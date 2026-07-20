Galaxy Z Fold 8 et iPhone Ultra pourraient enfin corriger le plus gros défaut des pliables en 2026

Nous avons pu voir des maquettes illustrant à quoi pourrait ressembler l'iPhone Ultra

Les smartphones pliables ne sont plus une nouveauté. Ce qui l’est cette année, c’est l’arrivée quasi certaine d’Apple aux côtés de Samsung et Google avec un modèle pliable. Un lancement suffisamment important pour pousser Samsung à ajuster sa stratégie, alors que la marque s’apprête à dévoiler sa huitième génération de Galaxy Z Fold.

D’après les rumeurs, Samsung devrait présenter à la fois un Galaxy Z Fold 8 classique et une version « large » lors du prochain événement Unpacked, prévu le mercredi 22 juillet.

Ce choix s’expliquerait par l’iPhone Ultra, aussi évoqué sous le nom d’iPhone Fold, qui adopterait lui aussi ce format. Par « large », on entend un téléphone plus court et plus large que les pliables au format livre habituels, qu’il soit ouvert ou fermé.

Pourquoi ce changement de design cette année ? Peut-il relancer les ventes de smartphones pliables ? Et faut-il envisager l’achat d’un Galaxy Z Fold 8, d’un iPhone Ultra ou d’un Google Pixel Fold 11 dans les prochains mois ? Un journaliste tech habitué aux pliables depuis plusieurs années peut éclairer ces évolutions.

Les rumeurs jusqu'à présent

Les rumeurs autour d’un iPhone pliable ne datent pas d’hier. Mais depuis plusieurs mois, tout indique que cette année marquera le passage du fantasme à la réalité. Les fuites sont nombreuses et proviennent de sources solides. Une absence de l’iPhone Ultra autour de septembre serait désormais une surprise.

Au fil des informations, une tendance se dégage. Les écrans de l’iPhone Ultra seraient plus courts et plus larges que la norme. Un écran externe de 5,5 pouces et un écran principal de 7,8 pouces sont attendus. L’ensemble serait donc plus compact que les modèles actuels de Samsung et Google.

Des fuites, comme ce modèle 3D issu d’un fichier CAD, donnent déjà une idée assez précise du design. Ce choix pourrait bien être l’élément le plus marquant de l’appareil. Reste aussi à voir à quel point Apple parviendra à rendre la pliure discrète, un point clé pour l’attrait du produit.

L'invitation à l'événement « Unpacked » de Samsung laisse entrevoir un changement de format (Image credit: Samsung)

Du côté de Samsung, l’adoption d’un format plus court et plus large chez Apple a été suivie d’une annonce similaire. Le constructeur préparerait sa propre version, sans doute pour capter les utilisateurs tentés par l’iPhone.

Initialement évoqué sous le nom de Galaxy Z Fold Wide, ce modèle pourrait finalement devenir le Galaxy Z Fold 8 standard. Le modèle « classique » serait alors renommé Galaxy Z Fold 8 Ultra. Une évolution qui complique la lecture de la gamme, mais qui installe une concurrence directe avec Apple sur ce format plus compact.

Google, de son côté, ne semble pas modifier sa stratégie avec le Pixel 11 Pro Fold, attendu le mercredi 12 août. Le smartphone conserverait un format classique une fois fermé et un écran plus carré une fois ouvert. Une différence qui aide à comprendre l’émergence de ces nouveaux formats larges.

L'expérience du téléphone pliable

Depuis les débuts des pliables, les fabricants doivent trouver un équilibre entre deux usages. Celui du téléphone fermé et celui du téléphone ouvert. Un bon pliable doit convaincre dans les deux cas, mais le compromis reste souvent trop important.

Dans la pratique, même après plusieurs mois d’utilisation d’un Pixel 9 Pro Fold prêté par Google, l’usage se fait majoritairement fermé. Le passage au grand écran ne s’impose pas naturellement, malgré la prouesse technique.

L’un des atouts du Pixel 9 Pro Fold est justement son apparence de smartphone classique une fois fermé. Mais si cet argument devient central, une question se pose. Pourquoi ne pas opter pour un Pixel classique, moins cher et plus fin ?

Un Pixel 10 Pro Fold déplié (Image credit: Philip Berne / Future)

En conservant un format d’écran classique une fois fermé, les pliables actuels proposent un écran interne presque carré. Résultat, de larges bandes noires apparaissent lors du visionnage de vidéos ou dans de nombreux jeux. Dans les faits, les contenus sont souvent regardés téléphone fermé, en mode paysage.

C’est là que les choix d’Apple et Samsung prennent tout leur sens cette année. Un écran carré reste utile pour certaines tâches comme la navigation web ou le multitâche. Mais ces nouveaux modèles adopteront un ratio proche du 4:3 une fois ouverts. Un format plus adapté à la vidéo et au jeu, et plus proche d’une tablette, notamment chez Apple.

L’intérêt principal d’un pliable au format livre reste ce grand écran. En 2026, Samsung et Apple semblent donc vouloir privilégier cet usage, quitte à proposer des appareils plus atypiques une fois fermés. Le format « passeport » pourrait bien s’imposer, avec de réelles chances de succès.