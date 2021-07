Test du Fitbit Luxe

Petit, élégant et raffiné à l'intérieur comme à l'extérieur, le Luxe est l'un des meilleurs appareils Fitbit à ce jour. Sans GPS intégré, il peine à suivre vos itinéraires / parcours, mais ses données biométriques (en particulier le monitoring de la fréquence cardiaque) sont impressionnantes - ce qui en fait un excellent choix pour les sportifs débutants ou tenaces. Il s’avère également parfait pour vous motiver au quotidien, en vous permettant de garder le cap sur des habitudes plus saines. Les bracelets connectés sont plus performants lorsqu'ils sont portés tous les jours. Et le Luxe donne vraiment envie d’habiller son poignet.

Le Fitbit Luxe en résumé

Le Fitbit Luxe est essentiellement une version haut de gamme du Fitbit Inspire 2, plus raffinée à tous égards et dotée de quelques fonctionnalités supplémentaires bienvenues (en attendant de futures mises à niveau). Son petit écran présente quelques limites, mais il reste lumineux, net et attrayant.

Il s'agit d'un bracelet connecté moins pointu qu’une smartwatch comme la Fitbit Versa 3 ou la Fitbit Sense, n’imaginez donc pas passer des appels depuis votre poignet ou utiliser Fitbit Pay pour effectuer des achats sans contact. Au lieu de cela, la Luxe a pour but de surveiller votre bien-être en encourageant des habitudes plus saines (à la fois physiques et mentales). Ce qu’il fait avec aplomb.

Au quotidien, le Luxe fonctionne admirablement bien, avec un suivi précis du nombre de pas et du rythme cardiaque, les statistiques journalières se révélant accessibles d'un simple glissement de doigt, tandis que des données plus détaillées peuvent être consultées sur l’application Fitbit. La surveillance de la fréquence cardiaque est particulièrement impressionnante, même lors d'entraînements intenses - se rapprochant de celle d'une montre de sport dédiée en termes de réactivité et de précision.

Il n'y a pas de GPS intégré, autrement dit il faut compter soit sur l'accéléromètre de la Luxe, soit sur le GPS de votre téléphone - et donc sur un résultat non optimal. Plus inconvenant encore est l’écran du Luxe, si compact que vous ne pouvez visionner que quelques données en temps réel. Pour les comparer à votre historique, vous devrez vous plonger dans l’application compagnon.

Si l’absence de GPS est un obstacle pour vous, vous pouvez envisager la Huawei Watch Fit Elegant. Comme le Luxe, elle possède un boîtier en acier inoxydable et un écran AMOLED éclatant, et elle se veut nettement moins chère. Cependant, l'expérience utilisateur de Fitbit est plus raffinée et, avec son application smartphone mature, elle pourrait donner un net avantage au Luxe.

Livraison en juillet 2021

Le prix se situe entre ceux de l'Inspire 2 et et de la Versa 3

Le Fitbit Luxe a été annoncé en avril 2021, et sa mise en vente directe a démarré le 1er juillet de la même année. Il coûte 149,95 € pour l'édition standard avec un bracelet en silicone, et 214,90 € avec le bracelet à maillons Parker Gorjana de couleur or.

Ce qui la place entre le Fitbit Inspire 2 (lancé à 99,95 €) et la smartwatch Versa 3 (à 229,95 €). Le Luxe est également livré avec un an d'essai gratuit de l’application Fitbit Premium, que vous pouvez activer dès que vous aurez couplé l'appareil fitness avec votre téléphone.

Design du Fitbit Luxe

Un design compact et épuré

Écran AMOLED lumineux

Bracelet en silicone ou en acier inoxydable

Le Luxe est l'un des plus petits fitness trackers de Fitbit, avec un design fin qui rappelle le Fitbit Flex original sorti en 2013.

Il suit le même " langage de conception industrielle biologique " que les Fitbit Inspire 2, Versa 3 et Sense, avec des lignes ergonomiques conçues pour s'adapter aux courbes du corps humain. En fait, sa conception se montre très proche de celle de l'Inspire 2, avec quelques différences notables tout de même.

Tout d'abord, alors que l'Inspire 2 propose un boîtier en plastique, le Luxe se pare d'acier inoxydable, en noir, or et argent. Il est assorti d'une boucle conçue dans la même matière, ce qui confère à ce produit une allure générale plus sophistiquée.

Le Luxe dispose en outre d'une plus grande variété de bracelets, accessibles en deux matières distinctes : l'une en silicone, l'autre en maillons dorés inoxydables signés par le créateur bijoutier Parker Gorjana. Ce dernier affiche un look résolument féminin, mais contrairement à la Garmin Lily, le Luxe n'est pas spécifiquement destiné aux femmes, et ses bandes silicone sont disponibles en blanc lunaire, orchidée ou noir. Des bandes supplémentaires sont vendues séparément.

