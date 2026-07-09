Galaxy Unpacked 2026, Samsung lâche une date et un indice qui pointe vers un Fold très différent

Le prochain Galaxy Unpacked est prévu pour le 22 juillet 2026

Samsung tease « Une nouvelle forme se déploie »

Un nouveau format pliable pourrait faire ses débuts aux côtés des actuels Fold et Flip

Une semaine après avoir effacé ses comptes sur les réseaux sociaux pour les remplacer par des teasers énigmatiques — et après des mois de rumeurs — Samsung a officiellement fixé la date de son deuxième événement Galaxy Unpacked de 2026.

Tout sera dévoilé, présenté, ou peut-être plus justement déplié, le 22 juillet 2026 à 15 h (heure de Paris). Samsung diffusera en direct la keynote Galaxy Unpacked depuis un événement physique à Londres, au Royaume-Uni, et oui, TechRadar sera sur place pour assister à la présentation.

L’invitation elle-même donne déjà des indices, alors que Samsung cherche à faire monter l’attente. Aux côtés du slogan « Une nouvelle forme se déploie », l’invitation animée montre ce qui semble être un ticket en train de s’imprimer, dont la partie supérieure est ensuite arrachée, révélant une silhouette nettement plus large et plus courte que les actuels Galaxy Z Fold de Samsung.

Samsung n’a pas confirmé précisément ce qui sera annoncé le 22 juillet, mais entre le slogan et l’animation, difficile de ne pas y voir des indices pointant vers un tout nouveau design pliable. Les pré-réservations sont déjà ouvertes pour ce qui sera officiellement dévoilé lors de l’événement du 22 juillet.

(Image credit: Samsung)

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Les événements Galaxy Unpacked estivaux de Samsung ont traditionnellement servi de scène pour ses nouveaux smartphones pliables ainsi que pour ses nouveaux objets connectés comme les Galaxy Watch et les Galaxy Buds. Cette année, toutefois, l’attention semble s’étendre au-delà des mises à jour annuelles habituelles.

Des successeurs aux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 sont attendus, mais Samsung a déjà laissé entendre que quelque chose de différent arrive. Lors du lancement des premiers teasers la semaine dernière, le géant technologique a indiqué qu’« après sept générations à repousser les limites du pliable, Samsung adopte cette année une approche différente pour créer l’attente ».

Cette déclaration, combinée à des mois de fuites évoquant un format pliable plus large, alimente les spéculations selon lesquelles Samsung serait enfin prêt à dévoiler un tout nouveau type de smartphone pliable.

Contrairement au design en forme de livre bien connu de la gamme Galaxy Z Fold, cet appareil évoqué devrait adopter un format beaucoup plus large. D’après les fuites observées jusqu’ici, il rappelle le désormais abandonné Microsoft Surface Duo, le smartphone pliable longtemps évoqué chez Apple et largement attendu plus tard cette année, voire même un carnet Moleskine classique une fois refermé. Si les rumeurs se confirment, Samsung pourrait une nouvelle fois être le premier à lancer un nouveau format pliable.

Galaxy AI devrait également occuper une place centrale tout au long de la keynote, avec Samsung susceptible de présenter de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle sur ses derniers smartphones pliables, et possiblement d’esquisser ses futures lunettes Android XR.

TechRadar sera présent à Londres pour Galaxy Unpacked, avec une couverture en direct de toutes les annonces au moment où elles seront faites, ainsi que des premières prises en main des nouveaux appareils Samsung. Un live blog sera également proposé pendant toute la keynote, afin de suivre en direct les révélations du 22 juillet.

En attendant, il est possible de partager en commentaires les annonces les plus attendues lors de ce Galaxy Unpacked.