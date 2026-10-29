iOS 27.2 est disponible : voici les 7 nouveautés majeures qui arrivent sur votre iPhone

iOS 27.2 est désormais disponible.

La mise à jour apporte une nouvelle icône Apple Music, de nouvelles langues et fonctionnalités pour Siri AI, ainsi que des suggestions dans Messages.

Elle ajoute également la double capture aux appels FaceTime de groupe et plusieurs autres améliorations.

iOS 27.2 est désormais disponible. Si cette mise à jour n'est pas aussi importante que le lancement d'iOS 27, elle apporte suffisamment de nouveautés pour mériter votre attention, même sans compter les inévitables correctifs. La télécharger paraît donc tout à fait pertinent.

Parmi les principaux changements figurent plusieurs améliorations de Siri AI. L'assistant peut désormais exploiter davantage de sources de contexte personnel, notamment les messages vocaux, les photos jointes aux conversations et les listes de participants aux événements du calendrier. Cette mise à jour ajoute également cinq langues à Siri AI : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l'espagnol.

Attention toutefois à une restriction essentielle pour les lecteurs français : si Siri AI prend désormais en charge le français, il reste indisponible sur iPhone dans l'Union européenne. Apple confirme que cette limitation concerne également iPadOS et watchOS. Les utilisateurs français peuvent donc installer iOS 27.2, mais ils ne bénéficieront pas encore de ces nouvelles capacités de Siri AI sur leur iPhone. En revanche, Siri AI est disponible en français sur les Mac et Apple Vision Pro compatibles.

D'autres fonctions d'intelligence artificielle progressent également. Le marquage SynthID est désormais ajouté aux créations réalisées avec Image Playground et aux photographies fortement modifiées à l'aide d'outils comme Reframe ou Extend. L'objectif est de faciliter l'identification des images produites ou largement transformées par une intelligence artificielle, afin de compliquer leur présentation comme des photographies authentiques.

Apple Music, Messages et FaceTime évoluent également

(Image credit: Apple)

En dehors de l'IA, iOS 27.2 modifie aussi l'icône d'Apple Music. Celle-ci abandonne son fond rouge pour adopter un design noir et blanc, davantage en accord avec les dernières évolutions graphiques de la marque.

L'application Messages accueille quant à elle des suggestions contextuelles, présentées sous forme de raccourcis sur lesquels il suffit d'appuyer. Par exemple, lorsqu'une personne vous invite à un événement, Messages peut vous proposer de l'ajouter directement à votre calendrier.

La double capture est également disponible pendant les appels FaceTime de groupe. Elle permet de diffuser simultanément les images des caméras avant et arrière de l'iPhone. De son côté, l'iPhone Duo bénéficie de deux nouveautés : la prise en charge de l'Apple Pencil USB-C et un éclairage virtuel baptisé Edge Light, destiné à illuminer le visage pendant les appels vidéo.

Ces changements constituent les sept principales nouveautés d'iOS 27.2, mais la mise à jour comprend également plusieurs ajustements plus discrets. L'application Podcasts bénéficie notamment d'une nouvelle organisation de son interface, tandis que Téléphone peut afficher un rappel d'anniversaire pendant les appels. Autant de petites améliorations qui s'ajoutent aux modifications les plus visibles.

Votre iPhone devrait vous proposer automatiquement l'installation d'iOS 27.2. Si vous préférez vérifier immédiatement sa disponibilité, ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle.