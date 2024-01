Prise en main du Samsung Galaxy S24 : design familier mais technologie avancée

Un design plus raffiné et plus robuste

Au premier coup d'œil, on pourrait confondre le nouveau Galaxy S24 avec son prédécesseur, mais un design retravaillé, un écran plus grand et plus lumineux, la dernière puce et une multitude de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle lui permettent de se démarquer de ses prédécesseurs.

Samsung Galaxy S24 : Résumé en deux minutes

Si vous êtes amateur de smartphones haut de gamme compacts, il n'y a pas tant d'options intéressantes sur le marché actuellement ; l'iPhone 15 et le Google Pixel 8 viennent à l'esprit, tout comme le petit Zenfone 10 d'Asus. Cependant, l'un des choix les plus évidents vient de recevoir une mise à jour très attendue, avec l'arrivée du Samsung Galaxy S24.

Comme vous pouvez vous y attendre, si vous connaissez la série, Samsung a lancé un trio de téléphones le 17 janvier, avec le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra ; tous deux offrant un format plus grand et des caractéristiques plus robustes (dans certains domaines) que le S24 de base dont il est question ici. Vous êtes intéressé par ces modèles aussi ? Découvrez notre test pratique du Samsung Galaxy S24 Plus et notre revue du Galaxy S24 Ultra (une fois que vous aurez fini ici, bien sûr).

Comme son grand frère, le S24 adopte un nouveau langage de design One-Mass qui abandonne le cadre métallique arrondi poli du S23 pour un cadre en Aluminium Armor plus carré et texturé, que Samsung affirme être environ 10% plus solide. Ergonomiquement, il offre une meilleure prise en main et vient assorti aux quatre finitions disponibles pour les trois S24 de cette année.

Des tolérances apparemment plus strictes se retrouvent également sur l'écran désormais plus grand de 6,2 pouces, qui, en plus d'être plus lumineux, offre les bordures les plus fines jamais vues sur un téléphone Galaxy, ce qui, en conjonction avec le cadre, en fait le meilleur téléphone Galaxy S de base pour profiter des médias à ce jour.

La majeure partie des nouvelles fonctionnalités du S24 est basée sur l'IA. En fait, Samsung a baptisé cette suite de nouvelles fonctionnalités sous le terme "Galaxy AI". L'IA étant le mot à la mode du moment, Samsung a présenté des exemples explicites d'outils assistés par IA qui semblent réellement utiles ; de la traduction en temps réel lors des appels vocaux, au remplissage génératif lors du dé-cadrage des photos, à l'Assistant Chat, qui suggère des reformulations alternatives pour un message que vous avez écrit.

Samsung Galaxy S24 en Gris Marbre (à gauche) et S24 Plus en Violet Cobalt (à droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La puissance de ces nouvelles capacités d'intelligence artificielle est fournie soit par le Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" de Qualcomm, soit par le propre Exynos 2400 de l'entreprise, des versions légèrement surcadencées des puces mobiles haut de gamme standard de chaque fabricant. Les téléphones Galaxy S se distinguent rarement par leurs composants internes, ce qui signifie que certains des RAM et stockages les plus rapides sont également inclus, avec 8 Go pour le premier et entre 128 Go et 512 Go pour le second – selon les marchés.

Le S24 est techniquement un peu en retrait par rapport aux S24 Plus et Ultra avec sa connectivité WiFi 6E (les deux autres disposent du WiFi 7), mais il sera difficile de constater des lacunes en fonction de l'infrastructure WiFi actuelle. L'UWB (bande ultra-large) est également absent du S24 de base, ce qui signifie que ce téléphone manque encore les fonctionnalités avancées de localisation et d'interconnectivité des deux autres modèles.

Le S24 est peut-être un téléphone plus petit, mais Samsung a au moins augmenté la capacité de la batterie par rapport à son prédécesseur à 4 000 mAh, ce qui, espérons-le, signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à plus que les six heures d'autonomie par charge du S23. Nous pourrons le confirmer lors de l'examen complet.

