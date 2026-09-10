L’iPhone Duo n’a ni Face ID, ni téléobjectif, ni bouton Action — mais il reste plus désirable que les pliables Android testés

Apple vient d’annoncer l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable, présenté comme « l’expérience iPhone la plus transformationnelle depuis l’original ». Comme pour beaucoup de passionnés de technologie en ce moment, l’envie d’en avoir un est immédiate.

Apple a équipé son premier pliable d’une série de caractéristiques haut de gamme cohérentes avec son appellation Duo et avec le nouveau concept d’« Intelligent Personal Hub ».

Il reçoit un écran externe de 5,4 pouces, un écran intérieur de 7,6 pouces et une puce A20 Pro. Il possède également un appareil photo grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx, une caméra selfie de 12 Mpx sur l’écran externe et une caméra placée sous l’écran intérieur. Apple affirme également que l’iPhone Duo tient jusqu’à 24 heures sur une charge lorsque les deux écrans sont utilisés de manière équivalente. En clair, c’est une véritable bête.

Après de nombreux smartphones pliables utilisés dans le cadre de tests journalistiques, notamment le Honor Magic V5 et l’Oppo Find N5, la combinaison entre le soin traditionnel d’Apple et ce format futuriste place immédiatement l’iPhone Duo tout en haut de la liste des modèles les plus désirables. Reste un détail : son prix démarre à 2 339 € en France.

(Image credit: Apple)

L’iPhone Duo s’accompagne toutefois de plusieurs compromis susceptibles de décevoir les fans historiques d’Apple. Face ID, présent depuis 2017, disparaît. Le bouton Action, que l’on retrouve sur presque tous les iPhone lancés depuis l’iPhone 15 Pro de 2023, est lui aussi absent. Enfin, aucun téléobjectif comparable à celui de l’iPhone 18 Pro ou aux zooms de concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Google Pixel 11 Pro Fold n’est proposé.

Même lorsque ces fonctions sont peu utilisées, certains fans d’Apple risquent donc d’être déçus de voir l’iPhone Duo privé d’éléments matériels présents sur des modèles moins chers. Cela n’empêche pas le premier pliable de la marque de rester plus désirable que de nombreux concurrents. Voici cinq raisons.

Écosystème et logiciel

(Image credit: Apple)

L’avantage d’Apple en matière d’écosystème a été répété un nombre incalculable de fois, mais il reste difficile à sous-estimer. Malgré quelques ratés lors du lancement d’iOS 26 l’année dernière, l’écosystème Apple demeure l’un des environnements logiciels les plus propres, les moins envahis par la publicité et les plus fluides du marché grand public.

L’arrivée d’un smartphone pliable donne à Apple l’occasion de fusionner de nouvelles façons les usages de l’iPhone et de l’iPad, en réunissant son expérience du mobile et des tablettes. La présentation du Duo en a déjà donné un aperçu : transition fluide entre les états fermé et ouvert avec une animation Liquid Glass transparente, principales commandes déplacées vers le côté droit pour rester facilement accessibles et applications Apple optimisées pour ce nouveau format. Le Duo conserve naturellement AirDrop, AirPlay et les autres avantages de l’écosystème Apple.

Si Apple a la bonne idée d’équiper le Duo des versions iPad d’applications de productivité et de création comme Pages et Final Cut Pro, le nouvel appareil pourrait devenir une véritable station de travail portable, différente de ce que Samsung ou Google proposent actuellement. Apple dispose simplement d’un catalogue logiciel mieux adapté que celui de nombreux pliables Android ; encore faut-il pleinement l’exploiter.

L’héritage de l’iPad

(Image credit: Apple)

Du côté des iPad, Apple possède probablement le meilleur historique parmi les fabricants de petites tablettes grâce à la qualité de l’iPad mini. L’iPhone Duo dispose donc déjà d’un modèle de réussite à suivre. La sélection TechRadar des meilleures tablettes classe d’ailleurs depuis des années l’iPad mini parmi les meilleurs modèles compacts.

