Galaxy S27 : les configurations RAM et stockage auraient fuité, et Samsung jouerait la prudence

Samsung pourrait ne pas augmenter les quantités de RAM et de stockage sur la série Galaxy S27

La crise actuelle de la mémoire, largement alimentée par la demande liée à l’IA, pourrait expliquer cette stagnation

Certaines versions pourraient néanmoins utiliser des générations plus récentes de mémoire UFS et DDR

Les personnes qui espéraient voir la série Samsung Galaxy S27 bénéficier de davantage de RAM ou de stockage que la gamme Samsung Galaxy S26 risquent d’être déçues : une nouvelle fuite laisse entendre que presque rien ne changerait sur ce point.

Selon le réputé leaker sud-coréen Lanzuk, relayé par GSMArena, les Samsung Galaxy S27 et Galaxy S27 Plus seraient tous deux équipés de 12 Go de RAM, avec 256 ou 512 Go de stockage.

Dans le cas du Galaxy S27 Plus, ces configurations seraient identiques à celles de son prédécesseur. Elles sont également proposées sur le Galaxy S26 standard, même si ce dernier existe aussi dans une version 128 Go qui disparaîtrait ici.

Le Samsung Galaxy S27 Ultra proposerait apparemment 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, auxquels s’ajouterait une version 1 To dotée de 16 Go de RAM. Là encore, la configuration serait identique à celle déjà disponible sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Enfin, le nouveau Samsung Galaxy S27 Pro évoqué par les rumeurs serait proposé avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, mais toujours avec 12 Go de RAM. Malgré son positionnement supposé comme version plus compacte de l’Ultra, même la configuration la plus élevée ne disposerait donc pas des 16 Go du modèle Ultra.

La même source affirme toutefois que certains appareils de la série S27 pourraient adopter de la RAM LPDDR6 et du stockage UFS 5.1, deux technologies nettement plus rapides que les mémoires utilisées sur la gamme Galaxy S26. Si cette information se confirme, elles pourraient néanmoins rester réservées aux capacités de stockage les plus élevées.

Encore une conséquence possible de l’IA

Samsung fabrique aussi bien les smartphones que les puces mémoire, mais cela ne signifie pas que le constructeur échappe à la crise. (Image credit: Future)

Dans ces conditions, au moins sur le plan de la RAM et du stockage, la série Samsung Galaxy S27 pourrait ne représenter qu’une évolution très limitée par rapport aux Galaxy S26, particulièrement sur les configurations les moins coûteuses.

Cette situation n’aurait toutefois rien de surprenant compte tenu de la crise actuelle de la RAM et du stockage, alimentée notamment par la forte demande des data centers consacrés à l’intelligence artificielle. Une grande partie de l’industrie technologique doit désormais choisir entre des améliorations limitées de la mémoire, des régressions ponctuelles, des prix plus élevés… ou plusieurs de ces compromis simultanément.

Le principal avantage potentiel d’un maintien des capacités actuelles serait donc tarifaire : conserver les mêmes quantités de RAM et de stockage pourrait aider Samsung à limiter l’augmentation du prix de sa gamme Galaxy S27.

Les nouvelles générations de puces mobiles devraient toutefois elles aussi coûter plus cher que leurs prédécesseurs. Même sans hausse des capacités mémoire, une nouvelle augmentation du prix des prochains flagships Samsung resterait donc tout à fait possible.