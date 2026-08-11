Le futur iPhone Ultra se précise : voici comment ses écrans se compareraient au Galaxy Z Fold8

Le Galaxy Z Fold 8 (à gauche) et un rendu non officiel de l'iPhone Ultra (à droite)

L’iPhone Ultra ne devrait probablement pas être lancé avant encore environ un mois, mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce qu’il pourrait proposer. Et ce n’est pas seulement grâce aux fuites et aux rumeurs puisque Samsung vient également de lancer un smartphone qui semble très similaire.

Il s’agit bien sûr du Samsung Galaxy Z Fold8, un smartphone pliable au format proche d’un passeport. Une conception qui correspond justement à ce qu’Apple préparerait pour son premier smartphone pliable, qui porterait le nom d’iPhone Ultra.

Ce format, et surtout la taille et la forme des écrans qui en résultent, constitue sans doute l’un des aspects les plus intéressants de ces appareils. Ils se distinguent en effet des smartphones pliables au format livre ou à clapet auxquels nous sommes habitués.

Mais à quel point les écrans de ces deux modèles seront-ils similaires ? Impossible d’en être certain avant la présentation officielle de l’iPhone Ultra. Les fuites et rumeurs disponibles permettent néanmoins quelques estimations, à comparer avec les caractéristiques désormais officielles du Galaxy Z Fold8.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone Ultra (rumeurs) Samsung Galaxy Z Fold 8 Écran déplié 7,7 à 7,8 pouces, 4:3 7,6 pouces, 4:3 Écran replié 5,3 à 5,49 pouces, 16:10 5,5 pouces, 16:10 Dimensions déplié 120.6 x 167.6 x 4.5-4.8mm 161.4 x 123.9 x 4.5mm Dimensions replié 120.6 x 83.8 x 9.0-9.6mm 81.9 x 123.9 x 9.7mm

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Richard Priday / TechRadar) Une maquette de l'iPhone Ultra (Image credit: Sonny Dickson) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Comme le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, le Galaxy Z Fold8 s’ouvre comme un livre. Mais contrairement au Z Fold8 Ultra, plus haut et étroit, il dispose d’un écran légèrement plus petit et davantage au format passeport. L’iPhone Ultra devrait adopter une approche similaire.

Plus précisément, le Galaxy Z Fold8 possède un écran AMOLED de 7,6 pouces affichant 1 828 x 2 448 pixels, soit environ 403 pixels par pouce. Sa luminosité maximale atteint 3 000 nits et son ratio est de 4:3.

Ce format le rend mieux adapté aux vidéos en écran large que les pliables classiques au format livre comme le Galaxy Z Fold8 Ultra, comme le montre notre comparaison du visionnage de contenus. Et lorsqu’il s’agit de lire des livres, sa forme semble également mieux adaptée.

Qu’en sera-t-il de l’iPhone Ultra ? D’après les fuites, son écran pliable devrait mesurer entre 7,7 et 7,8 pouces. Les différentes sources avancent des chiffres légèrement différents, mais les informations récentes se situent toutes dans cette fourchette.

Son écran serait donc à peine plus grand que celui du Galaxy Z Fold8, tout en restant inférieur aux 8 pouces du Galaxy Z Fold8 Ultra.

La silhouette de l'iPhone Ultra, dont la rumeur fait état, posée sur le Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Samsung / Future)

La définition de l’écran reste plus difficile à déterminer. Le leaker Digital Chat Station affirmait l’an dernier, via MacRumors, qu’elle atteindrait 1 920 x 2 713 pixels avec un ratio de 4:3.

Il faut toutefois noter qu’une telle définition ne correspondrait pas réellement à un ratio de 4:3. Au moins l’un de ces deux chiffres doit donc être légèrement erroné.

Quoi qu’il en soit, un ratio de 4:3 serait identique à celui du Galaxy Z Fold8. Et même si la définition supposée de l’iPhone Ultra est légèrement supérieure, son écran un peu plus grand devrait aboutir à une densité de pixels similaire.

Le ratio semble d’ailleurs plus crédible que la définition annoncée. Les rendus ayant fuité montrent un écran dont la forme ressemble fortement à celui du Samsung Galaxy Z Fold8.