Les spécifications de l'appareil photo ne racontent pas toute l'histoire de l'offre photographique du S24, car - sur le papier - elles semblent identiques à celles du S23 : un triple capteur arrière avec un principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, avec un capteur frontal de 12 MP. Pour commencer, le S24 bénéficie maintenant d'un zoom optique supplémentaire de 2x sans avoir besoin d'une quatrième lentille (grâce au recadrage du capteur), tandis que la majorité des ajouts proviennent – vous l'avez deviné – de l'IA Galaxy.

Comme mentionné précédemment, le remplissage génératif vous permet de faire pivoter une prise de vue ou de déplacer et redimensionner des sujets dans le cadre, et le téléphone peut combler les vides laissés par de telles actions. De même, des suggestions d'édition intelligentes, telles que la suppression de reflets et le mode portrait automatique en post-traitement, sont des améliorations bienvenues qui vous permettront de tirer davantage parti des photos que vous prenez, transformant potentiellement des photos moyennes en excellentes ; à condition que vous soyez prêt à assouplir un peu les règles de l'authenticité photographique.

Pour conclure sur le nouveau Galaxy S24 en quelques mots, Samsung a également relevé le défi posé par la série Pixel 8 de Google et a égalé l'impressionnante promesse de cette série de sept générations de mises à jour de l'OS et de sécurité, rendant le rapport qualité-prix d'un téléphone qui démarre à 899 € encore plus attrayant. Continuez à lire pour un aperçu plus approfondi de notre expérience pratique avec le Samsung Galaxy S24 et revenez bientôt pour l'examen complet.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : prix et disponibilité

Prix à partir de 899 €

En vente à partir du 31 janvier

Meilleur rapport qualité-prix que son prédécesseur

Le Samsung Galaxy S24 a été annoncé le 17 janvier et les précommandes ont débuté le même jour. Les acheteurs impatients devront toutefois attendre le 31 janvier pour mettre la main sur le téléphone.

Voici un tableau de répartition des prix pour les trois configurations de stockage :

Swipe to scroll horizontally Prix du Samsung Galaxy S24 Stockage Prix 128GB 899 € 256GB 959 € 512GB N/A

Comme vous l'avez peut-être remarqué, le S24 est proposé avec trois configurations de stockage, mais les principaux marchés (y compris la France) ne bénéficient pas de la version 512 Go proposée aux clients australiens. La raison n'est pas claire, mais les études de marché de Samsung doivent indiquer que les Australiens veulent plus d'espace, tandis que les français accordent plus d'importance à la valeur.

Quoi qu'il en soit, ce S24 semble offrir un meilleur rapport qualité-prix que son prédécesseur.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : caractéristiques

Le S24 (à gauche), le S24 Plus (au centre) et le S24 Ultra (à droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si vous êtes curieux de connaître le détail des spécifications du Samsung Galaxy S24, le tableau ci-dessous compare les principaux détails des trois modèles :

Swipe to scroll horizontally Comparaison des spécifications du Samsung Galaxy S24 Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Dimensions 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79.0 x 8.6mm Poids 167g 196g 232g Structure Armure renforcée en aluminium Armure renforcée en aluminium Titane Affichage AMOLED 6,2 pouces 1Hz à 120Hz AMOLED 6,7 pouces 1Hz à 120Hz AMOLED 6,8 pouces 1Hz à 120Hz Resolution 2,340 x 1,080 3,088 × 1,440 3,088 × 1,440 Puce (chipset) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy / Samsung Exynos 2400 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy / Samsung Exynos 2400 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy RAM (mémoire vive) 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Stockage 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Appareil photo principal 50MP 50MP 200MP Caméra ultra-large 12MP 12MP 12MP Téléobjectif 10MP, 3X optical zoom 10MP, 3X optical zoom 10MP, 3X and 10X optical zoom Caméra selfie 12MP 12MP 12MP Taille de la batterie 4,000mAh 4,900mAh 5,000mAh Chargement 25W avec fil, 15W sans fil 45W avec fil, 15W sans fil 45W avec fil, 15W sans fil Couleurs Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt, Jaune Ambre Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt, Jaune Ambre Noir Titane, Gris Titane, Violet Titane, Jaune Titane Couleurs exclusives sur Samsung.com Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : design