Notre modèle d’évaluation est un bracelet en silicone blanc lunaire, extrêmement confortable, même la nuit. De nombreux bracelets connectés modernes (y compris les derniers modèles de Fitbit) utilisent une boucle et une languette souples à la place d'une fermeture traditionnelle pour garantir plus de confort, notamment pendant le sommeil. Pour autant, la petite boucle en acier inoxydable du Luxe ne s’est jamais faite remarquée, sans le moindre pincement du poignet pendant chacune de nos sessions d'entraînement - comme peuvent parfois en causer les montres de sport plus grandes.

L'élément le plus frappant du Fitbit Luxe est son écran. Alors que la plupart des petits bracelets connectés Fitbit (dont l'Inspire 2 et le Charge 4) possèdent un écran OLED monochrome, le luxe opte pour une alternative AMOLED couleur avec une résolution de 206 x 124 pixels. C’est un choix fantastique qui brille par sa réactivité, ce qui se révèle extrêmement important pour un appareil sans boutons physiques.

Les thèmes d’écran peuvent être personnalisés via l'application compagnon, avec de nombreuses options attrayantes (y compris des designs analogiques et numériques) qui tirent le meilleur parti de l'écran lumineux et coloré. Toutes ces propositions affichent l'heure et certaines partagent des statistiques supplémentaires, notamment votre fréquence cardiaque actuelle, le nombre de pas et de calories brûlées, afin que vous puissiez les visualiser sans swiper. La gamme est déjà impressionnante, et Fitbit pourrait bientôt ajouter des thèmes supplémentaires. Ouvrez l'œil.

La petite taille de l’écran présente quelques limites (vous ne pouvez voir qu'une petite quantité de données à la fois, et les tableaux analytiques sont totalement absents). Néanmoins, il se dévoile vif et net, avec des animations et un défilement fluides.

Performances du Fitbit Luxe

Excellent suivi de la fréquence cardiaque

Capteur SpO2 à débloquer prochainement

La programmation des itinéraires n'est pas parfaite

Si vous avez déjà utilisé un appareil Fitbit, vous serez familier avec l'expérience globale ; le Fitbit Luxe est simple à utiliser, avec une interface qui rend le suivi de votre activité physique et de votre bien-être aussi simple que possible. Toutefois, avant de l’allumer pour votre première séance d'entraînement, il est bon de prendre un moment pour personnaliser quelques paramètres.

Il n'y a que six emplacements disponibles pour les séances d'entraînement (par défaut, il s'agit de la marche, de la course à pied, de la natation, du cyclisme, de l'entraînement général et du tapis de course) et ceux-ci ne peuvent pas être modifiés à partir de l'appareil lui-même. Au lieu de cela, vous devez personnaliser les options présentes en fonction de vos préférences dans l'application Fitbit. Dans celle-ci, glissez vers la gauche sur une activité non pratiquée pour la supprimer, puis appuyez sur l'icône en haut à droite pour ajouter une discipline que vous préférez.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons apprécié la petite taille du tracker, qui ne s'est jamais enfoncé dans notre poignet pendant des activités intensives comme le yoga. Contrairement à d'autres trackers que nous avons testés récemment, le Luxe n'a pas compté par erreur les pas pendant un cours de vélo en salle. Le Luxe peut détecter certains types d'exercices et commencer à les suivre automatiquement grâce à SmartTrack. La précision du suivi cardiaque peut toujours être affectée par certains mouvements, notamment de préhension, et il ne sera jamais aussi méticuleux que celui offert par une ceinture thoracique - mesurant les signaux électriques lorsque votre cœur se contracte.

A l’instar de tous les produits Fitbit, vous verrez apparaître des animations lorsque vous atteindrez certains objectifs (par exemple, le nombre de pas quotidien). Ce qui vous incitera à poursuivre vos efforts et vous donnera un petit coup de pouce pour conserver des habitudes plus saines. Il est également possible de partager vos statistiques et des défis avec vos amis pour vous dépasser toujours plus. De multiples trackers rivaux proposent une fonction similaire, mais la popularité de la plateforme Fitbit fait qu'il est beaucoup plus probable que vous connaissiez un autre utilisateur de la marque contre lequel vous mesurer.

Il est dommage que vous ne puissiez pas visionner plus de données chronologiques à même l’écran du Luxe, comme le nombre total de jours où vous avez atteint votre objectif principal, ou un tableau présentant l’évolution de votre fréquence cardiaque tout au long de la journée. C'est une limitation incontournable, du fait de son format compact.

La petite taille du Luxe signifie que la plupart de ses options de personnalisation ne sont accessibles que via l'application. Comme nous l'avons déjà mentionné, les thèmes d’écran et les paramètres du menu d'entraînement sont tous deux configurés ici, et l'application vous permet également de choisir quelles alertes de santé seront envoyées quotidiennement à votre Fitbit Luxe. Il peut s'agir de notifications vous invitant à marcher, prendre un moment de pleine conscience, s'hydrater et (un nouvel ajout à l'application pendant la pandémie) se laver les mains. Ces rappels sont tous désactivés par défaut, de sorte que vous ne serez pas bombardé de distractions.

