L’arrivée tardive d’Apple sur les smartphones pliables met une énorme pression sur l’iPhone Ultra — peut-il vraiment changer la catégorie ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 représente actuellement ce qui se rapproche le plus du futur iPhone Ultra, le smartphone pliable qu’Apple devrait présenter le 9 septembre. Une question dépasse toutefois largement la qualité du prochain produit Apple : sera-t-il suffisamment convaincant pour faire enfin grandir la catégorie au point de rivaliser avec les smartphones haut de gamme classiques, tout en dépassant la barre déjà fixée par Samsung et, dans une moindre mesure, ses concurrents ?

L’iPhone Ultra débarquera sur la toute petite île des smartphones pliables au milieu de concurrents déjà parfaitement installés. L’arrivée tardive d’Apple a laissé à Samsung, Google, Huawei, Motorola et Oppo le temps de perfectionner leurs téléphones pliables pour les rendre fins, légers et puissants, avec souvent d’excellents écrans, batteries et appareils photo.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 n’est pas le meilleur d’entre eux. Il reste excellent, mais ce n’est ni le plus fin, ni le plus endurant, et il ne possède que deux appareils photo arrière. Son format passeport lorsqu’il est fermé possède en revanche un attrait difficile à quantifier et reste pour l’instant unique parmi les modèles actuels. Une fois ouvert, son écran atteint une diagonale proche de celle des autres pliables, mais avec un inhabituel ratio 4:3.

Image 1 of 4 Le Z Fold 8 Ultra, le Z Flip 8 et le Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Z Fold 8 Ultra, le Z Flip 8 et le Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Galay Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Le design est volontaire. Samsung cherche à combler l’écart entre le Galaxy Z Flip à clapet, davantage orienté mode, et le beaucoup plus puissant Galaxy Z Fold 8 Ultra pensé pour la productivité.

Samsung tente ainsi d’étendre un marché qui reste extrêmement petit. Certains rapports indiquent que le Z Fold 8 s’est retrouvé en rupture de stock, poussant Samsung à produire un million d’unités supplémentaires.

Les ventes globales de la gamme Z8 — Fold, Flip et Ultra — pourraient atteindre entre quatre et cinq millions d’unités. Cela paraît impressionnant jusqu’à la comparaison avec les ventes habituelles d’iPhone après leur lancement.

En 2024, les précommandes de l’iPhone 16 auraient atteint 37 millions d’unités. À l’époque où Apple publiait encore ses volumes trimestriels, certains chiffres atteignaient des niveaux vertigineux. Plus de 77 millions d’iPhone avaient ainsi été vendus durant le trimestre de décembre, tandis que l’année s’était terminée avec plus de 217 millions d’unités écoulées.

L’industrie espère donc que l’arrivée de l’iPhone Ultra ouvrira enfin le marché comme Samsung et les autres fabricants de pliables n’y sont pas encore parvenus. Cette idée repose cependant sur une hypothèse : le modèle Apple devrait être sensiblement meilleur que les appareils Samsung.

Ce ne sera probablement pas le cas. L’iPhone Ultra devrait être un excellent smartphone particulièrement séduisant, mais Samsung a plus que toute autre marque approché la perfection dans l’art du pliable. Le Z Fold 8 Ultra s’ouvre complètement à plat, possède un écran presque dépourvu de pli visible et affiche une finesse ainsi qu’un poids proches de ceux d’un smartphone haut de gamme classique, tout en offrant deux fois plus de possibilités.

L’iPhone pliable : ce qui est attendu

Rendu de l’iPhone Ultra généré par Gemini à partir des différentes rumeurs disponibles. L’image est loin d’être parfaite, mais donne une idée du résultat possible. (Image credit: Gemini)

Le premier iPhone pliable ne devrait même pas dépasser le Z Fold 8 Ultra en matière de design ou de fonctionnalités. Tout indique au contraire qu’il adoptera une forme presque identique au Galaxy Z Fold 8 : un format passeport et deux appareils photo arrière, sans téléobjectif.

Cette proximité n’aurait rien de surprenant puisque la plupart des informations disponibles indiquent qu’Apple s’approvisionnerait en écrans pliables auprès de Samsung Display.

Les différentes rumeurs évoquent un iPhone Ultra de 5,5 pouces une fois replié et 7,8 pouces une fois ouvert, construit à partir d’aluminium et de titane, comme le Z Fold 8. Avec environ 4,5 mm d’épaisseur déplié, il ne serait pas non plus plus fin.

La principale différence de design pourrait venir d’un matériau parfois désigné sous le nom de « métal liquide », destiné à supprimer totalement le pli de l’écran — un domaine dans lequel les Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra ont déjà réalisé d’énormes progrès.

Apple pourrait néanmoins prendre l’avantage sur les performances. La plupart des rumeurs évoquent une puce A20 associée à 12 Go de RAM et au propre modem cellulaire C2 d’Apple. Cette configuration pourrait en faire le pliable le plus rapide du marché, même si la différence restera probablement imperceptible pour beaucoup d’utilisateurs.

Une autre théorie paraît encore plus importante : Apple n’aurait pas besoin de fabriquer le meilleur smartphone pliable du monde. Il suffirait simplement d’en proposer un à un public déjà prêt à l’acheter.

Combien de personnes attendent un pliable uniquement parce qu’Apple n’en commercialise pas encore ? Potentiellement des millions. Si cette hypothèse se vérifie, ce pourrait être la puissance de la marque Apple — davantage qu’une innovation technique précise — qui ferait enfin passer les smartphones pliables à une échelle jusque-là inimaginable.