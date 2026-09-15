Quels iPhone sont compatibles avec iOS 27 et Siri AI ? La liste complète est plus compliquée qu’il n’y paraît

iOS 27 est désormais disponible sur les iPhone compatibles et, cette année, la liste des modèles pris en charge par la nouvelle mise à jour d’Apple est particulièrement longue.

Apple laisse généralement quelques anciens iPhone sur le bord de la route lors de chaque nouvelle version d’iOS — les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max ne pouvaient par exemple pas passer à iOS 26 — mais les exigences matérielles d’iOS 27 restent heureusement identiques à celles d’iOS 26.

Cela signifie que l’iPhone SE 2020, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max — des modèles qui auraient pu perdre leur compatibilité cette année — peuvent toujours installer iOS 27. Une belle démonstration de longévité logicielle de la part d’Apple.

Les exigences concernant Apple Intelligence et Siri AI sont en revanche nettement moins simples. Les différentes listes de compatibilité pour iOS 27, Apple Intelligence, Siri AI et iPadOS 27 sont détaillées ci-dessous.

iOS 27

Même l’iPhone 11 peut exécuter iOS 27 (Image credit: Future)

Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 27 :

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iOS 27 prend ainsi en charge pas moins de 33 modèles d’iPhone, ce qui semble constituer le plus grand ensemble d’appareils simultanément compatibles avec la dernière version d’iOS.

Apple a commencé à déployer iOS 27 sur ces 33 modèles en une seule fois le 14 septembre. Les propriétaires des modèles plus anciens n’ont donc pas à patienter plusieurs semaines, contrairement à certaines mises à jour de constructeurs concurrents.

Il faut toutefois distinguer compatibilité avec iOS 27 et compatibilité avec Apple Intelligence. Même si des appareils plus anciens comme l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 peuvent installer iOS 27, Apple Intelligence — qui regroupe notamment Correction, Traduction en direct et le nouvel assistant Siri AI — reste limité à l’iPhone 15 Pro et aux modèles compatibles plus récents.

Siri AI

Siri AI dans iOS 27 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Seuls les iPhone déjà compatibles avec Apple Intelligence prennent en charge Siri AI. La liste complète comprend également les iPad et MacBook concernés :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPad avec puce M1 ou plus récente

MacBook avec puce M1 ou plus récente

MacBook Neo

Toutes les fonctions de Siri AI ne sont toutefois pas disponibles sur chacun de ces iPhone, iPad et MacBook.

L’interface de personnalisation de la voix de Siri AI dans iOS 27 (Image credit: Apple / Future)

Les voix expressives et la dictée avancée sont spécifiquement limitées aux appareils capables d’exécuter AFM Core Advanced, qu’Apple présente comme son modèle embarqué le plus puissant. Les appareils concernés sont :

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPad Pro commercialisés depuis 2024, à partir de la 7e génération

iPad Air commercialisés depuis 2026, à partir de la 8e génération

MacBook Pro commercialisés depuis 2023

MacBook Air commercialisés depuis 2024

Les iPad et MacBook concernés doivent également disposer d’au moins 12 Go de mémoire pour faire fonctionner les fonctions avancées de Siri AI.

Plus important encore pour la France, Siri AI n’est pas disponible sur iPhone ou iPad dans l’Union européenne au lancement d’iOS 27. Apple explique dans un communiqué que les contraintes liées au Digital Markets Act et l’absence d’accord avec les régulateurs européens ont conduit au report de cette version de Siri dans l’UE.

Les utilisateurs européens peuvent en revanche accéder à Siri AI sur macOS 27 et visionOS 27, à condition d’utiliser une langue prise en charge.

Plusieurs critères doivent donc être réunis pour accéder à la version la plus complète de Siri AI : disposer du bon appareil, de suffisamment de mémoire dans le cas de certains Mac et iPad, et se trouver dans une région où le service est disponible.

iPadOS 27

Siri AI dans iPadOS 27 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Concernant spécifiquement les iPad, les seuls modèles compatibles avec iPadOS 26 qui ne peuvent pas passer à iPadOS 27 sont l’iPad 10,2 pouces 2020, l’iPad Air 10,5 pouces 2019 et l’iPad mini 7,9 pouces 2019.

iPad commercialisés depuis 2021, à partir de la 9e génération

iPad Air commercialisés depuis 2020, à partir de la 4e génération

iPad Pro commercialisés depuis 2017, à partir de la 2e génération

iPad mini commercialisés depuis 2021, à partir de la 6e génération

Presque tous les iPad existent en plusieurs tailles et en versions Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular. Pour conserver une liste lisible, les différentes variantes sont donc regroupées ci-dessus par génération et année.