Pendant la keynote, l’iPhone Duo a été montré en mode écran partagé avec des applications optimisées de Netflix, Slack et Detail, tandis qu’Apple détaillait les performances de la puce mobile A20 Pro. Sachant que le MacBook Neo, un véritable ordinateur portable, fonctionne avec une puce A18 vieille de deux générations, l’iPhone Duo devrait disposer d’une puissance comparable à celle de presque toutes les véritables tablettes, à l’exception des iPad équipés de puces de série M.

Les tablettes d’autres fabricants peuvent impressionner ponctuellement, mais elles atteignent rarement le même niveau de fluidité et d’optimisation logicielle que l’iPad. Les autres smartphones pliables doivent en outre composer avec certaines maladresses lorsque leurs constructeurs tentent d’adapter Android et des puces standardisées à des tailles d’écran, résolutions et besoins de traitement très spécifiques.

Le savoir-faire d’Apple en matière d’écran

(Image credit: Apple)

À quoi bon disposer d’excellents logiciels sans matériel suffisamment bon pour en profiter ?

L’iPhone Duo possède deux écrans partageant le même ratio 10:14, ce qui assure davantage de cohérence que sur certains pliables plus allongés. Une couche supérieure nano-texturée est gravée au laser afin de former une lentille pour chaque pixel. Apple affirme également que l’écran « ne se dégrade pas avec le temps » grâce à un système de polymères superposés qui glissent les uns sur les autres pendant les mouvements de la dalle.

Les écrans pliables étant connus pour pouvoir se décoller ou s’user, aucun verdict définitif ne peut être rendu sur l’écran intérieur avant une véritable prise en main. La qualité des écrans utilisés par Apple sur les précédents iPhone et iPad donne néanmoins de solides raisons d’être confiant, au moins concernant la qualité d’affichage.

Qualité de construction

Apple a consacré une bonne partie de la keynote à la résistance de l’iPhone Duo. Le téléphone combine verre, inserts en céramique et titane de grade 5, tout en obtenant la certification IP68 contre la poussière et l’eau que Samsung et Google n’ont que récemment apportée à leurs modèles pliables. Sa chambre à vapeur plus grande offrirait également, selon les mesures d’Apple, des performances soutenues supérieures de 35 % à celles de l’iPhone 18 Pro.

Samsung et Google fabriquent eux aussi d’excellents smartphones pliables. Mais même aux tarifs extrêmement élevés de cette catégorie, une construction irréprochable n’est jamais garantie. Certains modèles testés peuvent bouger lorsqu’ils sont partiellement ouverts, ne pas rester parfaitement fermés ou montrer des signes de décollement de l’écran après seulement quelques semaines. Apple devra encore démontrer la fiabilité du Duo dans la durée, mais la keynote suggère que ses équipes d’ingénierie ont particulièrement soigné cet aspect.

Les fonctions absentes ne sont pas si importantes

L’iPhone Duo utilise Touch ID, et non Face ID. (Image credit: Apple)

Les débats risquent d’être animés, mais l’une des raisons qui permettent encore à l’iPhone Duo de séduire tient au fait que ses fonctions absentes ne sont finalement pas si indispensables.

Même sans Face ID, un lecteur d’empreintes intégré au bouton peut présenter plusieurs avantages par rapport à d’autres systèmes biométriques : il est rapide, facile à utiliser et ne peut pas être bloqué par une écharpe ou des lunettes de soleil. L’Oppo Find N6 illustre notamment très bien cette approche.

Le bouton Action et le téléobjectif pourront davantage manquer, mais leur absence ne limite pas le potentiel logiciel de l’iPhone Duo. Compte tenu de son format très large une fois déplié, la suppression du bouton se comprend également : son utilité aurait pu devenir plus discutable lorsque le téléphone est ouvert.

Le responsable de la rubrique Téléphones de TechRadar, Axel Metz, a fini par accepter l’unique appareil photo de l’iPhone Air. Le double module photo de l’iPhone Duo devrait donc rester parfaitement utilisable malgré l’absence de la portée supplémentaire offerte par les téléobjectifs de pliables concurrents comme les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Pixel 11 Pro Fold.

Sur le papier, le premier iPhone pliable semble donc avoir valu l’attente. Reste désormais à le prendre en main et à le mettre réellement à l’épreuve.