L'écran couleur du Luxe provoque en contrepartie une baisse du niveau d’autonomie, moins conséquent que sur son cousin, l'Inspire 2. Fitbit estime qu'il tiendra cinq jours en utilisation normale avant d'avoir besoin d'être rechargé, ce que notre expérience prolongée avec l’appareil confirme. Heureusement, le chargement du Luxe est facile ; le bracelet est fourni avec un chargeur USB qui se connecte à l'arrière de l'appareil de manière sécurisée à l'aide d'un aimant, sans risque de déconnexion intempestive.

La durée de vie de la batterie risque de diminuer davantage lorsque le Fitbit Luxe recevra sa première mise à jour importante. Le Luxe est équipé d'un capteur de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) - une fonction qui fait défaut à l'Inspire 2. Or, celle-ci consommera de l'énergie plus rapidement pendant la nuit. Il est également probable que le Luxe gagne d'autres fonctionnalités dans les mois à venir. Fitbit a l'habitude de déployer des suites de thèmes et des outils supplémentaires pour ses appareils après leur lancement - et ce, avant de considérer les fréquentes mises à jour de son application mobile.

Application Fitbit

Claire et facile à utiliser

Rassemble les données de tous les appareils Fitbit

Nombreux outils exclusifs aux abonnés Premium

Le marché des bracelets connectés est de plus en plus encombré, mais l'application mobile de Fitbit permet à la compagnie de se démarquer radicalement de la concurrence.

L'application en question regroupe les données de tous vos appareils Fitbit en un seul endroit. Ainsi, si vous possédez une balance connectée comme la Fitbit Aria Air, vos données de poids et de composition corporelle seront également synchronisées, ce qui vous permettra de voir comment les changements de votre mode de vie ont affecté votre corps au fil du temps.

Pour tirer le meilleur parti de l'application, vous aurez besoin d'un abonnement Fitbit Premium, et il est donc bon de voir que le Luxe est livré avec un an de souscription, que vous pouvez activer dès que vous avez connecté la montre à votre téléphone (un processus simple qui ne prend qu'une minute si vous disposez déjà d’un compte Fitbit).

Les abonnés au service ont également accès à un suivi historique plus complet, comprenant la variabilité de la fréquence cardiaque, de la température de la peau et du SpO2. Après 30 jours d'utilisation de l'appareil, les utilisateurs Premium peuvent demander à l'application de générer un rapport de bien-être qui peut être exporté au format PDF et partagé avec un médecin, un membre de la famille ou un ami.

Dans la même veine que des applications comme Fiit et Apple Fitness Plus, l'application mobile Fitbit vous donne accès à une série d'entraînements et de cours de pleine conscience dirigés par des coachs spécialisés. Toutes ces séances sont préenregistrées plutôt qu'interactives, mais Fitbit élargit son offre en y ajoutant fréquemment de nouveaux tutoriaux.

Certains cours et séances sont accessibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Fitbit, mais d'autres (notamment la méditation avec Deepak Chopra et les paysages sonores reposants) ne sont réservés qu'aux abonnés Premium. Il convient de garder cela à l'esprit lorsque l'on considère le coût du Luxe à long terme.

Achetez-le si...

Vous recherchez un bracelet connecté élégant

Le Fitbit Luxe est l'un des trackers les plus raffinés qui soient - sans virer au tape-à-l'œil. Un bracelet connecté se montre plus efficace lorsqu'il est porté tous les jours, et celui-ci s’attache sans mal à votre poignet.

Vous êtes fan de cardio

Le GPS n'est pas l'un des points forts du Luxe, mais son suivi de la fréquence cardiaque est impressionnant, ce qui en fait un excellent outil pour les séances intensives en salle de sport ou sur un vélo d’appartement.

Vous avez pris de bonnes résolutions

L'expérience utilisateur de Fitbit s'articule autour du renforcement positif, de la célébration des petites victoires et de conseils amicaux de temps à autre. Elle vous encourage à apporter des changements durables à votre mode de vie, qui s'additionnent au fil du temps.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un coureur professionnel (ou presque)

L'absence de GPS embarqué exclura la Luxe si vous êtes un adepte de la course à pied, du cyclisme ou du triathlon, mais dans ce cas, vous vous tournerez vers une montre de sport dédiée plutôt que vers un bracelet connecté.

Vous êtes plus branché smartwatch

Le Fitbit Luxe n'est pas destiné à rivaliser avec l'Apple Watch, et si vous avez besoin d’un appareil connecté qui gère vos playlists musicales, vos paiements sans contact, vos appels et plus encore… les Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense sont de meilleurs choix.