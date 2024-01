Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : ce que Galaxy a appris de Pixel

Que donne-t-on au téléphone qui a tout ? Le Galaxy S24 Ultra possède plus de fonctionnalités que n'importe quel autre téléphone que vous achèterez, et cette fois, au lieu d'ajouter ses propres nouveautés, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour apporter certaines des meilleures fonctionnalités Pixel à la version supérieure Ultra, y compris sept ans de mises à jour d'Android. Découvrez notre prise en main du nouveau logiciel, des appareils photo et bien plus encore.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Lorsque Samsung nous a invités à découvrir ses nouveaux téléphones, nous aurions pu passer quelques heures avec l'ensemble de la gamme Galaxy S24, mais nous avons préféré opter pour le Galaxy S24 Ultra et nous passer tout notre temps à jouer avec le nouveau téléphone ultramoderne de Samsung.

Nous nous pencherons bientôt sur ce téléphone dans le cadre d'un examen plus approfondi, mais lors de notre première prise en main, nous avons tout de suite eu des questions. Par exemple : à quoi ressemble l'IA sur un téléphone Samsung ?

Comme il s'agit de l'un des premiers téléphones équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3, il servira de référence pour les ambitions de Qualcomm en matière d'IA, ainsi que pour l'approche de Google en matière d'IA dans le cadre d'Android. Nous voulions savoir si Samsung avait réussi à rendre l'IA utile sur son meilleur téléphone.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Prochaine question : le Galaxy S24 Ultra est-il un modèle inférieur au Galaxy S23 Ultra ?

Nous avons entendu parler de la réduction de la longueur du zoom, qui passe de 10X à 5X. Nous savons que l'écran est plat et non incurvé. Nous n'avons pas entendu parler d'énormes nouvelles fonctionnalités, et Samsung n'a pas amélioré sa conception logicielle ou matérielle. Mais le Galaxy S24 Ultra coûtera plus cher que le Galaxy S23 Ultra.

Jusqu'à présent, nous sommes optimistes, et ce pour les meilleures raisons : la longévité et les partenariats. Samsung a manifestement travaillé en étroite collaboration avec Google, en s'inspirant de certains éléments et en empruntant des fonctionnalités logicielles en fonction des besoins. Le Galaxy S24 Ultra est le plus proche de Pixel de tous les téléphones Galaxy, et bien qu'il y ait encore beaucoup de place pour l'amélioration, c'est le téléphone Galaxy Ultra le plus tourné vers l'avenir que l'entreprise ait jamais proposé.

Verdict anticipé du Galaxy S24 Ultra : des attentes réalistes comblées

Le Galaxy S23 Ultra n'avait pas besoin d'une mise à jour. C'est le smartphone le plus riche en fonctionnalités de tous les temps. Heureusement, avec le Galaxy S24 Ultra, Samsung n'a pas opté pour sa stratégie habituelle : plus, plus, plus ! Au contraire, le Galaxy S24 Ultra fait preuve de retenue en faveur de la qualité. Il fait preuve de coopération, en échange de la longévité. Il montre que Samsung est toujours le fabricant de téléphones le plus compétitif au monde, et qu'il a encore une marge de progression.

Samsung a-t-il augmenté le zoom de 10X à 20X ? Non, pas du tout. Au lieu de cela, nous avons un zoom plus court avec un capteur d'image plus grand. Si vous faites le calcul, le jeu en vaut la chandelle. Si vous regardez les photos prises par le nouvel appareil, il est facile d'apprécier cette décision intelligente. Les autres appareils photo n'ont pas beaucoup changé, et c'est une bonne chose.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Est-ce que Samsung nous a offert l'écran le plus rapide et le plus lumineux jamais vu sur un smartphone ? Une charge super rapide et une batterie plus grande ? Des technologies inutiles, comme un capteur de température ? Non. Il y a de nouvelles fonctionnalités IA, mais beaucoup viennent directement de Google, ce qui est très bon signe. En fait, le Galaxy S24 Ultra intègre certaines fonctionnalités cool du Pixel 8, comme le fond d'écran IA génératif et Magic Editor pour les photos, que nous pensions être exclusifs au Pixel pour toujours.

Et ce n'est pas tout ! Au lieu d'un boost de zoom ou d'une fiche technique confuse, nous avons une promesse de sept ans de mises à jour majeures de l'OS et de correctifs de sécurité. C'est énorme, encore plus que ce qu'Apple propose, et Samsung pourrait bien avoir bouleversé l'industrie mobile en le faisant.

