L’appareil photo de l’iPhone 18 Pro pourrait enfin mériter son nom « Pro » — iOS 27 révèle plusieurs fonctions avancées

Des indices concernant cinq fonctions photo potentielles pour l’iPhone ont été découverts dans le code d’iOS 27

Parmi elles figurent les waveforms, les histogrammes, la mise au point manuelle et d’autres outils

Impossible encore de savoir si ces fonctions arriveront sur les modèles existants ou seront réservées à la série iPhone 18

Les iPhone offrent déjà quelques contrôles manuels pour l’appareil photo, notamment la possibilité d’ajuster l’exposition, mais rien qui se rapproche réellement d’un mode photo « Pro », du moins dans l’application officielle. Cela pourrait toutefois changer avec la série iPhone 18 Pro.

Un membre du forum MacRumors, pdfu, a découvert dans iOS 27 des indices concernant cinq améliorations photo susceptibles de rendre les iPhone beaucoup plus intéressants pour ceux qui souhaitent aller au-delà du simple point-and-shoot.

Parmi elles figurent la possibilité d’afficher une waveform ou un histogramme afin d’identifier les zones trop sombres ou trop lumineuses d’une image, ainsi qu’une fonction de focus peaking capable de mettre en évidence les contours des éléments parfaitement nets, pour mieux repérer ceux qui ne le sont pas. Une autre surcouche pourrait également signaler les parties surexposées d’une image.

Plus intéressant encore, iOS 27 contient des indices laissant penser qu’un iPhone pourrait adapter les corrections optiques en fonction du réglage de l’ouverture — un élément qui renforce sérieusement la rumeur selon laquelle au moins un objectif des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourrait adopter une ouverture variable.

Enfin, pdfu a également découvert une commande permettant de régler manuellement la mise au point au lieu de dépendre de l’autofocus, ainsi qu’une modification du retardateur autorisant les prises de vue répétées : une fois une première photo prise, le compte à rebours pourrait automatiquement redémarrer pour capturer la suivante.

Un mode Pro attendu depuis longtemps

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’application Appareil photo sur un iPhone 17 Pro

Si Apple ajoute toutes ces fonctions, l’iPhone pourrait enfin disposer de quelque chose qui se rapproche d’un véritable mode photo « Pro » ou entièrement manuel, ce qui devrait séduire certains photographes. Ces outils plus avancés seraient probablement dissimulés derrière l’interface standard de l’appareil photo afin de ne pas compliquer l’expérience des utilisateurs occasionnels.

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Rien ne garantit toutefois que toutes ces fonctions, ni même l’une d’entre elles, arriveront avec iOS 27. Des indices existent dans le code sous-jacent, mais aucun de ces outils ne peut actuellement être activé, et Apple pourrait décider de les retarder ou de les abandonner.

Impossible également de savoir s’ils seront proposés aux iPhone existants ou uniquement à la série iPhone 18. Les modifications liées à l’ouverture devraient notamment viser en priorité les téléphones dotés d’une ouverture variable — ce qui exclurait tous les modèles actuels — tandis que le mode de mise au point manuelle serait pour l’instant verrouillé aux appareils livrés avec iOS 27 ou une version ultérieure, écartant là encore les modèles actuels.

La situation devrait rapidement devenir plus claire, Apple devant présenter la série iPhone 18 Pro ainsi que l’iPhone Ultra le 9 septembre, tandis que la version finale d’iOS 27 devrait être déployée peu après.