Test de l'Oura (3e génération) : Un excellent tracker de sommeil discret

La troisième génération de la bague Oura apporte plusieurs améliorations importantes par rapport à son prédécesseur, avec un capteur de fréquence cardiaque amélioré, sept capteurs de température et un nouveau capteur de SpO2 qui contribuent tous à une image plus grande et plus précise de votre bien-être général. Le principal inconvénient de la nouvelle bague est que plusieurs de ses fonctionnalités n'étaient pas encore totalement au point au moment de sa sortie. Le nouveau modèle d'abonnement peut également rebuter certains utilisateurs potentiels, mais si Oura parvient à développer une collection suffisamment riche d'outils supplémentaires pour ses membres, elle pourrait s'avérer une bonne alternative à des services comme Apple Fitness Plus ou Fitbit Premium à l'avenir.

Bague Oura : Revue en deux minutes

L'anneau Oura de troisième génération ressemble à son prédécesseur, mais à l'intérieur il y a des améliorations importantes qui le rendent encore meilleur pour suivre - et améliorer - vos habitudes quotidiennes.

Tout d'abord, un peu d'histoire : Oura est une bague intelligente, une catégorie émergente mais dont Oura est le chef de file. Pour l'instant, du moins. Elle est bardée de capteurs qui mesurent les données biométriques 24 heures sur 24 et les utilisent pour vous aider à trouver le bon équilibre entre repos et activité. Le fait qu'il s'agisse d'une bague signifie que vous devez vous fier à son application smartphone bien conçue pour consulter vos statistiques, mais aussi que les données relatives à la fréquence cardiaque sont plus précises, car les vaisseaux sanguins de vos doigts sont beaucoup plus proches de la surface que ceux de votre poignet.

La dernière Oura, sortie en 2021, est équipée d'un tout nouveau capteur optique de fréquence cardiaque qui enregistre les données 24 heures sur 24, ce qui vous permet de vérifier votre pouls à tout moment et d'examiner facilement les changements survenus au fil du temps. Cela signifie également que l'application dispose de beaucoup plus de données pour évaluer votre activité et vos habitudes de récupération, ce qui rend ses conseils beaucoup plus précis et utiles. C'est notre premier choix pour le meilleur tracker de sommeil, au moins en attendant de voir si la prochaine Samsung Galaxy Ring peut le faire tomber de son piédestal, ou peut-être une Oura Ring 4 qui n'a pas encore été annoncée.

L'appareil est également doté d'un nouveau capteur de SpO2, qui a l'avantage d'être placé sur le doigt plutôt que sur le poignet, ainsi que de sept capteurs de température pour suivre les variations de la température de la peau.

(Image credit: Future)

L'application Oura recueille et analyse toutes ces données, mais ne vous donne jamais de chiffres sans contexte. Quel que soit le niveau de détail des graphiques et des tableaux, vous trouverez toujours une explication détaillée de la manière dont les données ont été calculées, de leur signification et des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre équilibre repos/activité.

La variabilité de votre fréquence cardiaque est plus faible que d'habitude, ce qui signifie que vous êtes peut-être stressé. Vous vous êtes couché à l'heure, mais vous avez eu moins de sommeil paradoxal que d'habitude - pensez à réduire votre consommation de caféine.

En plus de la dernière bague, Oura a également introduit un plan d'abonnement, qui vous donnera accès à des outils et à des informations supplémentaires moyennant un abonnement mensuel. L'anneau est livré avec une période d'essai de six mois, et les utilisateurs existants d'Oura qui décident de passer à la version supérieure bénéficieront d'un abonnement gratuit à vie.

Avant de passer votre commande, sachez que certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de la bague n'ont pas encore été lancées. Le suivi automatique des séances d'entraînement, par exemple, n'est pas encore disponible pour les utilisateurs d'Android, et la possibilité de suivre votre fréquence cardiaque pendant l'exercice est prévue pour le début de l'année 2022. La plupart des fonctions réservées aux membres d'Oura sont également encore en cours de développement.

