles et ceux qui utilisent plusieurs appareils Apple au quotidien, avec des icônes, des menus et bien plus encore qui se ressemblent visuellement.

(Image credit: Apple)

2. De nombreuses fonctionnalités d’accessibilité

Apple a récemment présenté une série d’outils d’accessibilité pour l’ensemble de ses appareils, y compris les Mac, et plusieurs d’entre eux devraient faire leur apparition dans macOS Tahoe.

Parmi ces fonctionnalités, on retrouve Personal Voice, qui permet d’enregistrer la voix d’une personne en perte de capacité d’élocution, ou encore Loupe sur Mac. Cette dernière s’appuie sur un iPhone (ou une caméra USB) pour zoomer sur une surface distante, comme un tableau blanc, et afficher le texte directement à l’écran du Mac – une vraie avancée pour les utilisateurs malvoyants.

Dans le même esprit, le lecteur d’accessibilité peut afficher des images de pages de livres sur l’écran du Mac, avec la possibilité de zoomer, de modifier la police ou les couleurs pour une meilleure lisibilité.

(Image credit: Future)

3. Connexion Wi-Fi facilitée

Cette nouveauté est annoncée pour iOS 19 selon Gurman, mais elle devrait logiquement concerner aussi macOS Tahoe (ainsi que d’autres plateformes Apple), puisqu’elle vise à simplifier l’accès aux réseaux Wi-Fi publics sur tous les appareils Apple.

Aujourd’hui, dans un hôtel ou une salle de sport, il faut souvent remplir un formulaire avant de pouvoir se connecter à Internet. Répéter cette opération sur plusieurs appareils est fastidieux. Grâce à cette nouvelle fonction, une seule validation suffirait : tous les autres appareils Apple enregistreraient automatiquement les informations.

Par exemple, une inscription effectuée sur le MacBook permettrait un accès instantané sur l’iPhone ou l’iPad – bien pratique.

Vous aimerez aussi