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Conception à masse unique

Cadre amélioré en aluminium armé

Plus de matériaux recyclés dans la construction

Ce que Samsung a réalisé avec le S24 est appréciable. Bien que les côtés arrondis et plus mignons du S23 puissent nous manquer, les côtés plus droits du S24 offrent une apparence plus audacieuse et carrée ; malgré sa petite taille, il semble être pris plus au sérieux.

Dans la même génération où Apple a décidé d'adoucir les bords durs des derniers iPhones pour la série iPhone 15, Samsung a atteint la même conclusion, mais en partant d'une direction opposée. Que cette section transversale adoucie et carrée atteigne l'équilibre parfait entre ergonomie et esthétique variera selon les opinions, mais nous aimons ce changement, d'autant plus que Samsung déclare que l'aluminium Armor utilisé est maintenant 10% plus résistant. De plus, la nouvelle finition texturée offre une meilleure prise en main et repousse beaucoup mieux les empreintes et les éraflures.

Vous avez du verre Gorilla Glass Victus 2 qui protège l'avant et l'arrière, tandis que la certification IP68 assure une protection contre l'eau et la poussière. Samsung a choisi de ne pas doter ni le S24 ni le S24 Plus du nouveau Corning Gorilla Armor ou du cadre en titane que l'on trouve maintenant sur l'Ultra, mais nous supposons que ces qualités sont ce qui rend l'Ultra unique. Cependant, il devrait y avoir peu de soucis concernant la robustesse quotidienne du S24, mais envisagez une coque si vous voulez protéger cet écran lors d'une chute face contre terre.

Les nouveaux flancs plus droits du S24 ne semblent pas si différents de ceux du dernier iPhone. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Cette année, les trois modèles sont disponibles dans toutes les couleurs, ce qui est un avantage en termes de choix pour l'utilisateur. À l'exception de quelques coloris du Samsung Galaxy S24 réservés aux opérateurs sur certains marchés, la gamme générale (les quatre premières teintes) et les finitions exclusives à Samsung.com (les trois dernières) offrent un choix de sept coloris au total : Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt, Jaune Ambre, Orange Grès, Bleu Saphir, Vert Jade. La pureté du Gris Marbre remporte notre vote, mais le Violet Cobalt et le Jaune Ambre ne sont pas mal non plus (à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas encore vu à quoi ressemblent réellement les couleurs proposées par Samsung.com).

En parlant de Cobalt, Samsung a également pris le temps de mettre en avant les qualités écologiques de cette nouvelle série S, bien que le S24 de base soit le moins performant dans ce domaine, avec seulement 10% de cobalt recyclé avant et après consommation dans sa batterie, comparé aux 50% que l'on trouve dans les batteries des S24 Plus et Ultra. Au moins, les aimants en néodyme des haut-parleurs du téléphone sont recyclés à 100 %, de même que 40 % de l'acier utilisé.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : affichage

Des bords plus étroits et une découpe plus petite pour l'appareil photo (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Écran Dynamic AMOLED 2X plus grand de 6,2 pouces

La fréquence de rafraîchissement dynamique s'étend désormais de 1 Hz à 120 Hz

Nouvelle luminosité maximale de 2 600 nits

Malgré une légère augmentation de la taille, les dimensions du S24 n'ont pas beaucoup changé par rapport au S23, malgré l'adoption d'un écran de 6,2 pouces. Ce nouveau cadre et des bordures plus fines que jamais sur un Galaxy sont à l'origine de cette augmentation de la taille sans surcharge supplémentaire. Associé à une caméra frontale punch-hole plus petite, cela offre une expérience visuelle plus immersive sur le plus petit téléphone Galaxy S de cette année.