Maintenant que le meilleur téléphone de Samsung recevra les dernières mises à jour de l'OS pour les sept prochaines années, nous sommes optimistes quant à la hausse de sa valeur à long terme, et espérons que la perception 'bon marché' d'Android en général, changera.

(Image credit: Future / Philip Berne)

D'un autre côté, si on attendait avec impatience le prochain Galaxy S24 Ultra de Samsung, espérant quelque chose de totalement nouveau, on risque de ne pas se sentir aussi satisfait que prévu. Le téléphone est identique au modèle de l'année dernière, jusqu'à l'emplacement des lignes d'antenne autour du cadre.

Bien sûr, ce cadre est maintenant en titane, mais contrairement au titane de l'iPhone 15 Pro Max d'Apple, qui semble plus proche en poids de l'ancien modèle iPhone 14 Pro que du plus grand iPhone 14 Pro Max, Samsung n'a pas utilisé le titane pour alléger le poids. Le Galaxy S24 Ultra est toujours aussi grand et lourd.

Parce que tout doit avoir de l'IA, Samsung a intégré de nouvelles fonctionnalités IA, mais pas là où on l'aurait espéré. Certaines des fonctionnalités IA les plus impactantes viennent directement de Google et ne seront pas exclusives à la famille Galaxy S24, comme la nouvelle fonctionnalité de recherche par cercle que Google, ajouté également à sa gamme Pixel 8. On peut aussi reformuler les messages textes sortants pour changer le ton, ou ajouter des émojis appropriés avec la facilité de l'IA.

On espérait de réelles améliorations logicielles. En fait, on espérait une refonte majeure, car l'interface de Samsung, en particulier les Paramètres, est devenue un marécage de menus, sous-menus et boutons cachés. Beaucoup des nouvelles fonctionnalités IA pourraient ne jamais être utilisées car elles sont cachées dans les profondeurs du menu des Paramètres.

Le logiciel et les paramètres sont les mêmes que ceux de Samsung (Image credit: Future / Philip Berne)

D'un autre côté, nombre d'entre eux ne seront pas utilisés parce qu'ils ne sont pas utiles. Il existe des outils d'IA qui se contentent de reformater l'apparence de vos notes de texte. Il existe également de nouveaux outils de traduction pour les appels téléphoniques. Pourquoi l'IA est-elle utilisée pour ces tâches, mais pas pour Bixby, l'interface vocale de Samsung ? Samsung n'a pas pu le dire.

Samsung n'a peut-être pas résolu les plus gros problèmes que rencontraient les anciens téléphones Galaxy, mais la société a accédé à certaines des plus grandes demandes que nous avions pour le Galaxy S24 Ultra, y compris notre espoir fou que Samsung soutiendrait ses téléphones pendant sept ans, tout comme Google. Le S24 Ultra n'est pas meilleur sur tous les plans, mais il s'est amélioré sur les points les plus importants qui pourraient asseoir sa domination.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il ressemble exactement au modèle de l'année dernière (et à l'iPhone 15 Pro Max)

Sérieusement, même les lignes d'antenne correspondent

L'écran est plat, mais vous ne le remarquerez peut-être pas.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung a pleinement adopté l'esthétique "bloc" pour son Galaxy S24 Ultra, et le téléphone est une solide et imposante plaque de verre à l'avant comme à l'arrière. L'écran repousse les limites de ses bordures, et bien que ce soit un beau mobile pour sa taille, on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un appareil énorme.

Si on a des poches plus petites ou si on souhaite simplement un téléphone plus facile à utiliser à une main, on peut se tourner vers le Galaxy S24 standard ou le Galaxy S24 Plus, ou vraiment n'importe quel autre modèle, car celui-ci est à peu près le plus grand smartphone qu'on peut acheter sans qu'il se plie en deux.

Les passionnés de téléphonie aiment jouer à un jeu de comparaison, alignant le modèle de l'année dernière avec celui de cette année pour trouver les changements. Ce jeu sera plus difficile avec le Galaxy S24 Ultra qu'auparavant, car le design de Samsung est presque identique à celui de l'année dernière. Même les lignes d'antenne sur le cadre se correspondent étroitement, ce qui arrive presque jamais. Les points de la caméra, les capteurs et les bosses sont alignés, et les différences sont minimes, comme une grille de haut-parleur modifiée en bas, ou un trou de microphone déplacé.