(Image credit: Future)

Sortie en novembre 2021

Même prix que l'anneau Oura de deuxième génération

Abonnement facultatif

La Oura de troisième génération a été lancée le 16 novembre 2021 et coûte 329 € pour la Heritage et 399 € pour la le modèle Horizon. La bague ne peut être achetée que directement auprès d'Oura, mais elle peut être expédiée dans le monde entier.

Le prix de la bague comprend une adhésion de six mois à Oura. À l'expiration de celui-ci, vous devrez payer 5,99 € par mois pour maintenir votre abonnement si vous souhaitez conserver l'accès aux fonctionnalités premium. Si vous passez d'un anneau Oura de deuxième génération à un autre, vous bénéficierez d'un abonnement à vie gratuit.

À titre de comparaison, Apple Fitness Plus coûte 9,99 € par mois, et Fitbit Premium 8,99 €. Ces deux services offrent beaucoup plus de fonctionnalités que le plan d'abonnement d'Oura, mais ils sont également beaucoup plus établis ; le service d'abonnement d'Oura vient tout juste d'être lancé, et devrait recevoir de nombreux outils supplémentaires au cours des mois et des années à venir.

(Image credit: Future)

Bague Oura : Design

Aspect simple et épuré

Choix de quatre finitions

Forme actualisée

De l'extérieur, l'Oura ressemble à un simple anneau métallique, mais en y regardant de plus près, vous verrez qu'il est tapissé de capteurs qui s'appuient sur votre doigt.

Avant que vous ne commandiez votre bague, Oura vous enverra un jeu d'ébauches en plastique afin que vous puissiez trouver la taille qui convient le mieux à votre main et vous habituer à la sensation que procure le port de l'appareil lors des activités quotidiennes. Oura nous a indiqué que, contrairement au modèle de deuxième génération, les capteurs de la nouvelle bague fonctionnent mieux lorsqu'ils sont portés sur un doigt plutôt que sur le pouce. Heureusement, il est doux et confortable, ce qui est important pour un appareil que vous porterez toute la journée et toute la nuit.

(Image credit: Future)

Elle est disponible en quatre couleurs (argent métallique, noir ou or, et une finition noire mate appelée "stealth"), et est entièrement lisse à l'exception d'une petite section plate qui se trouve sur le dessus de votre doigt et qui rappelle une chevalière. Il s'agit d'une nouvelle caractéristique de la bague de troisième génération, qui permet à ses concepteurs de disposer d'un peu plus d'espace pour ses composants internes. Elle n'est cependant pas plus lourde que son prédécesseur et pèse toujours entre quatre et six grammes.

Son chargeur est un simple support en plastique noir qui se connecte à un câble USB, avec une LED blanche qui s'allume lorsque la bague est connectée.

Bague Oura : Caractéristiques

Capteur de fréquence cardiaque amélioré

Sept capteurs de température

Nouveau capteur SpO2

L'un des principaux avantages d'une bague intelligente par rapport à une montre est que les vaisseaux sanguins de vos doigts sont plus proches de la peau que ceux de votre poignet, ce qui devrait se traduire par des mesures plus précises de votre fréquence cardiaque. Il est donc logique que la principale amélioration apportée à l'Oura 3 soit un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque, qui mesure désormais votre pouls 24 heures sur 24.

L'Oura de deuxième génération excellait dans le suivi de votre bien-être pendant votre sommeil, mais le fait de mesurer constamment votre fréquence cardiaque pendant les heures d'éveil signifie que l'application dispose de beaucoup plus de données pour évaluer votre activité, votre bien-être et votre récupération.

(Image credit: Future)

La nouvelle bague est également dotée de sept capteurs de température de la peau, qui lui permettent de mesurer les changements de votre température de base pouvant être causés par l'exercice, le stress ou votre cycle menstruel, afin de prédire vos règles avec plus de précision qu'un simple calendrier.

Le dernier ajout à la bague est un capteur SpO2, qui suit la saturation en oxygène du sang tout au long de la nuit. Tout comme le capteur de fréquence cardiaque, il bénéficie de la proximité des vaisseaux sanguins avec la surface de la peau, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis que ceux d'une montre.

