Les meilleurs appareils Fitbit en 2020 : lequel vous convient le mieux ?

C’est certainement le premier nom qui vous vient à l’esprit lorsqu’on vous parle de bracelets connectés. La marque Fitbit se veut désormais autant associée à son produit qu’Apple ne l’est pour ses smartphones et Kleenex pour ses mouchoirs. La société californienne compte presque 30 millions d’utilisateurs dans le monde pour plus de 100 millions d’appareils vendus depuis sa création, en 2007.

Il faut dire qu’opter pour un tracker Fitbit se révèle toujours un bon choix. Ces produits sont soignés, performants, évolutifs et donc forcément durables. La gamme de prix de ses modèles est assez variable, du bracelet top budget au premium. Fitbit flatte tous les budgets et s’adresse aussi bien au grand public qu’au technophile averti.

Bien que Fitbit soit maintenant confronté à une concurrence féroce de la part de l’Apple Watch, le constructeur reste solide et son avenir semble prometteur, maintenant qu’il a rejoint les actifs d’Alphabet. La société mère de Google.

Les produits les plus récents commercialisés par Fitbit incluent la montre connectée Fitbit Versa 2 ainsi que les Fitness Trackers Fitbit Inspire et Fitbit Inspire HR. Il existe beaucoup d’autres modèles populaires Fitbit, disponibles aujourd’hui au sein des grandes enseignes marchandes comme Amazon. Citons parmi les plus prisés : le Fitbit Charge 3, le Fitbit Ionic, le Fitbit Versa Lite et l’historique Fitbit Flex 2.

Vous souhaitez acquérir ou offrir un capteur intelligent Fitbit mais vous ne parvenez pas à vous décider ? Ce guide d’achat a pour objectif de vous aider à mieux déterminer quel modèle est fait pour vous ou pour vos proches. Nous avons sélectionné les meilleurs objets connectés Fitbit à ce jour, en analysant leurs spécifications techniques, leurs usages majeurs, leurs points forts comme faibles et, bien entendu, leur prix. Vous pouvez retrouver ces derniers en un simple coup d’œil et prendre une décision sereine.

Gardez toutefois à l’esprit que de nouveaux modèles Fitbit peuvent apparaître à tout moment. Aussi nous réactualisons régulièrement ce guide d’achat pour que vous disposiez des informations les plus récentes. Dans l’immédiat, nous n'attendons pas de nouveaux Fitbits. Mais des projets tels que le Fitbit Ionic 2 et le Fitbit Charge 4 sont annoncées comme sorties à plus ou moins long terme.

Et si vous profitiez des soldes d’hiver pour adopter un nouveau capteur Fitbit ? Actuellement, les grandes enseignes marchandes, à l’image d’Amazon, de la Fnac ou de Rue du commerce proposent des promotions intéressantes sur les bracelets et les montres Fitbit. Notre sélection des meilleurs appareils Fitbit affiche les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, les soldes d’hiver commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Quels bracelets ou montres Fitbit acheter en 2020 ?

1. Fitbit Charge 3

Un coach attentionné et sexy.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 6 jours | Compatibilité : Android / iOS

Léger et raffiné

Grand écran

Complètement étanche

Pas de GPS à bord

Fitbit compte aujourd’hui un catalogue très large d’appareils connectés à la pointe du « quantified self », c’est-à-dire l’auto-évaluation de votre bien-être. Le Versa 2 et le Ionic font partie des meilleurs du genre. Mais si vous recherchez un modèle spécifiquement adapté à un programme fitness ou sportif, c’est le Charge 3 qu’il vous faut.

Le Fitbit Charge 3 offre une variété de suivis, de la surveillance de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque à l’évaluation de votre progression sportive. Plus raffiné et léger que ses prédécesseurs, il arbore également un écran plus grand et étanche.

Il ne lui manque qu’un GPS embarqué pour être parfait. Ceci dit, comme vous pouvez aisément le coupler à votre smartphone et utilisé la fonction géolocalisation de ce dernier, vous ne serez pas frustré(e) bien longtemps.

D’autant que son prix a baissé récemment, un argument massif qui en fait le meilleur fitness tracker à ce jour.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Charge 3

2. Fitbit Inspire HR

La meilleure excuse pour sortir du canapé.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS

Design premium

Beaucoup d’activités suivies…

… Sauf la natation

L’écran est parfois capricieux

C’est l’un des bracelets connectés les plus récents de la collection Fitbit. Il s’avère que c’est aussi le plus abordable. Pour moins de 100 euros, vous avez en effet accès à l’ensemble des services haut de gamme de Fitbit. Vous accéderez ainsi à un programme de remise en forme, à prix décent… sans se limiter à une version d’essai !

L'Inspire HR est doté de nombreuses fonctionnalités de base pour suivre votre condition physique (compteur de pas, moniteur de fréquence cardiaque, analyse du sommeil, GPS connecté…). Vous ne pouvez pas vous tromper : c’est l’un des fitness trackers les plus aboutis que Fitbit ait jamais créé. Avec plus de 15 modes d’exercices en bonus. Chaque mode fournit lui-même des outils adaptés. Par exemple, le mode Course vous indique les distances parcourues, votre rythme cardiaque vs le rythme moyen, le nombre de calories brûlées, ou encore le temps réalisé.