Image 1 of 3 Galaxy S23 Ultra (gauche) vs Galaxy S24 Ultra (droite) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (en bas) vs Galaxy S24 Ultra (en haut) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (gauche) vs Galaxy S24 Ultra (droite) (Image credit: Future / Philip Berne)

Les couleurs de cette année sont très agréables, et l'option violet titane est particulièrement appréciée, car elle contraste magnifiquement avec le cadre métallique brillant et les lentilles de l'appareil photo. Le S24 Ultra est également disponible en noir titane, jaune titane et gris titane, la couleur titane "naturelle" de Samsung qui correspond à celle de l'iPhone 15 Pro. Ironiquement, la partie colorée n'est pas en titane, mais en verre Gorilla Armor, une amélioration par rapport au verre Gorilla Victus 2. Néanmoins, les couleurs se marient bien avec le métal.

Le violet, le gris, le jaune et le noir titane (de haut en bas) (Image credit: Future / Philip Berne)

Si seulement Samsung, comme Apple, avait utilisé le cadre en titane pour réduire le poids du Galaxy S24 Ultra, cela aurait été une bonne chose. Le nouvel iPhone 15 Pro Max pèse moins qu'avant, et il est à peu près à mi-chemin entre l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en termes de poids. Samsung n'a pas du tout réduit le poids de son téléphone Ultra, ce qui est inexplicable. Il n'y a pas non plus de batterie supplémentaire ni d'écran plus grand. Pour Samsung, le titane n'était pas une option plus légère que l'aluminium armé du S23 Ultra.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Prix et valeur

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il coûte 1 469 € pour le modèle 256 Go/12 Go.

C'est 50 euros de plus que l'année dernière.

Espérons qu'une assistance plus longue améliorera la valeur de revente.

Peut-être que le prix du Galaxy S24 Ultra aurait baissé s'il était encore le téléphone le plus cher de Samsung, mais avec un modèle comme le Galaxy Z Fold 5 à 1899 €, Samsung avait la marge pour augmenter le prix. La société peut dire qu'elle n'a pas augmenté le prix, mais a simplement éliminé le modèle 128 Go, mais cette explication insulte notre intelligence. Elle a augmenté le prix, tout simplement.

Bien sûr, si vous êtes comme nous, vous ne paierez pas le plein tarif pour ce téléphone. Nous échangerons notre Galaxy S23 Ultra lorsque nous achèterons ce téléphone, et si vous faites de même, vous devriez savoir que Samsung propose généralement les meilleures offres de reprise. Si vous échangez un iPhone, n'importe quel revendeur vous donnera une bonne valeur. Samsung et les principaux opérateurs cellulaires proposent toujours des offres spéciales de reprise lors du lancement d'un nouveau Galaxy Ultra.

Le Galaxy S24 Ultra vaut-il son prix élevé ? Pas si vous n'utilisez pas toutes les fonctions avancées. Si vous voulez juste le meilleur appareil photo, le Galaxy S24 Ultra vous offre certainement plus d'options, mais vous trouverez un excellent appareil photo principal sur l'iPhone 15 Pro, ou le Google Pixel 8 Pro, pour des centaines d'euros de moins que ce Galaxy.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lorsqu'on commence à inclure des fonctionnalités introuvables ailleurs, la valeur devient plus évidente. On peut utiliser le Galaxy S24 Ultra en remplacement d'un ordinateur portable, grâce à Samsung DeX, et c'est très pratique, surtout si on partage son téléphone entre comptes professionnels et personnels. Sans oublier le S Pen, qui est utile non seulement comme outil d'écriture, mais aussi comme télécommande pour l'appareil photo, ou même comme stylet pour jouer à des jeux et naviguer sur le clavier à l'écran.

Mais le plus important, c'est que sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de correctifs de sécurité font une grande différence. Nous ne nous attendons pas à ce que de nombreux acheteurs du Galaxy S24 Ultra de cette année gardent le téléphone pendant sept ans, mais nous nous attendons à ce qu'ils souhaitent vendre ou échanger ce téléphone pour la prochaine grande nouveauté. Nous ne sommes pas sûrs que le support prolongé augmentera réellement la valeur du téléphone, mais nous pensons qu'avoir un support moins bon qu'Apple rendait le Galaxy moins précieux que l'iPhone. Mais cela, c'est du passé.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Caractéristiques techniques

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Dimensions : 163 x 79 x 8.6mm Poids : 233g Écran : 6.8 pouces OLED Resolution : 1440 x 3088 pixels, 500ppi Puce (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM (mémoire vive) : 12GB Stockage : 256GB / 512GB / 1TB OS : Android 14; One UI 6.1 Caméras arrière : 200MP principal ; 50MP zoom 5x ; 10MP zoom 3X ; 12MP ultra-large Caméra frontale : 12MP Couleurs : Gris Titane, Noir Titane, Violet Titane, Jaune Titane

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Affichage

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ce n'est pas l'écran le plus grand, le plus lumineux, le plus rapide ou le plus net.

