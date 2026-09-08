Le prix de l’iPhone 17 va-t-il baisser avec le lancement de l’iPhone 18 ? Cette année complique la réponse

En temps normal, l’arrivée d’un nouvel iPhone entraîne une baisse de prix du précédent, mais 2026 n’est pas une année ordinaire pour les smartphones Apple. L’entreprise devrait enfin lancer son modèle pliable longtemps évoqué, tandis que l’explosion du prix de la mémoire augmente le coût de fabrication des téléphones.

Surtout, l’iPhone 18 standard ne devrait pas être présenté cette année et serait plutôt attendu en mars ou avril 2027. Lors de l’événement Apple de demain, 9 septembre, les seuls nouveaux smartphones pourraient donc être les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Ultra.

En règle générale, c’est surtout le modèle standard qui profite d’une réduction de prix lorsqu’un successeur arrive. Lorsque l’iPhone 18 sera finalement lancé, probablement l’année prochaine, l’iPhone 17 pourrait donc effectivement devenir moins cher. Le lancement de la gamme Pro ce mois-ci ne devrait en revanche probablement pas entraîner de baisse immédiate, puisque l’iPhone 17 devrait rester le modèle standard le plus récent pendant encore plusieurs mois.

La hausse du prix de la mémoire pourrait même donner à Apple une raison supplémentaire de conserver ses tarifs actuels. Réduire l’iPhone 17 alors que son coût de production augmente irait directement à l’encontre de cette pression sur les marges.

Apple pourrait bien sûr choisir malgré tout de baisser son prix afin de mieux différencier l’iPhone 17 des nouveaux modèles haut de gamme. Ce scénario paraît toutefois peu probable. Si l’iPhone 18 arrive au début de 2027, l’iPhone 17 aura déjà largement dépassé sa première année de commercialisation, et Apple pourrait alors choisir de l’abandonner complètement lorsque son successeur et l’iPhone 18e arriveront.

Quoi qu’il arrive, 2026 pourrait donc devenir l’une de ces rares années sans baisse de prix majeure dans la gamme iPhone. Le scénario le plus probable reste qu’Apple retire les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max lorsque leurs successeurs arriveront, tout en conservant l’iPhone 17 à son tarif actuel.

Habituellement, Apple retire environ 100 $ / 100 £ / 150 AU$ au prix de l’ancien modèle standard lorsqu’un nouveau arrive. En France, l’iPhone 17 256 Go est actuellement affiché à 969 €, mais aucun futur tarif français n’est évidemment confirmé. Une éventuelle baisse semble de toute façon plus probable lors de l’arrivée de l’iPhone 18 standard en 2027 qu’après la keynote de demain.

Des options limitées

Apple devrait probablement retirer l’iPhone 17 Pro de sa gamme (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Après le 9 septembre, le choix pourrait donc essentiellement se résumer aux nouveaux modèles, probablement plus chers, ou aux iPhone 17, iPhone 17e et iPhone Air à leurs tarifs actuels.

Apple pourrait toujours réduire le prix de certains de ces appareils, ou même conserver les iPhone 17 Pro pendant quelque temps, mais ces deux scénarios paraissent peu probables.

Pour obtenir malgré tout un iPhone moins cher, les revendeurs tiers constituent une autre possibilité. Même si Apple ne devrait pas réduire officiellement les prix, certains vendeurs pourraient proposer des remises sur les modèles abandonnés afin d’écouler leurs stocks.

Autrement dit, Amazon, Best Buy et d’autres revendeurs pourraient réduire le prix des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max une fois leurs successeurs présentés. Ces promotions risquent cependant d’être temporaires, puisque les stocks restants pourraient disparaître rapidement.

Les iPhone reconditionnés et d’occasion devraient eux aussi devenir moins chers. Pour les acheteurs qui n’exigent pas absolument un appareil neuf, cette voie pourrait offrir les réductions les plus importantes.

Il reste donc préférable d’attendre l’événement Apple de demain avant d’acheter un iPhone 17, même si aucune réduction officielle n’est attendue. Les revendeurs pourraient réserver quelques surprises. Mieux vaudra simplement ne pas trop attendre après le 9 septembre si l’objectif est d’obtenir un modèle Pro de génération précédente, car les stocks disponibles pourraient partir rapidement.