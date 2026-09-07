Oubliez le Cosmic Orange : voici les couleurs attendues pour les iPhone 18 Pro et iPhone Ultra cette semaine

(Crédit photo: Future / Lance Ulanoff / Getty Images / NurPhoto)

De nouvelles fuites donnent des indications sur les couleurs prévues pour l’iPhone 18 Pro

Les couleurs de l’iPhone Ultra auraient également été révélées

Plusieurs changements se dessinent par rapport à la gamme iPhone 17 Pro

Plus que deux jours avant l’événement « Surprise and Shine » d’Apple, prévu mercredi 9 septembre, durant lequel le nouveau PDG de la firme de Cupertino, John Ternus, devrait dévoiler les derniers iPhone de l’entreprise. Alors que la gamme iPhone 18 Pro est désormais imminente, les spéculations se multiplient concernant les couleurs qui pourraient être présentées pendant la keynote.

Voici donc les dernières rumeurs concernant les coloris des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi que les teintes que les informateurs les plus réputés annoncent pour le très attendu iPhone Ultra pliable.

Aucune information comparable n’a encore émergé concernant les couleurs des iPhone 18 et iPhone 18e. Ces appareils étant attendus au printemps prochain, il est probablement encore trop tôt. Pour les modèles qu’Apple devrait présenter cette semaine, en revanche, les informations commencent à se préciser.

Couleurs des iPhone 18 Pro

The iPhone 18 Pro may not be available in a white/silver color this year, per a new rumor.Instead we may only get black, Dark Cherry and Sky Blue. pic.twitter.com/MmHkdBotlwSeptember 2, 2026

Selon les dernières rumeurs, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient proposés en trois teintes : Silver, un Dark Cherry tirant sur le bordeaux et Sky Blue.

Le dernier élément allant dans ce sens vient de l’informateur Sonny Dickson, qui a publié sur X une image censée montrer des tiroirs SIM correspondant aux teintes évoquées pour les iPhone 18 Pro.

Mais une autre version circule au même moment. L’informateur Fixed Focus Digital affirme sur Weibo que la sélection comprendrait en réalité Dark Cherry, Sky Blue et Black, l’option Silver pouvant être absente.

Il ne reste plus que deux jours à attendre pour savoir laquelle de ces sources a raison.

Un point semble toutefois faire consensus : le Cosmic Orange très voyant des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne devrait pas revenir.

La gamme de cette année s’orienterait vers des couleurs plus sobres, sans teinte aussi éclatante. Dans le même temps, aucune des options évoquées ne paraît aussi sombre que le Deep Blue des iPhone de l’année dernière, ce qui laisse penser qu’Apple resserrerait la palette aux deux extrêmes.

Couleurs de l’iPhone Ultra

(Image credit: ConceptsiPhone)

Concernant l’iPhone Ultra, plusieurs fuites précédentes affirmaient que le premier smartphone pliable d’Apple serait disponible en noir et en blanc.

L’informateur Evan Blass a récemment semé le doute en affirmant qu’une troisième version dotée d’une teinte rougeâtre était prévue.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a toutefois rapidement refroidi cette hypothèse en indiquant que les images utilisées par Blass étaient en réalité des rendus appartenant au fabricant concurrent Xiaomi.

Evan Blass a depuis supprimé sa publication, ce qui laisse penser qu’une erreur a effectivement pu se produire.

La majorité des rumeurs consacrées à l’iPhone Ultra continuent ainsi de prévoir seulement deux couleurs. À deux jours de la présentation, davantage d’éléments auraient probablement déjà émergé si Apple préparait d’autres teintes.

Une surprise reste toujours possible, mais le scénario le plus crédible reste pour l’instant un iPhone Ultra décliné en noir et en blanc.