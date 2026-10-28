L'iPhone Duo obtient le meilleur score de réparabilité d'un pliable, mais sa charnière inquiète

Les spécialistes d'iFixit ont publié leur démontage complet du nouvel iPhone Duo.

Avec un score de réparabilité de 5/10, le smartphone pliable d'Apple obtient la meilleure note attribuée par iFixit à cette catégorie.

Plusieurs faiblesses potentielles subsistent néanmoins, notamment au niveau de la charnière et de l'écran intérieur.

Les spécialistes du démontage et de la réparation d'iFixit ont soumis le nouvel iPhone Duo d'Apple à leur examen approfondi. Le bilan comporte de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le score de réparabilité de 5/10 est le meilleur jamais accordé par iFixit à un smartphone pliable. Mais plusieurs points restent problématiques, et certaines parties de l'appareil pourraient être fragiles.

La vidéo du démontage est intégrée ci-dessous, et l'article complet d'iFixit fournit davantage de détails. Parmi les principaux enseignements figure la relative facilité avec laquelle l'écran externe et les deux cellules de batterie peuvent être retirés. Le contour extérieur du téléphone a également pu être démonté sans être endommagé, contrairement à ce qu'avait constaté iFixit sur le Galaxy Z Fold 8.

Pour tester la résistance à la poussière, les spécialistes ont appliqué des particules fluorescentes visibles sous lumière ultraviolette. Une partie a réussi à atteindre le mécanisme de la charnière. Certes, celle-ci a accumulé moins de poussière que les Pixel 11 Pro Fold et Galaxy Z Fold 8. Mais il y en avait suffisamment pour provoquer des craquements pendant son fonctionnement. Il faut d'ailleurs rappeler que le test de résistance réalisé par JerryRigEverything avait également révélé des infiltrations de poussière.

Apple annonce une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière de l'iPhone Duo. Mais concernant les particules solides, mieux vaut rester très prudent. « Nous espérions qu'Apple résoudrait ce problème, mais malheureusement, le Duo semble avoir la même phobie de la poussière que ses cousins pliables », écrivent les spécialistes d'iFixit.

Écrans fissurés et charnière dissimulée

Apple’s Folding iPhone Might Have a Screen Problem! - YouTube Watch On

iFixit avance également une explication possible aux fissures d'écran signalées par certains propriétaires d'iPhone Duo. Elles pourraient être provoquées par les contraintes exercées au niveau de la pliure centrale, qui appuierait sur la barre de soutien de la charnière. Des investigations supplémentaires seront toutefois nécessaires avant de confirmer cette hypothèse.

Une autre partie du démontage examine en détail les engrenages, les ressorts et les articulations métalliques constituant la charnière de l'iPhone Duo. Les experts expliquent aussi comment Apple est parvenu à « très bien dissimuler » la pliure de l'écran principal grâce à la disposition des pixels et à la finition mate nano-texturée. C'est l'un des éléments qui nous avaient le plus impressionnés lors de notre première prise en main de l'appareil.

Si une réparation devient nécessaire, iFixit estime que l'écran intérieur et la charnière représenteront les principales difficultés. Leur assemblage est particulièrement complexe. Remettre ces composants dans leur état d'origine demande donc « beaucoup de travail », mais aussi beaucoup de temps et d'argent.

« Pour une première tentative, Apple s'en sort bien », conclut l'équipe d'iFixit. « Le simple fait de pouvoir retirer facilement la batterie est quelque chose que nous aimerions voir sur tous les pliables. Mais les propriétaires du Duo devront prendre grand soin de cet écran. Et peut-être arrêter de transporter du sable dans leurs poches. »