Bague Oura : Performance

L'utilisation à long terme donne des résultats plus précis

Les données sont clairement présentées et expliquées

Le suivi des séances d'entraînement est en progrès

Tout d'abord, il est important de noter que vous devrez utiliser l'anneau Oura pendant au moins deux semaines afin d'établir des habitudes de base - et plus vous l'utiliserez longtemps, plus ses rapports seront précis et utiles.

Comme ses prédécesseurs, la troisième génération d'Oura est conçue pour vous aider à trouver le bon équilibre entre activité et repos, en continuant à bouger suffisamment pour maintenir et améliorer votre forme physique, tout en dormant suffisamment et en passant suffisamment de temps au calme pour vous ressourcer le lendemain.

La bague se connecte à l'application pour smartphone Oura (disponible pour Android et iOS), et vos données biométriques sont synchronisées automatiquement tout au long de la journée. Toutes vos statistiques sont présentées clairement dans un tableau de bord joliment conçu, et vous pouvez parcourir des analyses plus approfondies en appuyant sur trois catégories : préparation, sommeil et activité.

(Image credit: Future)

Chaque jour, vous recevrez un score de préparation basé sur la façon dont vous avez réussi à équilibrer l'activité et le repos, et sur l'énergie dont vous disposez pour la journée à venir. Il s'agit d'une fonctionnalité que Fitbit a récemment ajoutée à sa propre application, mais uniquement pour les abonnés Fitbit Premiums, et le score d'Oura prend plus de paramètres en compte.

Comme la plupart des trackers de fitness et des smartwatches, Oura vous donne également un score de sommeil lorsque vous vous réveillez (présenté sous forme de pourcentage et d'un graphique semi-circulaire afin que vous puissiez le vérifier d'un coup d'œil à la première heure). Ce score tient compte non seulement de la durée du sommeil et des stades de sommeil (léger, profond et paradoxal), mais aussi de facteurs tels que votre fréquence cardiaque et votre horaire de coucher.

Enfin, le tableau de bord vous propose un objectif d'activité à réaliser avant la fin de la journée. L'application vous indiquera le nombre de calories que vous devez brûler en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre disponibilité quotidienne, et estimera approximativement le temps de marche nécessaire pour atteindre cet objectif. Les activités plus intenses, comme la course à pied ou le cyclisme, rempliront plus rapidement la barre de progression de l'activité.

Au cours des premiers jours et des premières semaines, Oura établira une image de votre activité et de vos habitudes de sommeil, ainsi que des valeurs de référence pour votre température et votre fréquence cardiaque. L'application peut ensuite identifier et interpréter tout écart par rapport à ces normes.

(Image credit: Future)

Plutôt que de présenter ces données brutes, l'application Oura les traite de diverses manières intéressantes qui vous aident à comprendre vos habitudes quotidiennes. Par exemple, en examinant les données relatives à votre fréquence cardiaque, vous pourrez voir ce que l'on appelle le "temps de repos", c'est-à-dire les périodes de la journée pendant lesquelles votre corps et votre esprit se rechargent. Ce temps est calculé non seulement à partir de votre fréquence cardiaque, mais aussi de la température de vos mains. Si vos mains sont relativement chaudes et que votre fréquence cardiaque est faible, il est probable que vous preniez le temps de vous détendre.

Lors de nos tests, nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité de la bague à faire la différence entre le temps passé au lit et le temps passé à dormir, ce que de nombreux trackers de sommeil dédiés ne parviennent pas à faire. Nous avons également apprécié sa capacité à détecter les siestes. De nombreux trackers de fitness ne parviennent pas à faire la différence entre quelques minutes de repos pendant la journée et une nuit complète de sommeil, et vous attribuent un faible score si vous faites une sieste rapide dans l'après-midi. Oura identifie les siestes, vous invite à les confirmer dans l'application et les intègre dans son analyse de vos habitudes de sommeil. Les siestes seront également prises en compte dans votre score quotidien de préparation - et si vous ne dormez pas bien la nuit, vous serez encouragé à les effectuer plus tard dans la journée.