Bien que Samsung ait finalement remonté la résolution du S24 Plus à QHD+, le modèle standard reste en Full HD+. Cependant, dans l'utilisation quotidienne, cela ne devrait pas poser de problème. L'écran est magnifique malgré sa résolution, et il bénéficie également de nombreuses autres améliorations, notamment une nouvelle luminosité maximale de 2 600 nits (contre 1 750 sur le S23), un nouveau mode de haute luminosité (HBM) de 1 600 nits (contre 1 200) et il bénéficie désormais de la même plage de taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 Hz à 120 Hz, autrefois exclusive à l'Ultra, ce qui devrait améliorer l'efficacité énergétique (le S23 allait de 48 Hz à 120 Hz).

Les premières impressions sont bonnes, mais ce n'est pas surprenant de la part de Samsung. Tant que la protection contre les touches accidentelles avec ces bordures plus fines fonctionne, il y a peu de choses à critiquer ici. L'expérience utilisateur permet désormais également d'afficher des images en plein écran sur l'AOD (affichage toujours actif), ce qui est un bonus appréciable.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : logiciel

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

One UI 6.1 sur Android 14 au lancement

Nouvelles fonctionnalités Galaxy AI

Promesse de sept générations de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité

Au-delà de l'AOD (Always On Display), l'essentiel des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S24 réside dans son ensemble de fonctionnalités Galaxy AI. L'interface One UI 6.1 a une apparence et une convivialité généralement similaires à la dernière génération de l'expérience utilisateur mobile de l'entreprise, et à celle d'avant. Ce n'est pas une critique en soi - cela facilite la transition pour les utilisateurs actuels de Samsung Galaxy - mais One UI intègre beaucoup de fonctionnalités et vous devrez investir un temps non négligeable si vous voulez tout découvrir.

Les fonctionnalités Galaxy AI se retrouvent partout dans le logiciel du S24 et, bien que nous parlerons de celles spécifiques à l'imagerie dans la section caméra, il y en a beaucoup d'autres que nous avons pu tester lors de notre première rencontre avec le téléphone ; ainsi que d'autres que Samsung a présentées lors de sa présentation.

D'emblée, les fonds d'écran génératifs vous permettront de personnaliser vos écrans de verrouillage et d'accueil avec des images uniques et originales, générées sur l'appareil ad infinitum. En ce qui concerne la communication avec les gens, il existe une multitude de nouveaux outils de conversation, comme Live Translate intégré dans l'application Téléphone pour ajouter une traduction vocale bidirectionnelle pendant les appels téléphoniques, tandis qu'Interpreter offre une traduction à l'écran pour deux langues en écran partagé. Chat Assist - intégré au clavier Samsung - est également à disposition pour reformuler ce que vous avez écrit, suggérant des tons alternatifs, au cas où vous voudriez aborder votre communication avec quelqu'un de manière plus ou moins formelle et que vous ne savez pas comment mieux formuler les choses.

Si la productivité est un cas d'utilisation clé pour vous, alors la capacité de résumer automatiquement des textes transcrits, des notes, des pages Web et plus encore sera d'une grande aide. Le partenariat de Samsung avec Google a également donné naissance à la fonctionnalité Circle to Search du téléphone, qui vous permet de cercler n'importe quoi à l'écran avec votre doigt après avoir appuyé longuement sur le bouton d'accueil pour rechercher instantanément sur Google et, même si ce n'est pas la démo la plus époustouflante en pratique, nous pouvons totalement voir la commodité de la fonctionnalité comme une grande force pour le S24 dans un usage quotidien.

