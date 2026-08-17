Galaxy Z Fold 8 : iFixit découvre une grosse faiblesse qui pourrait aussi menacer l’iPhone Ultra

iFixit a démonté le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8

Sa charnière s’est révélée vulnérable à la poussière et aux grains de sable

Le futur iPhone Ultra pliable pourrait rencontrer le même problème

Si le Samsung Galaxy Z Fold 8 vous tente, le dernier démontage réalisé par iFixit mérite probablement un détour.

Le nouveau pliable de Samsung possède en effet une faiblesse susceptible de poser de sérieux problèmes si de petites particules parviennent jusqu’à sa charnière.

Le Galaxy Z Fold 8 bénéficie officiellement d’une certification IP48. Samsung met notamment en avant sa résistance à l’eau pour faire face aux éclaboussures et aux incidents du quotidien.

Mais le premier chiffre de cette certification reste important.

Le niveau 4 ne protège le téléphone que contre l’intrusion de corps solides d’au moins 1 mm. Les particules plus petites peuvent donc toujours se frayer un chemin à l’intérieur.

Pour le vérifier, iFixit a légèrement saupoudré le Galaxy Z Fold 8 de sable et ajouté une poussière réactive aux UV. Cette dernière permettait ensuite d’observer précisément les endroits atteints par les particules.

Le résultat n’a rien de rassurant.

Une fois la poussière infiltrée, la charnière a commencé à produire d’importants craquements et grincements. Le smartphone ne s’ouvrait également plus normalement.

Le sable employé pendant le test contenait des particules d’environ 0,16 mm, soit très en dessous du millimètre couvert par la protection IP48.

Le problème tient évidemment à la complexité d’un smartphone pliable.

La charnière du Galaxy Z Fold 8 contient de nombreuses pièces mécaniques mobiles. Chacune représente une zone dans laquelle de petites particules peuvent provoquer des frottements ou perturber le mécanisme.

Les joints internes de Samsung ont néanmoins rempli une partie de leur mission.

La poussière n’a pas atteint les batteries ni les principaux composants électroniques. C’est surtout la charnière qui reste exposée.

Et sur un smartphone pliable, perdre le bon fonctionnement de cette pièce revient évidemment à compromettre l’une des fonctions essentielles de l’appareil.

Un avertissement pour l’iPhone Ultra

Galaxy Z Fold 8 Teardown The Hinge Has a Serious Problem - YouTube Watch On

Ce démontage ne concerne pas seulement Samsung.

Le premier iPhone pliable d’Apple, généralement désigné sous le nom d’iPhone Ultra dans les rumeurs, devrait adopter un format assez proche de celui du Galaxy Z Fold 8.

Les informations actuellement disponibles évoquent notamment un appareil au format passeport, avec un écran interne d’environ 7,7 à 7,8 pouces. Le Galaxy Z Fold 8 utilise pour sa part une dalle de 7,6 pouces au format 4:3.

Apple devra donc résoudre les mêmes contraintes fondamentales liées à une charnière mécanique.

Comme le résume iFixit dans le papier source, la principale faiblesse du smartphone Samsung tient finalement à une évidence : il se plie.

Impossible d’empêcher totalement un téléphone utilisé quotidiennement de rencontrer de la poussière, du sable ou d’autres petites particules.

Le futur modèle d’Apple pourrait donc être confronté aux mêmes difficultés si sa charnière n’est pas mieux isolée.

La certification IP constituera à ce titre un indicateur intéressant.

Sur l’échelle de protection contre les corps solides, le Galaxy Z Fold 8 plafonne à 4 sur 6. Apple devra idéalement faire mieux pour rassurer sur la durabilité de son premier smartphone pliable.

Pour l’instant, aucune caractéristique officielle de l’iPhone Ultra n’existe.

Les rumeurs ont d’ailleurs parfois évoqué des difficultés liées précisément à la fiabilité de sa charnière, avec la possibilité d’un report si celle-ci ne répondait pas aux exigences d’Apple.

Les informations les plus récentes continuent néanmoins de placer ce smartphone pliable parmi les appareils attendus à l’automne 2026. Apple n’a encore confirmé ni son existence, ni son nom, ni sa date de présentation.

Si l’iPhone Ultra apparaît bien cette année, sa résistance à la poussière pourrait donc constituer l’une des caractéristiques à surveiller de très près.