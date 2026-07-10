5 choses à découvrir lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked : des téléphones pliables aux premières lunettes connectées de Samsung

Le prochain grand lancement de smartphone est à quelques semaines seulement. Samsung a fixé la date de son prochain événement Unpacked au 22 juillet.

L’invitation ne précise pas exactement ce qui sera présenté lors de cet événement organisé à Londres, mais elle laisse entendre qu’un smartphone pliable avec un nouveau format sera dévoilé, comme le suggère le slogan « a new shape unfolds ». Cela correspond parfaitement aux fuites et aux rumeurs.

Cet article détaille ci-dessous ce que pourrait être cette « nouvelle forme », ainsi que les autres smartphones, montres et même lunettes qui pourraient être présentés lors du Galaxy Unpacked 2026.

1. Le Samsung Galaxy Z Flip 8

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 devrait être le modèle le plus abordable parmi les prochains smartphones de Samsung, et le seul à adopter un design à clapet.

Les fuites indiquent que cet appareil pourrait intégrer une nouvelle puce Exynos 2600, même si les États-Unis pourraient recevoir à la place un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dans les deux cas, il s’agirait d’une amélioration par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 7, qui utilise une puce Exynos 2500 dans toutes les régions.

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait également présenter un pli moins marqué et un design plus fin, mais resterait par ailleurs proche du Galaxy Z Flip 7, avec un écran pliable de 6,9 pouces, un écran externe de 4,1 pouces, une batterie de 4 300 mAh, un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur selfie de 10 MP.

2. Le Samsung Galaxy Z Fold 8

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait être ce modèle pliable à la « nouvelle forme » évoquée par Samsung, plusieurs informations indiquant que la marque préparerait un modèle de type livre plus court et plus large que le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Cet appareil serait équipé d’un écran pliable de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un écran externe de 5,5 pouces, d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, de 12 Go de RAM, de deux capteurs arrière de 50 MP et d’une batterie de 4 800 mAh.

Il pourrait s’agir de l’un des appareils les plus intéressants du prochain Samsung Galaxy Unpacked, puisqu’il introduirait un format inédit pour la marque. En dehors de la taille et de la forme de l’écran, il resterait toutefois assez classique pour un smartphone pliable.

3. Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En plus du modèle plus large décrit ci-dessus, Samsung devrait presque certainement lancer un successeur standard au Galaxy Z Fold 7 lors de l’événement Unpacked. Ce modèle serait appelé Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, même si rien ne confirme qu’il justifiera réellement cette appellation.

Les fuites évoquent un écran pliable de 8 pouces, un écran externe de 6,5 pouces, un capteur grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Comme le modèle précédent, il devrait embarquer une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 12 Go de RAM, mais sa batterie pourrait offrir une capacité plus élevée, autour de 5 000 mAh selon les rumeurs.

Au final, la version Ultra proposerait des écrans plus grands, une batterie plus importante et un capteur supplémentaire par rapport au modèle plus large, avec un prix presque certainement plus élevé.

4. Le Samsung Galaxy Watch 9 et Ultra 2

Le Samsung Galaxy Watch 8 (Image credit: Future)

De nouvelles montres connectées Samsung sont également attendues, notamment la Samsung Galaxy Watch 9 et probablement la Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Une nouvelle Samsung Galaxy Watch Classic reste possible, mais cette option semble moins probable.

La Galaxy Watch 9 devrait conserver un écran circulaire, avec une puce Exynos W1000, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et deux tailles d’écran, 1,34 pouce en 438 x 438 et 1,47 pouce en 480 x 480.

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 pourrait, de son côté, intégrer une puce Snapdragon Wear Elite et devenir la première montre Samsung compatible 5G.

Elle pourrait aussi proposer une batterie de 800 mAh, particulièrement élevée pour une montre connectée, 64 Go de stockage et une luminosité maximale de 5 000 nits pour l’écran. Celui-ci resterait toutefois similaire à celui de la première Samsung Galaxy Watch Ultra, avec un format de 47 mm.

5. Le Samsung Galaxy Glasses

Ray-Ban Meta Smart Glasses (Image credit: Future)

Enfin, les Samsung Galaxy Glasses pourraient également être présentées lors de l’événement Unpacked. Il s’agirait des premières lunettes connectées de la marque, fonctionnant sous Android XR avec accès à Gemini.

Elles pourraient intégrer un capteur de 12 MP, une batterie de 155 mAh, des haut-parleurs directionnels et afficher un poids de seulement 50 g. En revanche, aucun écran ne serait intégré, ce qui en ferait des concurrentes directes de produits comme les Ray-Ban Meta.