Ce n'est certes pas le meilleur moniteur d’activité existant (le Charge 3 du même constructeur est nettement plus performant), mais sa légèreté et son prix bon marché épargneront votre poignet et votre porte-monnaie.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Inspire HR

3. Fitbit Versa 2

Les accros du fitness l’adorent.

Ecran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité: Android / iOS / Windows

Fine et légère

Bonne autonomie

Pas de GPS

Spotify et Apple Health / Google Fit non supportés

Fitbit a apporté des améliorations majeures à sa montre connectée forme et bien-être, la Versa. Cette deuxième édition offre en plus un affichage permanent des différents suivis d’activité, à l’instar de l’Apple Watch 5. Mais aussi un cadran rétréci pour s’adapter à tous les poignets. Et, cerise sur le gâteau, l’intégration d’Alexa, l’assistant personnel d’Amazon.

La Fitbit Versa 2 bénéficie surtout de l’excellence des capteurs d’activité, principalement de remise en forme, dont la marque est propriétaire. Fitbit délivre un programme d’entrainement polyvalent, couvrant la plupart des disciplines sportives. Avec un net penchant tout de même pour les exercices de fitness. Son suivi du sommeil est également le plus précis à ce jour.

Nous regrettons, il est vrai, l’incapacité de lancer Spotify hors connexion. Brûler des calories sans musique s’avère un peu plus complexe… il est toutefois possible d’utiliser Deezer en mode hors ligne ou d’importer vos morceaux directement sur la Versa 2. Avec ses 2,5 Go de stockage, vous avez de quoi faire !

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Versa 2

4. Fitbit Flex 2

Abonné(e) à la piscine municipale ? Considérez-le sérieusement.

Écran : non | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS / Windows

Résistant à l’eau et à la poussière

Confortable et léger

Autonomie tout aussi légère

Lent à charger

Le Fitbit Flex original existe depuis 2013. Il s’agissait d’un tracker de fitness simple, de taille relativement modeste, pas très cher et avec un minimum de fonctionnalités. Le Flex 2, quatre ans maintenant, conserve son style, tout en ajoutant plus de personnalisation. C’est aussi le premier bracelet étanche de Fitbit, une vraie aubaine pour les nageurs.

Complètement adapté pour la natation, il comprend quelques capteurs de suivi sportif analysant notamment la qualité de vos plongeons et de vos longueurs. Il suit également les entraînements des cyclistes comme des runners plus les données liées aux sessions d’aérobic et de musculation (entre autres le nombre de calories brûlées).

De plus, il s’avère moins cher que le Fitbit Charge 2, c'est donc le bracelet idéal si vous cherchez une solution économique. La seule chose qui lui manque sérieusement, c’est un écran. Ce que propose sa mise à jour légitime : la montre Fitbit Versa.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Flex 2

5. Fitbit Versa Lite

La session fitness qu’il vous faut.

Ecran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 3-4 jours | Compatibilité: Android / iOS

Fine et confortable

Une batterie robuste

Le prix compétitif

Fitbit Pay et streaming musical non supportés

Si vous vous intéressez aux montres connectées, vous avez probablement déjà entendu parler de la Fitbit Versa. Et plus récemment de la Versa 2. Saviez-vous que Fitbit propose également une version plus économique de ce qu’elle considère être son Apple Watch ?

Certes, la Fitbit Versa Lite n’est pas la smartwatch la plus complète du marché. Ces notifications s’avèrent limitées, vous ne pouvez pas écouter de la musique et elle ne supporte aucune technologie de paiement sans contact. Mais pour un budget décent, vous obtenez une montre élégante qui en plus accompagne vos sessions sportives.

Adaptée aux poignets fins, cette smartwatch résiste aux intempéries et peut être étanche jusqu’à 50 mètres. Son moniteur de fréquence cardiaque est l’un des plus précis, idéal pour calibrer vos entraînements. Ce que la Versa Lite peut faire automatiquement si vous le souhaitez avec des programmes spécifiques selon que vous pratiquiez la course à pied, le cyclisme, de la musculation, du cardio-training ou du fitness. Avec une autonomie définie de 3 à 4 jours par charge, la Fitbit Versa Lite est tout aussi sportive que ses usagers.

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Versa Lite

6. Fitbit Ionic

Généreuse en applications.

Ecran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 2-3 jours | Compatibilité: Android / iOS

Ecran lumineux

Une large gamme d’applications…

… dédiées essentiellement au fitness

Interface lente

Sortie en 2017, la Fitbit Ionic se positionne toujours comme montre sportive incontournable. Partageant de nombreux modes d’entraînement spécialisés (course à pied, cyclisme, natation, musculation…), elle offre une attention particulière aux exercices de fitness, via des applications phares comme Fitbit Coach ou FitStar. Les débutants apprécieront particulièrement la fonction « pause automatique » qui permet de reprendre son souffle sans compromettre le programme de remise en forme.

