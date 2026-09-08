L’iPhone Ultra sera-t-il vraiment « Ultra » ? 5 fonctions qu’Apple pourrait étonnamment supprimer

Demain, 9 septembre, pourrait être une journée particulièrement intéressante pour les fans d’Apple. En plus de nouvelles versions de smartphones bien établis, comme les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, l’entreprise devrait enfin lancer son premier modèle pliable, potentiellement baptisé iPhone Ultra.

Il s’agira presque certainement de l’iPhone le plus cher jamais commercialisé — même si le considérer comme un iPhone et un iPad réunis dans un seul appareil pourrait rendre son rapport qualité-prix plus acceptable. Malgré ce tarif assurément élevé et l’éventuelle appellation « Ultra », plusieurs fonctions pourtant habituelles sur les iPhone pourraient manquer.

Ces absences feraient probablement partie des compromis nécessaires pour conserver un appareil aussi fin que possible, mais certaines pourraient également permettre de réduire les coûts. Ensemble, elles pourraient amener certains acheteurs à s’interroger sur le caractère réellement « Ultra » de l’appareil et sur son rapport qualité-prix. Ces cinq absences possibles sont détaillées ci-dessous.

1. Face ID

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les rumeurs affirment depuis longtemps que l’iPhone Ultra ne disposerait pas de Face ID et utiliserait à la place un lecteur d’empreintes Touch ID. Contrairement au dernier iPhone équipé de cette technologie, l’iPhone SE (2022), le capteur serait probablement intégré au bouton d’alimentation plutôt qu’à un imposant bouton Home situé sous l’écran.

Cela fait néanmoins de nombreuses années qu’un iPhone haut de gamme n’a pas été privé de Face ID. Ces dernières années, même des modèles plus abordables comme l’iPhone 17e en bénéficient, si bien que cette disparition pourrait être particulièrement perceptible.

Aucune garantie n’existe évidemment à ce stade, mais plusieurs sources ont évoqué l’absence de Face ID, notamment parce que le châssis extrêmement fin de l’iPhone Ultra laisserait difficilement la place au système TrueDepth nécessaire.

2. Un téléobjectif

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Une autre victime possible de la finesse de l’iPhone Ultra serait le téléobjectif. Les dernières informations évoquent seulement deux appareils photo à l’arrière : un grand-angle et un ultra grand-angle.

Cette rumeur paraît très crédible, car les smartphones pliables doivent souvent composer avec un espace interne limité. Même le Samsung Galaxy Z Fold 8, pourtant très haut de gamme, n’utilise que deux appareils photo arrière.

Apple ne propose déjà pas de téléobjectif sur l’iPhone 17 ou l’iPhone Air. Mais les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max en possèdent un. Son absence sur ce qui devrait être l’iPhone le plus cher de la gamme constituerait donc un compromis difficile à ignorer.

3. Un bouton Action

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple a introduit le bouton Action avec l’iPhone 15 Pro, avant de l’étendre progressivement à davantage de modèles. Sa disparition de l’iPhone Ultra serait donc assez surprenante.

De nombreuses maquettes du futur smartphone ont néanmoins circulé, notamment grâce à l’informateur Sonny Dickson, et elles ne comportent pas de bouton Action.

Ces maquettes ne présentent pas non plus de commutateur de mode silencieux à la place. Si leur design est exact, l’iPhone Ultra pourrait donc tout simplement ne proposer aucune commande dédiée à cette fonction.

4. MagSafe

Un portefeuille MagSafe fixé au dos d’un iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Comme pour le bouton Action, certaines maquettes de l’iPhone Ultra ne montrent aucun anneau MagSafe, ce qui a alimenté les spéculations autour d’une disparition de cette technologie.

Mark Gurman de Bloomberg a toutefois indiqué dans une interview accordée à Tom’s Guide que toutes les informations dont il dispose indiquent que MagSafe devrait bien être présent. Apple ayant réussi à intégrer cette technologie au très fin iPhone Air, son absence du modèle pliable lui semblerait peu logique.

La présence de MagSafe reste donc incertaine. Les informations de Gurman paraissent crédibles, mais les maquettes continuent d’entretenir le doute.

5. Un tiroir pour carte SIM

L’iPhone Air est trop fin pour accueillir un tiroir SIM, et l’iPhone Ultra pourrait rencontrer le même problème (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple a déjà supprimé les cartes SIM physiques de ses iPhone aux États-Unis et dans quelques autres marchés. Dans la majorité des pays, la plupart des modèles continuent cependant d’en proposer une, à l’exception notable de l’iPhone Air.

L’iPhone Ultra pourrait rejoindre l’Air et fonctionner exclusivement avec une eSIM, là encore parce que son châssis extrêmement fin laisserait peu de place à un tiroir SIM physique.

Cette possibilité est évoquée depuis un certain temps et constitue probablement l’une des omissions les plus crédibles de cette liste. Pour les utilisateurs déjà passés à l’eSIM, son impact resterait toutefois limité.