Apple offre un an de satellite supplémentaire aux anciens iPhone — mais leur interdit bizarrement les nouvelles commandes photo

Apple a annoncé de nouvelles commandes Pro et de nouveaux Styles photographiques pour l’iPhone

Ces fonctions sont limitées aux nouveaux iPhone Duo et iPhone 18 Pro

Apple prolonge en revanche gratuitement ses services satellite pour les anciens iPhone

Les nouveaux Styles photographiques et l’arrivée des commandes Pro figuraient parmi les annonces photo les plus intrigantes de l’événement iPhone Duo du 9 septembre, puisqu’ils offrent davantage de contrôle sur les images prises avec un smartphone. Mais un sérieux piège est apparu dans les heures qui ont suivi.

Après la fin de la keynote du nouveau CEO d’Apple, John Ternus, des utilisateurs d’iPhone ont souligné sur les réseaux sociaux que les commandes Pro comme les Styles photographiques de troisième génération sont réservés à la génération actuelle d’iPhone.

Concrètement, il faudra disposer d’un iPhone 18 Pro, d’un iPhone 18 Pro Max ou d’un iPhone Duo. Les utilisateurs de la gamme iPhone 17 de l’année dernière — ou de tout appareil plus ancien — seront privés de ces nouvelles fonctions.

C’est regrettable, car elles pourraient se montrer particulièrement utiles aux passionnés de photographie. Les commandes Pro comprennent des outils permettant d’ajuster la balance des blancs, de modifier manuellement l’ouverture et la vitesse d’obturation, de consulter des histogrammes et plus encore. Les Styles photographiques constituent de leur côté des préréglages et filtres applicables aux images, désormais accompagnés de réglages précis pour le grain et la texture. Sans l’un des derniers iPhone, ces outils resteront cependant hors de portée.

Une couverture satellite prolongée

(Image credit: Apple)

Malgré cette déception, les propriétaires d’anciens iPhone ont aussi reçu une bonne nouvelle. Après l’événement, Apple a discrètement prolongé d’une année supplémentaire la gratuité de ses fonctions de connectivité satellite, et cette extension remonte jusqu’à l’iPhone 14.

Tous les appareils appartenant aux gammes iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16 obtiennent donc une année supplémentaire de couverture satellite, alors même que cette offre devait initialement expirer. Apple avait lancé ses premières fonctions satellite avec l’iPhone 14 en 2022 et promis deux années de couverture gratuite, avant de prolonger à plusieurs reprises cette période pour les iPhone 14, puis pour les iPhone 15 et 16.

Cette extension concerne notamment SOS d’urgence par satellite, Messages par satellite, Localiser par satellite et Assistance routière par satellite. Aucune information ne permet encore de savoir combien Apple pourrait facturer si la gratuité prenait finalement fin, mais cette question ne se posera donc pas avant au moins une année supplémentaire.

Avec ces services toujours gratuits pour le moment, les propriétaires d’anciens iPhone obtiennent ainsi une petite consolation. Apple réserve peut-être les nouveaux Styles photographiques et les commandes Pro à ses appareils les plus récents, mais les fonctions satellite — sans doute plus importantes dans certaines situations — n’exigeront toujours pas une coûteuse mise à niveau.