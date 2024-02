Prise en main de la Garmin Forerunner 165 : le Forerunner le plus abordable s'impose d'emblée

La Forerunner 165 est une très bonne montre de course à pied de milieu de gamme. Nous sommes ravis de voir que Garmin s'oriente vers une montre moins chère, car les deux années précédentes, les Forerunner ne se situaient qu'à l'extrémité supérieure de l'échelle, et il y a suffisamment de fonctionnalités ici pour en faire un très bon achat à un tel prix.

Garmin Forerunner 165 : Résumé en une minute

La Garmin Forerunner 165 comble une lacune nécessaire dans sa ligne de montres de course. Les montres Garmin Forerunner 45 et 55, très abordables, commencent à dater, et le niveau supérieur, les montres Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965, sont nettement plus chères. Il est donc appréciable d'avoir une option intermédiaire, même si nous aimerions voir apparaître éventuellement une Forerunner 65 plus accessible.

Lancé à 279 €, la Forerunner 165 est une option intermédiaire qui conserve beaucoup de ce qui fait des Forerunners premium d'excellents compagnons d'entraînement. Elle est dotée d'un écran tactile AMOLED, de la fonctionnalité Morning Report introduite dans la Garmin Forerunner 955 de l'année dernière, et de la détection de sieste introduite dans la Garmin Venu 3.

Vous pouvez également créer des Parcours dans l'application Garmin Connect et les synchroniser directement avec la montre, et vous bénéficiez de plans d'entraînement adaptatifs en fonction des courses, qui suggèrent des entraînements basés sur les données historiques d'exercice et de récupération. Le design, quant à lui, rappelle beaucoup celui de la Forerunner 265, jusqu'au profil et au bouton de course redessiné. L'ensemble est très séduisant, surtout à un prix réduit, offrant une réelle valeur en termes de fonctionnalités.

Pour atteindre cet objectif, Garmin a fait quelques petits sacrifices, tels que l'utilisation d'un verre renforcé chimiquement pour l'écran au lieu du verre Gorilla plus résistant du 265. La batterie est un peu plus petite que celle du 265, et la montre dispose de 4 Go de stockage au lieu de 8 Go. Elle manque également de quelques fonctionnalités, telles que le score très utile de Préparation à l'Entraînement, une évolution de la fonctionnalité Body Battery de Garmin, le GPS multi-bandes (une grande perte pour une montre de course) et la compatibilité avec les capteurs de puissance pour vélo.

Garmin Forerunner 165 : Prix et disponibilité

279 €

En comparaison, la Forerunner 265 est à 479 €

La version musicale est en supplément

La Garmin Forerunner 165 est disponible dès maintenant au prix de 279 €. C'est un bon rapport qualité-prix, étant donné que la 265 est beaucoup plus chère à 479 €. L'ancienne 255 est disponible à un prix nettement inférieur à celui de la 265 ces jours-ci, mais vous ne bénéficiez pas du score de préparation à l'entraînement, d'un plus bel écran AMOLED ou d'un boîtier redessiné.

La Garmin Forerunner 165 Music, qui vous permet de télécharger et de stocker des chansons et des listes de lecture de Spotify, Deezer et Amazon Music, coûte 329 €.

Garmin Forerunner 165 : Design

Boîtier similaire à celui du modèle 265

Léger et attrayant

Écran lumineux

Comme mentionné, la Garmin Forerunner 165 partage beaucoup d'ADN avec les autres Forerunners de la gamme. La configuration classique à cinq boutons de Garmin est présente, avec les trois boutons sur le côté droit utilisés pour naviguer vers le haut et le bas, ou pour réveiller l'écran de la montre lorsque son détecteur de mouvement n'est pas actif. Sur la gauche se trouvent deux autres boutons : un bouton de démarrage/arrêt (étiqueté « run » dans la série Forerunner) et un bouton de retour pour annuler les options ou marquer manuellement les tours pendant un entraînement. C'est une formule éprouvée à ce stade, et Garmin ne réinvente pas la roue ici.

