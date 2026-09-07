Les 5 plus grosses rumeurs sur l’iPhone 18 notées — à quoi s’attendre mercredi chez Apple

Les rumeurs concernant la série iPhone 18 circulent depuis avant même le lancement de l’iPhone 17. En incluant l’iPhone Ultra pliable, qui devrait enfin être lancé cette année, certaines fuites remontent même à plusieurs années.

Il existe donc énormément d’informations à trier, mais les cinq rumeurs ci-dessous comptent parmi les plus importantes concernant les prochains smartphones d’Apple.

Pour chacune, un niveau de probabilité permet d’évaluer ses chances de se concrétiser et de mieux savoir à quoi s’attendre lors de l’événement « Surprise and Shine » organisé mercredi 9 septembre.

L’iPhone Ultra pliable sera enfin lancé

L’iPhone Ultra pourrait beaucoup ressembler au Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Quelle est la rumeur ?

Apple travaillerait sur un smartphone pliable depuis plusieurs années, mais tout indique désormais qu’un tel appareil pourrait enfin arriver en 2026, probablement sous le nom d’iPhone Ultra.

Les fuites évoquent un design de type passeport similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 8, avec un écran pliable d’environ 7,8 pouces et un écran externe d’environ 5,5 pouces.

Il pourrait également prendre en charge MagSafe mais, contrairement à certains pliables Samsung, probablement pas de stylet — du moins au lancement.

Quelle est sa crédibilité ?

Les rumeurs concernant un iPhone pliable circulent depuis suffisamment longtemps, avec plusieurs anciennes fenêtres de lancement finalement non concrétisées, pour conserver une certaine prudence.

Mais le nombre actuel de fuites, dont plusieurs provenant de sources réputées, rend l’existence d’un iPhone Ultra cette année presque certaine.

Les détails précis — comme la taille des écrans ou la compatibilité MagSafe — restent moins sûrs, mais il serait désormais très surprenant que le téléphone lui-même ne soit pas présenté cette semaine.

Probabilité : 9/10

L’iPhone 18 standard n’arrivera que l’année prochaine

L'iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Quelle est la rumeur ?

Alors qu’un tout nouveau type d’iPhone pourrait apparaître cette année avec l’iPhone Ultra, les fuites suggèrent qu’un modèle habituellement attendu manquerait à l’appel.

L’iPhone 18 standard ne serait lancé qu’en mars ou avril 2027. Il pourrait arriver en même temps que l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2, offrant ainsi à Apple un deuxième lancement majeur de smartphones environ six mois après celui de septembre.

Quelle est sa crédibilité ?

Apple n’a encore jamais lancé le modèle de base d’une nouvelle génération lors d’un événement séparé plusieurs mois après les versions Pro. Cette rumeur mérite donc encore une légère réserve.

Cela dit, pratiquement toutes les fuites convergent désormais dans cette direction, et l’iPhone 18 standard a fait l’objet de nettement moins d’informations que les modèles Pro et Ultra — ce qui serait logique si son lancement était plus éloigné.

Probabilité : 8/10

Un appareil photo à ouverture variable

L'iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quelle est la rumeur ?

L’une des rumeurs techniques les plus intéressantes affirme que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, ou éventuellement uniquement le Pro Max, seraient équipés d’un appareil photo à ouverture variable.

Cela permettrait de modifier la profondeur de champ afin de mieux contrôler les zones nettes d’une image.

Une ouverture maximale plus grande que sur les modèles actuels pourrait également améliorer les performances en basse lumière.

Quelle est sa crédibilité ?

Plusieurs sources ont évoqué une ouverture variable, dont certaines considérées comme fiables.

Les détails restent cependant assez flous alors que de nombreuses autres caractéristiques ont déjà fuité avec davantage de précision.

Le nombre et la qualité des sources permettent néanmoins de considérer cette fonction comme plus probable qu’improbable sur au moins l’un des prochains iPhone.

Probabilité : 7/10

Des batteries plus grandes

L'iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quelle est la rumeur ?

L’informateur Digital Chat Station affirme avoir repéré dans des documents réglementaires des capacités de 4 288 mAh pour l’iPhone 18 Pro et de 5 567 mAh pour l’iPhone 18 Pro Max aux États-Unis.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro dispose d’une batterie de 4 252 mAh et l’iPhone 17 Pro Max d’une batterie de 5 088 mAh sur le marché américain.

Ces capacités sont supérieures à celles de nombreux autres marchés, puisque les modèles américains sont exclusivement eSIM et ne doivent pas réserver d’espace à un tiroir SIM physique.

Ces chiffres impliqueraient donc une légère hausse pour l’iPhone 18 Pro et une augmentation particulièrement importante pour l’iPhone 18 Pro Max.

Quelle est sa crédibilité ?

Une augmentation de capacité paraît assez probable : Apple accroît régulièrement la taille des batteries lors du renouvellement de ses smartphones.

En revanche, la progression annoncée pour l’iPhone 18 Pro Max paraît plus difficile à garantir. La source elle-même précise d’ailleurs que cette information est « discutable et nécessite une vérification supplémentaire ».

Une hausse peut donc raisonnablement être attendue, mais rien ne garantit qu’elle atteigne une telle ampleur.

Probabilité : 6/10

Un nouveau design

L’iPhone 17 Pro Max possède un dos bicolore, contrairement à ce que pourrait proposer son successeur. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quelle est la rumeur ?

Les iPhone 18 Pro et Pro Max ne devraient pas être radicalement différents de leurs prédécesseurs, mais au moins deux changements esthétiques importants sont évoqués.

Le premier concernerait l’arrière : le cadre métallique et la partie en verre adopteraient des couleurs davantage unifiées, abandonnant l’aspect légèrement bicolore des modèles actuels.

Plus intéressant encore, Instant Digital et plusieurs autres informateurs annoncent une Dynamic Island plus petite cette année, avec une largeur d’environ 13,5 mm contre 20,7 mm actuellement.

Quelle est sa crédibilité ?

Il s’agit en réalité de deux rumeurs différentes, mais les deux paraissent crédibles.

Plusieurs informateurs ainsi que des rendus CAO ont évoqué une Dynamic Island réduite, et il serait logique qu’Apple cherche à diminuer son encombrement.

Une apparence plus homogène à l’arrière paraît également plausible, même si seulement quelques sources l’ont évoquée. Impossible donc de la considérer comme certaine.