Toujours meilleur que n'importe quel écran d'iPhone

Les côtés plats donnent l'impression que les bords sont plus grands, ce qui n'est pas le cas.

L'écran du Galaxy S24 Ultra est excellent, mais il ne remportera aucun titre par rapport à ceux de cette année. Ce n'est pas l'écran le plus lumineux, car le Google Pixel 8 Pro peut atteindre des pics de luminosité plus élevés. Ce n'est pas l'écran le plus rapide, car il plafonne à 120 Hz, alors que de nombreux téléphones peuvent atteindre 144 Hz ou plus. Ce n'est pas l'écran le plus net, car le OnePlus 12 est juste un peu meilleur en termes de densité de pixels. Samsung évite également le Dolby Vision, donc si vous aimez Netflix, vos séries seront peut-être plus belles sur une autre marque.

Soyons réalistes : Samsung ne se soucie que de battre un seul autre téléphone sur le marché, et le Galaxy S24 Ultra a un meilleur écran que l'iPhone 15 Pro Max dans tous les domaines qui comptent. Il est plus lumineux, plus net et juste un peu plus grand. Il fonctionne également avec un vrai stylet.

La courbe du Galaxy S23 Ultra (à gauche) est plus raide que celle du Galaxy S24 Ultra (à droite) (Image credit: Future / Philip Berne)

Comparé au Galaxy S23 Ultra, le S24 Ultra a un écran plus plat, mais vous ne le remarqueriez pas si vous ne les teniez pas côte à côte. Dans ce cas, le S23 Ultra donne l'impression d'avoir un cadre plus petit parce qu'une grande partie de la bordure est intégrée à la courbe, mais le S24 Ultra a en fait le cadre le plus petit que Samsung ait réussi à obtenir sur un smartphone. L'écran plat devrait également faciliter l'écriture avec le stylet, du moins sur les bords.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Logiciel

Il n'est pas surprenant que les principales fonctionnalités logicielles du Galaxy S24 Ultra soient toutes axées sur l'IA, mais peut-être est-ce surprenant de savoir d'où provient une grande partie de cette IA. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités d'autres téléphones que l'on souhaiterait voir sur le Galaxy, mais si l'on devait choisir, un choix de prédilection serait la formidable application Enregistreur des téléphones Pixel, capable de distinguer les voix individuelles et de transcrire en même temps qu'elle enregistre.

Lorsqu'on utilisait le Pixel, le fond d'écran génératif IA était la fonctionnalité qui nous manquait le plus lorsque nous avons dû l'abandonner après notre période de test.

Eh bien, devinez quoi ?! Samsung a intégré ces deux fonctionnalités. L'application Enregistreur vocal de Samsung étiquette désormais les intervenants, transcrit et même résume les enregistrements, tout comme l'application Enregistreur sur Google Pixel. Samsung propose également un fond d'écran génératif IA, et il est clairement issu de Google, les commandes de style MadLib étant identiques.

Vous voulez en savoir plus ? Samsung a également récupéré le Magic Editor de Google Photos pour le Pixel. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le Galaxy S24 Ultra est livré avec Google Photos, mais Samsung a intégré le Magic Editor dans sa propre application Samsung Gallery. Les nouvelles fonctionnalités d'enregistrement ne sont pas dans l'application Enregistreur de Google, elles font maintenant partie de l'application Enregistreur vocal de Samsung. La duplication des applications semble se poursuivre sans limite, apparemment.