Nous avons trouvé que la détection de l'activité semblait être le point faible de l'anneau Oura. Le nouveau suivi de la fréquence cardiaque tout au long de la journée semble refléter avec précision les changements d'intensité de l'exercice, mais nous recevions parfois des notifications indiquant que nous avions atteint notre objectif d'activité quotidienne alors que nous faisions la cuisine ou que nous nous brossions les cheveux.

(Image credit: Future)

Oura a mis en place la détection automatique des séances d'entraînement pour les utilisateurs d'iOS en février 2021, mais cette fonctionnalité ne semble pas encore avoir atteint Android. L'application détectera si vous avez effectué une activité intense et la comptabilisera dans votre objectif quotidien, mais si vous voulez être plus précis, vous devrez entrer les détails de l'entraînement vous-même. Pour ce faire, appuyez sur l'icône plus du tableau de bord principal et indiquez l'heure à laquelle vous avez commencé, le type d'activité et la durée. L'application calculera alors les calories brûlées et intégrera l'exercice dans vos mesures quotidiennes.

Chaque fois que l'application identifiera une séance d'entraînement, elle invitera l'utilisateur à indiquer si elle était exacte ou non, ce qui permettra d'affiner l'algorithme.

L'outil permet également de suivre la progression de la fréquence cardiaque pendant les séances d'entraînement et d'obtenir des informations sur l'exercice une fois qu'il est terminé.

Bague Oura : Avantages pour les membres

Sons du sommeil disponibles dans l'application

Beaucoup plus de contenu à venir

L'application Oura a fait l'objet d'une mise à jour majeure pour coïncider avec le lancement de l'anneau de troisième génération, et contient désormais plusieurs outils supplémentaires pour les membres payants. Pour l'instant, il s'agit principalement d'aides au sommeil et à la relaxation, mais l'entreprise promet que les abonnés peuvent s'attendre à "une suite toujours croissante de fonctionnalités, d'informations, de recommandations personnalisées, de sessions audio guidées, de contenus éducatifs basés sur la science, et plus encore".

En bref, il s'agit d'un nouveau concurrent de Fitbit Premium, Apple Fitness Plus et du service Amazon Halo Fitness.

Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend, appuyez sur le bouton menu en haut à gauche de l'application Oura, et vous verrez apparaître une liste d'options supplémentaires, dont "Sleep sounds" (sons du sommeil). Il s'agit de séances de méditation guidée et d'histoires relaxantes qui vous aideront à vous détendre avant d'aller au lit ou lorsque vous souhaitez vous détendre. C'est un bon début, et nous sommes impatients de voir ce qu'Oura ajoutera dans les mois à venir pour les abonnés.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez du mal à maintenir votre niveau d'énergie

Si vous vous sentez régulièrement fatigué pendant la journée ou si vous restez éveillé à regarder le plafond la nuit, la bague intelligente Oura peut vous fournir des informations précieuses sur votre mode de vie, qui vous aideront à trouver un meilleur équilibre. Il ne s'agit pas nécessairement de faire des changements radicaux ; de petites choses peuvent s'additionner, et l'application vous donnera des conseils personnalisés tout au long du chemin.

Vous voulez mieux dormir

Oura se distingue vraiment la nuit, et l'anneau de troisième génération dispose d'un algorithme amélioré de classification du sommeil pour détecter avec plus de précision les périodes de sommeil léger, profond et paradoxal, ainsi que les moments où vous êtes éveillé. C'est l'un des appareils de suivi du sommeil les plus précis que nous ayons testés, et l'application suit vos habitudes de sommeil pour vous aider à les comprendre et à les améliorer.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez suivre vos courses

Le suivi des séances d'entraînement est possible, et il est probable il offre le même type de précision qu'un tracker de fitness sans GPS, mais si vous voulez quelque chose qui vous aide vraiment à améliorer vos temps, vous serez mieux servi avec une véritable montre de course - qui aura également l'avantage de vous permettre de vérifier votre temps, votre rythme et vos écarts sans sortir votre téléphone de votre poche.