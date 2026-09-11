Le rival de l’iPhone Ultra signé Xiaomi a été pris en main — voici ce que le Xiaomi 18 Fold révèle sur le futur pliable d’Apple

Si le format trapu du Galaxy Z Fold 8 semblait n’être qu’une mode passagère, il faut revoir ce jugement : Xiaomi a lancé le 8 septembre le Xiaomi 18 Fold, un appareil aux proportions similaires qui est arrivé juste avant le lancement du premier pliable d’Apple, l’iPhone Ultra.

Avec un écran externe de 5,38 pouces et un écran intérieur de 7,58 pouces — tous deux au ratio 1,4:1 —, le Xiaomi 18 Fold reprend le design façon passeport du Galaxy Z Fold 8, et même celui du Huawei Pura X Max réservé à la Chine, afin d’offrir une « expérience utilisateur flexible pour le travail, la créativité et le divertissement ».

À bien y regarder, le Xiaomi 18 Fold pourrait même avoir davantage en commun avec l’imminent iPhone Ultra qu’avec le Galaxy Z Fold 8, puisqu’il possède deux angles arrondis lorsqu’il est fermé et quatre lorsqu’il est ouvert. Le Galaxy Z Fold 8 conserve quant à lui des bords droits dans les deux configurations.

Ruth Hamilton, responsable des Collections chez TechRadar, a pu prendre en main le Xiaomi 18 Fold à l’IFA 2026 et confirmer que l’appareil est aussi très légèrement plus court et plus large que le dernier pliable de Samsung. Ce dernier possède deux écrans de respectivement 5,5 et 7,6 pouces, avec des ratios distincts de 10:16 et 4:3. Le Xiaomi 18 Fold conserve au contraire un ratio de 1,4:1 aussi bien fermé qu’ouvert.

Image 1 of 4 Le Xiaomi 18 Fold (Image credit: Future) Le Xiaomi 18 Fold (Image credit: Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Le pliable de Xiaomi est également un peu plus lourd et plus épais que le Galaxy Z Fold 8. Fermé, il mesure 10,68 mm et pèse 219 g ; ouvert, son épaisseur tombe à 5,02 mm. Le modèle de Samsung ne pèse que 201 g et mesure respectivement 9,7 mm et 4,5 mm.

Mais il n’est question ici que de quelques millimètres. Le Xiaomi 18 Fold reste un pliable fin et léger dont les proportions conviennent particulièrement bien aux contenus vidéo. Son ratio 1,4:1 est d’ailleurs presque identique au ratio 1,43:1 d’un écran IMAX.

La courte prise en main n’a pas permis de regarder de film sur l’appareil, mais l’expérience de divertissement supérieure offerte par le format plus court et plus large du Galaxy Z Fold 8 a déjà pu être constatée. Le 4:3 est légèrement plus haut et plus carré que le 1,43:1, mais comme la majorité des contenus vidéo utilisent du 16:9, l’expérience de visionnage devrait rester proche sur les deux appareils.

Image 1 of 2 Le Xiaomi 18 Fold mesure 10,68 mm d’épaisseur. (Image credit: Future) Le Samsung Galaxy Z Fold 8 mesure 9,7 mm d’épaisseur. (Image credit: Future / Tom Bedford) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Au passage, malgré les rumeurs qui lui prêtent des angles arrondis proches de ceux du Xiaomi 18 Fold, l’iPhone Ultra devrait reprendre le ratio 4:3 du Galaxy Z Fold 8 une fois déplié. Les informations disponibles évoquent un écran externe compris entre 5,3 et 5,49 pouces, ainsi qu’un écran pliable de 7,7 à 7,8 pouces.

Il serait également légèrement plus court et plus large que le Z Fold 8. Son apparence pourrait donc de nouveau se rapprocher davantage du Xiaomi 18 Fold, même si ses écrans semblent surtout s’aligner sur ceux du Galaxy.

Parmi les autres caractéristiques du nouveau pliable de Xiaomi figure un bloc photo en forme de pilule comprenant trois appareils optimisés par Leica : un module principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 3,5x.

C’est peut-être sur ce point que le Xiaomi 18 Fold prend l’avantage sur ses concurrents : le Z Fold 8 ne possède pas de téléobjectif, tandis que l’iPhone Ultra devrait lui aussi être lancé avec seulement deux appareils photo, un grand-angle et un ultra grand-angle.

À l’intérieur, le Xiaomi 18 Fold utilise la puce maison Xring O3 de Xiaomi, une batterie de 6 000 mAh et jusqu’à 16 Go de RAM. La fiche technique est solide. Il sera malheureusement impossible de la mettre à l’épreuve à moins de vivre en Chine : le Xiaomi 18 Fold est uniquement commercialisé sur le marché chinois, avec un prix de départ de 10 999 yuans.

Ce montant représente environ 1 410 € au taux du 9 septembre, avant droits d’importation et taxes locales. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 a été lancé à 1 999 € en France. L’iPhone Ultra coûtera-t-il une somme similaire ? La réponse devrait tomber ce mercredi 9 septembre, lors de l’événement Apple « Surprise and Shine ».