Apple prépare une révolution dans la façon de nommer ses systèmes d'exploitation

Un nouveau rapport publié par Bloomberg indique qu’Apple s’apprête à modifier sa manière de numéroter ses systèmes d’exploitation

Le changement viserait à faire correspondre la version à l’année. Il ne serait donc plus question d’iOS 19, mais d’iOS 26

Cette nouvelle convention concernerait également iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS

Plus que douze jours avant le coup d’envoi de la WWDC 2025, prévu pour le 9 juin prochain avec une keynote d’ouverture. Les rumeurs et fuites s’intensifient autour des annonces que pourrait faire la marque à la pomme. Comme il s’agit de la conférence mondiale des développeurs, on s’attend à ce que Tim Cook et plusieurs responsables présentent la prochaine génération de plateformes.

Jusqu’à présent, tout laissait penser que l’on verrait iOS 19, iPadOS 19, une nouvelle version de macOS avec un nom inspiré d’un lieu californien, ainsi que de nouveaux watchOS, tvOS et visionOS, tous évoluant d’un numéro.

Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait bien créer la surprise en abandonnant la logique actuelle de numérotation. D’après le rapport, la firme ne dévoilerait pas iOS 19, successeur d’iOS 18, mais directement iOS 26.

(Image credit: Future)

« Les prochains systèmes d’exploitation d’Apple seront identifiés par l’année plutôt que par un numéro de version », peut-on lire dans le document. Aux côtés d’iOS 26, Apple prévoirait de déployer iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, et, plus étonnamment encore, visionOS 26. Ce dernier représenterait un saut particulièrement important, sachant que seule la version 2 de visionOS existe à ce jour, alors que le casque Vision Pro est encore très récent.

Selon les informations du rapport, Apple chercherait à réduire les confusions et à unifier son image de marque. Cette nouvelle méthode de nommage pourrait s’accompagner d’un profond remaniement graphique baptisé « solarium », censé transformer l’ensemble des interfaces : iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS et tvOS seraient tous concernés.

(Image credit: Apple/Future)

Apple ne serait pas la première entreprise à prendre ce virage. Samsung, par exemple, est passée du Galaxy S10 au Galaxy S20, et Microsoft a tenté cette approche avant de revenir à un système classique de générations.

La nouvelle stratégie de nommage pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS ne serait pas la seule évolution. Un redesign global est attendu, ainsi que l’arrivée possible d’une application dédiée au gaming sur iPhone, iPad et Mac, une refonte de l’app de traduction, et plusieurs améliorations dans la gamme Apple Intelligence.

Il convient encore de rester prudent, mais un point complet sera proposé en direct de Cupertino dès le 9 juin 2025, lors de la WWDC.