L’iPhone Ultra devrait également adopter une dalle AMOLED, comme le modèle de Samsung, puisque les autres iPhone utilisent déjà cette technologie.

Peu d’informations circulent en revanche sur sa luminosité. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro atteint une luminosité maximale de 3 000 nits. L’iPhone Ultra pourrait donc atteindre le même niveau et, par la même occasion, égaler le Galaxy Z Fold8.

Dans ce cas, leurs écrans pliables pourraient finalement être extrêmement proches. Celui de l’iPhone serait simplement légèrement plus grand et pourrait également présenter un pli moins visible, si les rumeurs se confirment.

Les angles de l’iPhone Ultra devraient aussi être plus arrondis que ceux du Z Fold8. C’est ce que suggèrent aussi bien les fuites, notamment la maquette partagée par Sonny Dickson, que les habitudes de conception d’Apple.

Le Samsung Galaxy Z Fold8 à gauche et une maquette de l’iPhone Ultra à droite (Image credit: TechRadar / Sonny Dickson)

Le Samsung Galaxy Z Fold8 possède un écran externe AMOLED de 5,5 pouces affichant 1 248 x 1 972 pixels, soit environ 428 pixels par pouce, avec un ratio de 16:10.

Cela lui donne une forme légèrement plus carrée que les écrans de la plupart des smartphones.

Quant à l’iPhone Ultra, son écran externe pourrait mesurer 5,49 pouces avec une définition de 1 422 x 2 088 pixels, selon la source évoquée plus haut. Un article payant de The Information évoque de son côté un écran de 5,3 pouces.

Autrement dit, il pourrait être légèrement plus petit que celui du Galaxy Z Fold8 ou afficher pratiquement les mêmes dimensions. Il devrait également utiliser une dalle AMOLED, comme les autres iPhone.

Peu d’informations ont circulé sur le ratio de l’écran externe de l’iPhone Ultra. Là encore, il pourrait toutefois se rapprocher du 16:10 du Galaxy Z Fold8.

Les rendus et maquettes ayant fuité présentent en effet des proportions similaires. Ce choix serait également logique si le ratio de l’écran intérieur est lui aussi identique, comme le suggèrent les rumeurs.

Comme pour leurs écrans pliables, la principale différence entre les écrans externes de l’iPhone Ultra et du Samsung Galaxy Z Fold8 pourrait donc simplement concerner leur taille.

Celui d’Apple serait éventuellement un peu plus petit, même si certaines fuites ne suggèrent aucune véritable différence sur ce point. Dans ce cas, les angles potentiellement plus arrondis de l’iPhone pourraient constituer leur principale distinction.

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Une maquette de l'iPhone Ultra (Image credit: Sonny Dickson) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

La taille des écrans influence fortement les dimensions d’un smartphone, mais ce n’est pas le seul facteur. Les bordures et les composants internes jouent également un rôle. Alors, comment l’iPhone Ultra se comparera-t-il au smartphone pliable façon passeport de Samsung ?

Une fois déplié, le Samsung Galaxy Z Fold8 mesure 123,9 x 161,4 x 4,5 mm. Replié, ses dimensions atteignent 123,9 x 81,9 x 9,7 mm.

Les différentes sources ne s’accordent pas totalement sur les dimensions de l’iPhone Ultra. Les fuites disponibles suggèrent néanmoins environ 120,6 x 167,6 x 4,5 à 4,8 mm une fois déplié, puis 120,6 x 83,8 x 9,0 à 9,6 mm une fois replié. Les principales divergences concernent donc surtout son épaisseur.

Avec de telles dimensions, l’iPhone serait légèrement plus court que le smartphone de Samsung, mais aussi un peu plus large.

Une fois déplié, il pourrait afficher la même épaisseur ou être légèrement plus épais. Replié, il semblerait en revanche légèrement plus fin.

Au vu de ces dimensions et tailles d’écran supposées, lequel de ces deux smartphones pliables choisiriez-vous ? Faites-nous part de votre avis dans le sondage ou dans les commentaires ci-dessous.