Fitbit : certaines de ses meilleures fonctionnalités Premium deviennent enfin gratuites

La marque Fitbit a annoncé qu'elle allait mettre gratuitement à la disposition de tous ses utilisateurs une partie des données contenues dans son abonnement Fitbit Premium. Il s'agit d'historiques de données telles que la fréquence cardiaque au repos, la température de la peau et d'autres données sur les 90 derniers jours. Les utilisateurs pourront ainsi mieux identifier les évolutions de leur santé et de leur condition physique.

Les données sont toutes disponibles dans le tableau de bord des indicateurs de santé de Fitbit et comprennent la fréquence respiratoire (nombre de respirations par minute), la température de la peau (prise pendant le sommeil pour garantir la précision du score de préparation quotidienne), la variabilité de la fréquence cardiaque (le temps entre les battements de cœur et la façon dont il varie), la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque au repos. Vous pouvez consulter toutes ces données sur les 90 derniers jours d'utilisation du bracelet Fitbit de votre choix.

Auparavant, même les utilisateurs des meilleurs appareils Fitbit devaient s'abonner à Fitbit Premium pour consulter ces données, alors que les utilisateurs des meilleures montres Apple, montres Samsung et trackers de fitness Garmin peuvent accéder gratuitement à des ensembles de données similaires. Cette décision rapproche Fitbit de ses concurrents et constitue une bonne nouvelle pour ses nouveaux utilisateurs.

Cependant, les personnes qui paient déjà pour Fitbit Premium n'ont plus grand intérêt à conserver cet abonnement. Fitbit ayant mis ces données à la disposition de tous, le nombre de fonctionnalités exclusives offertes par l'abonnement Premium s'est effectivement réduit. Nous pouvons nous attendre à ce que certains utilisateurs Premium insatisfaits se désabonnent et reviennent à l'utilisation des fonctions gratuites de leur Fitbit.

Sans abonnement Premium, l'application Fitbit reste parfaitement utilisable, offrant des informations détaillées sur l'entraînement, le nombre de pas et de calories, l'analyse des stades du sommeil (léger, profond et paradoxal) et un score de sommeil, entre autres données recueillies. L'abonnement Premium va plus loin en regroupant l'historique de votre sommeil et de vos séances d'entraînement dans un score de préparation quotidienne. Il propose également des exercices de méditation, des vidéos d'entraînement, des recettes, un rapport mensuel sur le bien-être et des graphiques plus détaillés de vos données sur 90 jours.

Analyse : trop peu, trop tard ?

Ce n'est un secret pour personne que Fitbit a eu mauvaise presse l'année dernière. Google a racheté Fitbit et a tenu à intégrer les meilleurs éléments de la plateforme dans sa Pixel Watch, mais ne semble pas savoir quoi faire du reste de la gamme Fitbit. Il modifie et supprime rétroactivement des fonctionnalités telles que la musique hors ligne, les défis de groupe et bien d'autres encore, vidant de sa substance une grande partie de ce qui a fait la grandeur de Fitbit au départ. Avec un lancement de nouveautés peu convaincant en septembre 2022, la marque Fitbit est en perte de vitesse.

Cette dernière annonce est la première nouvelle positive que nous ayons depuis un certain temps, Fitbit ajoutant pour une fois des fonctionnalités plutôt que d'en supprimer. Les personnes qui ne sont pas abonnées à Fitbit Premium ont davantage de raisons de rester chez Fitbit plutôt que de passer à la concurrence, car toutes leurs données sont désormais accessibles gratuitement.

Les nouveaux venus sont plus susceptibles d'acheter un appareil offrant plus de fonctions gratuites, tandis que les anciens qui n'ont pas souscrit à l'abonnement Premium apprécieront la possibilité d'examiner leurs données sur les 90 derniers jours.

Malgré ce geste de bonne volonté, la marque Fitbit n'a pas vraiment résolu le problème qu'elle s'est elle-même posé. La suppression de la musique hors ligne, des applications tierces et la paralysie de la communauté Fitbit mondiale en supprimant les groupes et les défis ont mis beaucoup d'utilisateurs en colère, et il suffit de consulter les tweets et les réponses du compte Twitter officiel de Fitbit pour le constater.

Cette nouvelle pourrait encourager quelques personnes à acheter le dernier Fitbit Inspire 3, mais offrir plus de données ne suffira sans doute pas à empêcher les utilisateurs mécontents d'abandonner la marque.