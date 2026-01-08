5 rumeurs clés concernant le Samsung Galaxy S26

La période approche où Samsung organise traditionnellement son événement Galaxy Unpacked afin de dévoiler une nouvelle génération de smartphones phares de la série Galaxy S. En suivant la logique de nommage habituelle, cette future gamme devrait porter l’appellation Galaxy S26.

Cependant, ceux qui s’attendent à des changements majeurs par rapport aux Samsung Galaxy S25 risquent d’être déçus : les évolutions s’annoncent plutôt progressives que révolutionnaires.

Cela dit, plusieurs éléments méritent l’attention. Voici donc les rumeurs et informations les plus importantes actuellement connues à propos du Samsung Galaxy S26.

1. Un design inchangé – et ce n’est pas un problème

La plupart des fuites et indiscrétions évoquent un design quasi identique à celui de la série Galaxy S25.

Quelques ajustements mineurs pourraient toutefois être au programme. Certaines sources laissent entendre un retour à un module photo plus intégré, plutôt que des lentilles simplement en relief à l’arrière. Cela rappellerait le design introduit sur le Galaxy S21 avec son module « Contour Cut », une approche qui avait marqué les esprits.

Conserver le même design n’est pas un inconvénient. Les smartphones haut de gamme évoluent désormais par petites touches, ce qui peut sembler ennuyeux pour les passionnés de tech, mais s’avère rassurant pour les utilisateurs et bénéfique pour l’image de marque. Cela facilite l’identification des modèles et crée une continuité appréciée, notamment par ceux qui renouvellent leur téléphone à intervalle régulier.

La série Galaxy S25 reste d’ailleurs l’une des plus réussies esthétiquement, même dans sa version Ultra, avec un design à la fois soigné et élégant. Samsung semble avoir trouvé le bon équilibre sur les grands formats.

En revanche, des coloris plus audacieux pour le Galaxy S26 Ultra seraient bienvenus, les teintes proposées pour le S25 Ultra étant jugées un peu fades. Une version vert « British Racing Green » serait, par exemple, très attendue.

2. De nouvelles puces – comme toujours

Comme chaque année, la série Galaxy S26 embarquera une nouvelle puce. Voire deux.

L’an dernier, tous les Galaxy S25 étaient équipés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 4 for Galaxy, tandis que les S24 et S24+ utilisaient des puces Qualcomm pour les marchés américain et chinois, et des puces Exynos pour le reste du monde.

Ce partage pourrait revenir avec les S26, les modèles sud-coréens étant pressentis pour intégrer l’Exynos 2600, tandis que les autres bénéficieraient du Snapdragon 8 Elite Gen 5, probablement dans une version personnalisée pour Samsung.

Face aux performances offertes par les dernières puces Apple de la série A Pro, il est probable que le Snapdragon cherche à s’imposer avec des gains en puissance et en graphismes par rapport à la génération précédente. L’impact réel au quotidien reste à confirmer, mais avec l’arrivée d’outils d’IA de plus en plus présents, les performances en local pourraient faire la différence pour offrir des assistants plus réactifs.

Ces nouvelles puces devraient également permettre d’améliorer la connectivité satellite grâce à des modems plus avancés, tout en apportant des optimisations en termes de consommation d’énergie et donc d’autonomie.

3. Aucun changement attendu côté matériel photo

Des rumeurs évoquaient l’an dernier l’arrivée de nouveaux capteurs photo sur la gamme Galaxy S26, mais rien ne permet encore de le confirmer. Et même si cela se concrétise, il ne faudrait pas s’attendre à une hausse significative du nombre de mégapixels.

Certaines premières fuites suggéraient que les Galaxy S26 et S26+ pourraient embarquer un ultra grand-angle de 50 MP, mais cette piste semble s’être éteinte.

Cela n’est pas problématique : la série Galaxy S25 dispose déjà de très bons modules photo, largement capables de rivaliser avec les meilleurs du marché. Plutôt que de miser sur un changement matériel, Samsung devrait concentrer ses efforts sur l’optimisation logicielle, avec des améliorations en photographie computationnelle et des fonctionnalités photo assistées par IA, ainsi qu’un travail sur la captation vidéo.

4. Des batteries possiblement plus grandes

Plusieurs rumeurs indiquent une légère augmentation de capacité pour les batteries des Galaxy S26 et S26 Ultra, avec un gain de 300 mAh pour le premier et 200 mAh pour le second. Des évolutions modestes, certes, mais qui pourraient se traduire par une meilleure autonomie si l’on ajoute les gains d’efficacité apportés par la nouvelle puce.

Le Galaxy S26+ pourrait toutefois ne pas bénéficier de cette hausse de capacité.

Il ne faut pas non plus s’attendre à une hausse notable de la puissance de charge : aucun indice ne laisse penser à un changement dans ce domaine. Mais les précédentes générations de Galaxy se chargeaient déjà assez rapidement sans compromettre la longévité de la batterie, ce qui reste rassurant.

5. Un lancement probable en février

Les deux dernières générations de Galaxy S ont été lancées en janvier, mais tout semble indiquer un retour à un calendrier plus tardif : la série Galaxy S26 devrait être dévoilée fin février.

La date du 25 février est évoquée pour l’événement Galaxy Unpacked, durant lequel les nouveaux modèles seraient présentés.

Samsung ayant déjà lancé certains modèles en février par le passé, ce calendrier n’a rien d’inhabituel, mais il représenterait tout de même un décalage de quatre à six semaines par rapport aux années précédentes. Ce délai supplémentaire pourrait permettre d’affiner encore davantage ces smartphones premium.

Une hausse de prix semble également probable, estimée entre 30 et 50 dollars (à confirmer pour le marché français). Une augmentation relativement modérée, au regard de la tendance haussière sur de nombreux produits.