Image 1 of 4 Lorsque l'on fait pivoter une image, le S24 Ultra génère une image qui remplit le nouvel espace. (Image credit: Future / Philip Berne) Laissez-lui le temps de réfléchir (Image credit: Future / Philip Berne) Voici l'image générée, avec plus de rochers et une ombre de bras qui est nouvelle (Image credit: Future / Philip Berne) Voici l'image originale à titre de comparaison (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung a même quelques astuces photo dans sa manche. Grâce à l'IA générative du téléphone, vous pouvez désormais ajuster et faire pivoter une photo, et le téléphone remplira l'arrière-plan si votre nouvelle inclinaison ne correspond pas au cadre d'origine. Après avoir déformé une photo d'un randonneur appuyé contre un rocher, le Galaxy S24 Ultra a été assez intelligent pour dessiner non seulement le reste du rocher, mais aussi des parties non révélées de l'ombre du randonneur qui deviendraient visibles. Nous avons hâte de jouer davantage avec cette fonction, non pas parce qu'elle est très utile, mais parce que nous sommes curieux de voir ce que le téléphone peut faire.

Plus de problèmes...

La mauvaise nouvelle, c'est que Samsung a également intégré ses propres fonctionnalités d'IA dans le Galaxy S24 Ultra via le clavier Samsung, et celles-ci vont de légèrement utiles à potentiellement dangereuses.

Il y a un nouveau moteur de traduction à bord, capable de gérer le texte et l'audio, y compris l'audio en direct pendant un appel téléphonique. On peut appeler quelqu'un qui parle une autre langue et obtenir une traduction en temps réel pendant qu'il parle. C'est magique, si on en a besoin.

Il y a aussi une fonction pour changer le ton des messages textes. On tape un message et demande au S24 Ultra de changer le style d'écriture, et le téléphone proposera quelques variations différentes, y compris un style professionnel, poli, « social » chargé de hashtags, « emojify » orné d'émojis, et une option décontractée.

Nous avons testé quelques phrases pour voir comment le Galaxy S24 Ultra les adapterait, certaines sensibles et d'autres bénignes. Quand on a demandé « comment te sens-tu aujourd'hui ? », le Galaxy S24 Ultra a proposé des messages agréables et de jolis émojis pour réconforter notre ami. Lorsqu'on a demandé de l'aide pour inviter quelqu'un à sortir, le Galaxy S24 Ultra a suggéré un café, ce qui semblait approprié et décontracté.

Lorsqu'on a demandé au S24 Ultra de l'aide pour un SMS de rupture, aucune des réponses n'aurait été considérée comme sensible si elles avaient été envoyées d'un humain à un autre. On attendra avec impatience de demander plus d'aide au Galaxy S24 Ultra que juste des conseils amoureux, mais on voulait un défi lors de notre prise en main et on pensait que cela pourrait produire à la fois de bons et de mauvais résultats.

Image 1 of 5 L'IA de Samsung peut modifier votre style d'écriture (Image credit: Future / Philip Berne) Options pour "Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?" (Image credit: Future / Philip Berne) Options pour inviter quelqu'un à un rendez-vous (Image credit: Future / Philip Berne) L'intelligence artificielle de Samsung rend vos paroles plus fluides (Image credit: Future / Philip Berne) Options pour un message de rupture (Image credit: Future / Philip Berne)

Malheureusement, Samsung n'a toujours pas apporté les changements les plus nécessaires à son logiciel, et les choses arrivent à un point critique. Cela fait longtemps que nous nous plaignons de la prolifération des logiciels de Samsung, en particulier dans les menus des paramètres. Rien ne s'est amélioré.

Dans le pire des cas, Samsung a caché TOUTES ses nouvelles fonctions d'intelligence artificielle importantes non seulement dans le menu Paramètres, mais aussi à plusieurs niveaux sous une option Intelligence avancée. C'est comme si Samsung était complètement à court d'idées ; il se contente de tout mettre dans les tiroirs de la cuisine. L'interprète linguistique et le Magic Editor se trouvent à côté des spatules en caoutchouc et du décapsuleur.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Quelles sont les améliorations apportées au logiciel ? Des améliorations logicielles tout court ? Bixby est toujours présent sur le Galaxy S24 Ultra, mais pour une raison ou une autre, Bixby, la seule fonction qui a vraiment besoin d'un composant d'IA, a été complètement exclue de la conversation sur l'IA. Cela doit changer. Samsung doit corriger son interface, simplifier le logiciel et faire de Bixby une véritable IA. Tels sont les enjeux du Galaxy S25 Ultra, en supposant que Samsung lance un Ultra en 2025.

Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : Appareils photos

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dans cette prise en main, nous nous sommes concentrés sur le zoom 5X.

Le capteur plus grand et les MP supplémentaires font une grande différence

Les photos sont bien meilleures, même si les détails sont un peu moins fins.