Légère et de taille raisonnable, la montre Ionic se laisse facilement oublier. Vous pouvez même la porter sous la douche, sans risque. L’écran LCD rappelle les premières générations de l’Apple Watch et charme par sa luminosité, parfaitement optimisée en fonction des situations. La smartwatch de Fitbit ne pèche ainsi jamais en matière d’autonomie. Son design, enfin, tout en sobriété, plaira à tous ceux qui ont les montres connectées « bling bling » en allergie.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Ionic

7. Fitbit Inspire

Le relai parfait de votre smartphone.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS / Windows

Facile à utiliser

Design attrayant

Fonctionnalités très limitées

Pas de GPS ni de moniteur de fréquence cardiaque

Le Fitbit Inspire est fondamentalement une alternative moins coûteuse que le Fitbit Inspire HR pour celles et ceux qui peuvent se passer d’un moniteur de fréquence cardiaque. D’apparence, il rappelle la forme élancée de l’Honor Band 4. Moins enclin à suivre votre condition physique - de par son nombre de capteurs limité -, il se charge tout de même de suivre votre sommeil (Combien de minutes dormez-vous réellement chaque nuit ? Combien de fois vous réveillez-vous ?.. vous aurez enfin une réponse à ces mystères).

Le Fitbit Inspire est surtout le champion des notifications. Et contrairement à beaucoup de bracelets connectés d’entrée de gamme, il peut afficher toutes sortes de notifications, pas seulement les SMS et les appels manqués. Vous choisissez vous-même les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications et celles-ci sont transmises directement à votre poignet.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Inspire

8. Fitbit Versa

Elle aurait pu s’appeler Fitbit Ionic Lite.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 3-4 jours | Compatibilité : Android / iOS / Windows

L’une des montres les plus légères

Prix relativement bas

Design cheap et enfantin

Pas de GPS

La Fitbit Versa a repris toutes les fonctionnalités croisées à l’origine sur la montre Ionic et les a compactées à l’intérieur d’un modèle plus mini, plus léger et surtout moins coûteux. Un prix qui bénéficie aussi d’une forte baisse depuis l’introduction de la Versa 2.

A son avantage donc un écran lumineux blindé d’informations, un moniteur de fréquence cardiaque amélioré, des notifications intelligentes, la possibilité de payer sans contact chez le commerçant du coin ou d’écouter vos playlists musicales favorites. Et de multiples supports de coaching pour les sportifs.

Pourquoi est-elle plus économique que la Ionic ? Contrairement à la montre premium de Fitbit, elle ne dispose pas d’un GPS intégré. Vous devrez du coup l’appairer à votre téléphone portable pour profiter de la géolocalisation lorsque vous courrez.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Versa

9. Fitbit Alta HR

Pour aller à l’essentiel : le suivi de votre santé.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Etanche : non | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 7 jours | Compatibilité : Android / iOS / Windows

Fin et élégant

Moniteur de fréquence cardiaque ultra-précis

Sensibilité de l’écran altérée

Pas d’antireflets

Le Fitbit Alta HR est une version plus fine et légère du Fitbit Alta avec un moniteur de fréquence cardiaque brillant de précision. Il se présente, de ce fait, comme un assistant santé très utile pour tout utilisateur cherchant à maintenir ou à améliorer un bon niveau physique. Sans non plus viser un record au prochain Semi-Marathon de Paris.

Ne comptez pas sur un éventail d’options pour athlètes aguerris, ce bracelet compose sans GPS mais il reste portable 24/7, ce qui est fort pratique pour suivre et optimiser votre sommeil, par exemple.

Récepteur des notifications de votre smartphone et pouvant tenir près d’une semaine sans recharge, il ne s’encombre pas du superflu et se retrouve du coup bien plus simple et rapide à prendre en main que des familles de modèles plus complexes comme les Fitbit Ionic et Charge.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Alta HR

10. Fitbit Charge 2

On n’enterre pas les classiques.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : non | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 4 jours: | Compatibilité : Android / iOS / Windows

Grand écran

Sangle confortable

Notifications téléphoniques limitées

Pas de GPS

Jusqu'au lancement de la montre Charge 3, la Charge 2 était notre appareil Fitbit préféré. Son écran a juste la taille qu’il faut pour rendre agréable la lecture et le suivi de ses fonctions de mise en forme supplémentaires. Parmi celles-ci, nous avons particulièrement apprécié l’option multisports pour générer des entrainements optimums et ne plus souffrir de crampe inutile pendant une session running ou des exercices de musculation.

La Charge 2 se connecte également avec le GPS sur votre téléphone pour garder une trace de vos itinéraires en marche, vélo ou course à pied. Ses capteurs de suivi s’avèrent malheureusement inutiles dans une piscine. Si vous souhaitez un tracker d’activité conçu pour la natation, nous vous recommandons de regarder le Fitbit Flex 2 ou le Fitbit Charge 3 plus hauts dans ce top.

Lire notre test (en anglais) : Fitbit Charge 2