Google a haussé le niveau avec la série Pixel 8, en surpassant ce qui était la promesse de support logiciel de premier ordre de Samsung, alors naturellement Samsung a répliqué en accordant aux trois nouveaux modèles S24 les mêmes sept générations de mises à jour de sécurité et de système d'exploitation, dans un engagement impressionnant de support à long terme qui signifie encore plus de valeur pour son prix, aux yeux de ces utilisateurs qui aiment garder le même téléphone aussi longtemps que possible.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : appareil photo

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Appareil photo similaire aux deux générations précédentes

Nouveau zoom optique 2x (par recadrage du capteur)

Nouvelles fonctions de retouche d'image optimisées par l'IA

Dans un mouvement qui semble inspiré des Pixel, Samsung semble heureux de conserver le même matériel de caméra que celui observé dans les dernières générations de Galaxy S. Au lieu de cela, l'accent est mis sur son nouveau ProVisual Engine, conçu pour offrir un traitement d'image amélioré par l'IA, tant pendant la prise de vue qu'après.

En termes de prise de vue, il promet de réduire le bruit, d'améliorer les performances en basse lumière et de viser des couleurs plus précises et vives, lorsque cela est approprié. Malgré la tendance de Samsung à privilégier des images plus saturées et à fort contraste par défaut, ses téléphones ont progressivement évolué vers une science des couleurs plus authentique et précise au cours des dernières générations. Il sera donc intéressant de voir ce que le ProVisual Engine apportera aux prises de vue sous cet angle lorsque nous testerons la caméra pour l'analyse complète.

Quant à la post-production, la fonctionnalité "Suggestion d'édition" propose désormais un accès rapide aux outils d'édition que le téléphone juge pertinents pour l'image concernée; que ce soit pour supprimer des reflets, remasteriser les couleurs et le contraste ou ajouter un effet de portrait a posteriori. Par ailleurs, le "Remplissage génératif" permet de remplir de manière convaincante le vide créé en redressant une image hors de son axe d'origine ou en déplaçant et redimensionnant des sujets dans un cadre pour obtenir une composition différente, automatiquement. Ces outils sont puissants et impressionnants en pratique, mais a) ne sont pas particulièrement rapides, malgré la puissance de traitement IA du S24 et b) comme avec le Magic Editor de la série Pixel 8, ils testent les limites de ce qui est considéré comme de la photographie et ce qui est plus proche de l'art numérique mené par l'IA.

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Lorsqu'il s'agit de profiter du contenu après coup, le fait de maintenir une pression longue sur les vidéos dans l'application Galerie native de Samsung sur le S24 permet d'obtenir instantanément un ralenti à 120 fps, même si la vidéo n'a pas été capturée en mode ralenti à l'origine (grâce à une interpolation intelligente des images). Ce n'est pas parfait, mais tant que le mouvement original n'est pas trop rapide, c'est une petite addition conçue pour prolonger le plaisir de moments spéciaux capturés sur caméra, et nous sommes pour.

Tout comme la fonction "Circle to Search" souligne la relation étroite de Samsung avec Google, les efforts pour apporter la capture "Super HDR" dans des applications tierces comme Instagram sont également appréciables; ce qui devrait réjouir ceux qui sont très attachés à la qualité de leurs prises de vue sur ces applications sociales.

Nous mettons toujours en avant chaque année l'Ultra pour sa polyvalence dans notre sélection des meilleurs téléphones appareil photo, mais une autre petite amélioration des appareils photo des S24 et S24 Plus est l'inclusion d'un nouveau zoom optique 2x, réalisé sans ajouter de capteur de recadrage, ce qui signifie des prises de vue sans perte à quatre longueurs focales, au lieu de trois comme sur les modèles précédents.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : performance

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Puce Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" sur les modèles américains

Samsung Exynos 2400 "for Galaxy" sur les modèles européens

UFS 4.0 sur toutes les variantes de stockage

Les générations précédentes des Galaxy S (et Galaxy Note) ont été lancées avec différents chipsets selon les marchés, avec les derniers Snapdragons de Qualcomm pour les modèles américains, tandis que d'autres marchés ont reçu l'équivalent Exynos de Samsung. Après que les puces Exynos aient constamment sous-performé par rapport aux Snapdragons, Samsung semble avoir retenu la leçon et a fourni les SoC de Qualcomm dans ses modèles phares Galaxy à l'international pendant quelques générations de téléphone Galaxy S, mais avec la série S24 – du moins pour les S24 et S24 Plus – on est revenu à cette stratégie à deux puces.