Passons à la question importante : les appareils photo du Galaxy S24 Ultra se sont-ils dégradés ? Le Galaxy S23 Ultra de l'année dernière était notre meilleur appareil photo, et bien que cela ne soit pas entièrement dû au zoom 10X, il a certainement contribué à distinguer le Galaxy S23 Ultra. Cette année, Samsung a réduit le zoom à 5X, et nous n'aurions jamais parié que Samsung réduirait le moindre paramètre de son téléphone Ultra d'une année sur l'autre. La question est de savoir s'il produit toujours les meilleures images.

Image 1 of 2 L'application Galaxy S24 Ultra Camera (Image credit: Future / Philip Berne) Modes d'appareil photo sur le Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Philip Berne)



Nous n'avons pas eu beaucoup de temps avec le Galaxy S24 Ultra, donc nous sommes passés directement à cette question importante. Avec notre S23 Ultra en main, nous avons pris des photos sur les deux téléphones Ultra avec un zoom de 10X. Sur le S23 Ultra, c'est le zoom optique. Sur le S24 Ultra, il utilise un zoom numérique, mais cela ne raconte pas toute l'histoire.

Le grand changement, c'est la taille du capteur. Le nouveau capteur sur l'objectif zoom 5X est plus de deux fois plus grand. Considérez cela un instant. Si le capteur est plus de deux fois plus grand, alors utiliser un peu de zoom numérique pour passer de 5X à 10X n'aura pas d'importance. Le capteur capturera toujours plus d'image qu'auparavant, même s'il ne voit techniquement pas aussi loin.

Samsung utilise également un capteur de bien meilleure qualité que l'année dernière. Le nouveau capteur téléobjectif est un énorme 50MP, la deuxième plus haute résolution de n'importe quelle caméra sur le S24 Ultra, après la grande caméra principale de 200MP. Le S23 Ultra n'utilisait qu'un modeste 10MP avec sa caméra téléobjectif 10X. Avec un capteur de 50MP comme celui-ci, Samsung combinera plusieurs pixels pour former une image finale, donc plus il y a de pixels, meilleur est le potentiel pour que l'image finale soit excellente.

Galaxy S23 Ultra à 10X (gauche) vs Galaxy S24 Ultra à 10X (droite) (Image credit: Future / Philip Berne)

L'image finale est vraiment superbe ! Ou du moins, elle est nettement meilleure qu'avant. En revenant sur des photos prises avec notre ancien Galaxy S23 Ultra, on a clairement remarqué plus de détails fins, mais la photo était délavée et désaturée. Il y avait beaucoup de bruit et un flou façon aquarelle sur les photos à 10X du S23 Ultra.

Avec le Galaxy S24 Ultra, on n'a pas capturé tous les détails fins, mais les photos sont globalement bien meilleures. La dynamique de l'éclairage et la couleur sont grandement améliorées, et le bruit est considérablement réduit.

On n'a pas eu beaucoup de temps pour tester cela dans le monde réel, surtout pour prendre des photos de la lune et faire de l'astrophotographie, le vrai facteur Wow! du Galaxy S23 Ultra. Toutefois, lors de notre bref essai, on a confirmé que Samsung n'a pas rendu le Galaxy S24 Ultra inférieur au Galaxy S23 Ultra. Les fans de Samsung peuvent débattre de la fiche technique, mais les photographes apprécieront les améliorations.

Test du Galaxy S24 Ultra : bientôt disponible

Nous travaillons d'arrache-pied sur notre critique du Galaxy S24 Ultra et nous aurons bientôt nos résultats complets de tests et notre opinion finale. Il reste tant à essayer avec ce téléphone. Nous n'avons même pas encore parlé de la recharge plus rapide de 45W, des performances du Snapdragon 8 Gen 3 sous des tâches intenses comme les jeux et la retouche photo, ou des autres appareils photo, à part le zoom 10X.

Vous pouvez revenir bientôt pour lire notre critique complète et découvrir si ce téléphone mérite une place dans notre liste des meilleurs téléphones, des meilleurs téléphones photo et des meilleurs téléphones Android, où le Galaxy S23 Ultra occupe actuellement une place. Nous sommes confiants qu'il trônera certainement en tête de la liste des meilleurs téléphones Samsung.

En attendant, informez-vous sur toute notre couverture de la nouvelle famille Galaxy, y compris notre critique du Galaxy S24 et notre critique du Galaxy S24 Plus.