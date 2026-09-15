Quels iPhone sont compatibles avec iOS 27 et Siri AI ? La liste complète est plus compliquée qu’il n’y paraît
La compatibilité d’iOS 27 est simple, celle de Siri AI beaucoup moins
iOS 27 est désormais disponible sur les iPhone compatibles et, cette année, la liste des modèles pris en charge par la nouvelle mise à jour d’Apple est particulièrement longue.
Apple laisse généralement quelques anciens iPhone sur le bord de la route lors de chaque nouvelle version d’iOS — les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max ne pouvaient par exemple pas passer à iOS 26 — mais les exigences matérielles d’iOS 27 restent heureusement identiques à celles d’iOS 26.
Cela signifie que l’iPhone SE 2020, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max — des modèles qui auraient pu perdre leur compatibilité cette année — peuvent toujours installer iOS 27. Une belle démonstration de longévité logicielle de la part d’Apple.
Les exigences concernant Apple Intelligence et Siri AI sont en revanche nettement moins simples. Les différentes listes de compatibilité pour iOS 27, Apple Intelligence, Siri AI et iPadOS 27 sont détaillées ci-dessous.
iOS 27
Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 27 :
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
iOS 27 prend ainsi en charge pas moins de 33 modèles d’iPhone, ce qui semble constituer le plus grand ensemble d’appareils simultanément compatibles avec la dernière version d’iOS.
Apple a commencé à déployer iOS 27 sur ces 33 modèles en une seule fois le 14 septembre. Les propriétaires des modèles plus anciens n’ont donc pas à patienter plusieurs semaines, contrairement à certaines mises à jour de constructeurs concurrents.
Il faut toutefois distinguer compatibilité avec iOS 27 et compatibilité avec Apple Intelligence. Même si des appareils plus anciens comme l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 peuvent installer iOS 27, Apple Intelligence — qui regroupe notamment Correction, Traduction en direct et le nouvel assistant Siri AI — reste limité à l’iPhone 15 Pro et aux modèles compatibles plus récents.
Siri AI
Seuls les iPhone déjà compatibles avec Apple Intelligence prennent en charge Siri AI. La liste complète comprend également les iPad et MacBook concernés :
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
- iPad avec puce M1 ou plus récente
- MacBook avec puce M1 ou plus récente
- MacBook Neo
Toutes les fonctions de Siri AI ne sont toutefois pas disponibles sur chacun de ces iPhone, iPad et MacBook.
Les voix expressives et la dictée avancée sont spécifiquement limitées aux appareils capables d’exécuter AFM Core Advanced, qu’Apple présente comme son modèle embarqué le plus puissant. Les appareils concernés sont :
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
- iPad Pro commercialisés depuis 2024, à partir de la 7e génération
- iPad Air commercialisés depuis 2026, à partir de la 8e génération
- MacBook Pro commercialisés depuis 2023
- MacBook Air commercialisés depuis 2024
Les iPad et MacBook concernés doivent également disposer d’au moins 12 Go de mémoire pour faire fonctionner les fonctions avancées de Siri AI.
Plus important encore pour la France, Siri AI n’est pas disponible sur iPhone ou iPad dans l’Union européenne au lancement d’iOS 27. Apple explique dans un communiqué que les contraintes liées au Digital Markets Act et l’absence d’accord avec les régulateurs européens ont conduit au report de cette version de Siri dans l’UE.
Les utilisateurs européens peuvent en revanche accéder à Siri AI sur macOS 27 et visionOS 27, à condition d’utiliser une langue prise en charge.
Plusieurs critères doivent donc être réunis pour accéder à la version la plus complète de Siri AI : disposer du bon appareil, de suffisamment de mémoire dans le cas de certains Mac et iPad, et se trouver dans une région où le service est disponible.
iPadOS 27
Concernant spécifiquement les iPad, les seuls modèles compatibles avec iPadOS 26 qui ne peuvent pas passer à iPadOS 27 sont l’iPad 10,2 pouces 2020, l’iPad Air 10,5 pouces 2019 et l’iPad mini 7,9 pouces 2019.
- iPad commercialisés depuis 2021, à partir de la 9e génération
- iPad Air commercialisés depuis 2020, à partir de la 4e génération
- iPad Pro commercialisés depuis 2017, à partir de la 2e génération
- iPad mini commercialisés depuis 2021, à partir de la 6e génération
Presque tous les iPad existent en plusieurs tailles et en versions Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular. Pour conserver une liste lisible, les différentes variantes sont donc regroupées ci-dessus par génération et année.
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- Axel Metz Phones Editor