L'écran AMOLED de 1,2 pouce est tout aussi vibrant et lumineux que sur l'Epix Pro premium, qui coûte plus de trois fois plus cher. Cependant, les Garmin sont d'abord et avant tout des outils d'entraînement et seulement ensuite des smartwatches, et de ce fait, la 165 n'a pas le taux de rafraîchissement fluide que l'on pourrait attendre, par exemple, des meilleures Apple Watches. Elle n'a pas non plus un dos en métal au toucher plus luxueux : tout est en plastique et en silicone, à l'exception de l'écran en verre renforcé chimiquement. Pas de Gorilla Glass durable mais onéreux ici, ce qui est l'un des sacrifices faits pour maintenir la Forerunner 165 à un prix plus abordable. Néanmoins, elle est légère et confortable au poignet, et elle a une bonne apparence.

L'expérience utilisateur est la même qu'avec la plupart des montres Garmin modernes, avec leur liste de widgets que vous pouvez facilement parcourir en utilisant soit l'écran tactile, soit le système à cinq boutons. Elle est facilement personnalisable, vous permettant d'ajouter ou de réorganiser les widgets comme vous le souhaitez à partir de la bibliothèque de Garmin pour adapter la montre à votre propre style d'entraînement.

Garmin Connect est également l'une des applications compagnon les plus complètes du marché, avec un design complexe qui nécessite un peu de recherche initiale, révélant une profondeur et un potentiel riches pour élever votre entraînement. Nous aborderons cela plus en détail dans la section des fonctionnalités, mais rien n'a changé ici : si vous aimiez la manière dont fonctionnaient les montres Garmin précédentes, vous aimerez cette montre.

Garmin Forerunner 165 : Fonctionnalités

La puissance de la course, au poignet

Le rapport matinal et Garmin Coach sont des ajouts intéressants

Pas de GPS multi-bandes ni de score de préparation à l'entraînement

Garmin a ajouté ici beaucoup de fonctionnalités que nous n'attendions pas nécessairement à ce niveau de prix, telles que la puissance de course basée sur le poignet. La « Puissance » est une méthode alternative de calcul de votre effort qui représente l'énergie totale que vous êtes capable de déployer, et non juste la vitesse à laquelle votre cœur bat ou une estimation des calories brûlées. Auparavant, il fallait un capteur de puissance spécifique pour les coureurs pour mesurer cela, comme c'est le cas pour le cyclisme, mais Garmin a réussi à afficher ce chiffre depuis votre poignet.

Parmi les autres fonctionnalités, citons le Rapport Matinal très utile, qui vous indique votre niveau de récupération et recommande un entraînement basé sur cette statistique ; la création de Parcours ; et Garmin Coach, qui peut générer des plans d'entraînement de base en fonction de vos objectifs. Cependant, il manque le score de Préparation à l'Entraînement, qui indique plus précisément votre récupération après votre dernier entraînement, et cette omission soulève des doutes initiaux sur la précision du Rapport Matinal.

Une autre fonctionnalité qui manque cruellement ici est le GPS multi-bandes, qui aurait assuré une plus grande précision dans la mesure de la vitesse et de la distance lors des courses. Le GPS est le grand argument de vente de Garmin, donc ne pas fournir le meilleur est une opportunité manquée, même à ce niveau de prix.

Cependant, à ce coût inférieur, ceux intéressés par l'achat de la Forerunner 165 sont probablement des coureurs enthousiastes qui ne se soucient pas de la précision au pixel près, et veulent juste une bonne estimation. Si c'est votre cas, la perte du GPS multi-bandes ne devrait pas trop vous inquiéter, et la 165 s'annonce toujours comme une excellente montre de course.

Il faut payer un supplément pour la version Musique, qui vous permet d'écouter vos playlists en connectant directement vos écouteurs à la montre, sans utiliser votre téléphone. La version Musique offre également des entraînements guidés et des alertes de performance directement de votre montre à vos écouteurs, ce qui est très utile pour ajuster votre allure en cours de route.

Garmin Forerunner 165 : Premier verdict

La dernière montre de course à pied de Garmin s'annonce comme un bon achat. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à critiquer en termes de métriques proposées par Garmin, et elle est un peu légère et donne l'impression d'être un jouet à cause de l'utilisation de plastique au lieu du polymère plus résistant utilisé sur les montres plus haut de gamme. Cependant, elle n'est pas fragile et pour moins de 300 €, c'est un excellent moyen d'acquérir une Forerunner à un prix raisonnable.

Pour l'instant, nous la voyons dépassée par des rivales comme la Coros Pace 3, qui est aussi une montre en plastique pleine de fonctions avancées à un prix similaire, mais nous avons hâte de nous plonger dans les tests du GPS, des fonctions de course avancées et de l'autonomie de la batterie pour la mesurer à cette norme.