Lors de notre session de prise en main, nous avons testé un Galaxy S24 équipé d'un Exynos 2400, plutôt que du 8 Gen 3 trouvé dans l'Ultra à l'échelle mondiale, et dans les modèles standard et Plus aux États-Unis. Il est pratiquement impossible de dire sans benchmark et comparaison côte à côte si la disparité des précédents chips Exynos persiste ici, mais on croise les doigts pour que les acheteurs sur les marchés où le S24 Exynos est lancé ne soient pas lésés comme auparavant et que Samsung ait trouvé comment équilibrer les choses.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le modèle Exynos offrirait une meilleure efficacité énergétique que le Snapdragon pour cette génération, ce qui marquerait un tournant, mais là encore, il faudra tester les deux versions en entier pour connaître la vérité. Cette divergence pourrait également affecter les performances de la caméra, chaque puce utilisant un ISP (processeur de signal d'image) différent, traitant ainsi différemment les clichés capturés. Là encore, nous devrons attendre plus de tests pour voir s'il y a une disparité.

Au-delà des éventuelles préoccupations de performance, l'expérience réelle n'a donné aucune indication que le S24 Exynos que nous avons testé était inférieur à tout autre téléphone phare équivalent actuellement sur le marché.

Dans une note plus positive, même le S24 de base de 128 Go a été mis à niveau pour être équipé d'un stockage UFS 4.0, promettant une meilleure vitesse et une meilleure efficacité énergétique, comparé au stockage UFS 3.1 utilisé par le S23 de 128 Go (le modèle de 256 Go utilisait déjà l'UFS 4.0). Avec une augmentation de la résolution de l'écran, Samsung a également fixé le S24 Plus à 12 Go de RAM LPDDR5X, tandis que le modèle standard reste à 8 Go. Ce n'est probablement pas quelque chose dont on se souciera dans l'utilisation quotidienne, mais c'est une caractéristique qui pourrait avoir des implications plus tard dans le cycle de vie du téléphone, en ce qui concerne la dégradation des performances.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 : autonomie de la batterie

(Image credit: Future)

Batterie de 4 000 mAh plus grande que celle de son prédécesseur

Chargement filaire de 25 W

Un corps légèrement plus grand signifie de la place pour une batterie légèrement plus grande. Ainsi, le S24 possède désormais une cellule de 4 000 mAh, contre 3 900 mAh pour le S23 et 3 700 mAh pour le S22. Cela nous ramène en fait au S21 et au S20 avant lui, qui bénéficiaient également de cellules de 4 000 mAh.

Avant les tests en conditions réelles, on ne sait pas encore comment se comportera la combinaison de ce nouveau pack d'énergie plus grand et de la nouvelle puce 3 nm, mais on espère qu'elle dépassera les six heures d'autonomie par charge en utilisation du S23.

Ce qui n'a pas changé depuis le Galaxy S20, ce sont les vitesses de charge, avec toujours une charge PD3.0 de 25 W dont Samsung promet vous donner 50 % de charge en 30 minutes, ainsi qu'une charge sans fil jusqu'à 15 W et une charge sans fil inversée de 4,5 W (baptisée 'Wireless Power Share').

Avec toutes les améliorations dont le S24 Plus a finalement bénéficié (résolution d'écran plus élevée, 12 Go de RAM pour tous les modèles, UWB, etc.), une augmentation à 45 W pour la charge standard du S24 semble depuis longtemps nécessaire, mais il semblerait que Samsung la considère suffisamment rapide. La question est de savoir si, à nos yeux de potentiels acheteurs, cela est suffisant.