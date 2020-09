Test de la Fitbit Sense

La Fitbit Sense est une montre intelligente ambitieuse qui semble parfaitement vous accompagner dans les moments de stress intense. En mettant autant l'accent sur le bien-être mental que sur le suivi de votre forme physique, elle joue parfaitement son rôle de coach connecté. Il y a matière à améliorer son logiciel, mais si vous êtes intéressé par la pleine conscience et un mode de vie plus sain, la Sense pourrait être l'outil idéal pour débuter.

Fitbit Sense offres Amazon France View Similar Amazon No price information

La Fitbit Sense en résumé

La Fitbit Sense est une montre intelligente conçue pour mieux surveiller et améliorer votre bien-être, en vous aidant à comprendre votre corps et votre esprit.

Elle ne possède pas la fonction électrocardiogramme (ECG) de nombreuses montres connectées modernes ni de capteurs fitness véritables, mais sa fonction de surveillance du stress est une option intrigante qui profitera à chacun de ses utilisateurs au quotidien. Et pas seulement pour pallier à des crises d’anxiété. Il est dommage, cependant, que certains programmes de gestion du stress dispensés par la Sense (tels que des séances de méditation et les tutoriels sur la pleine conscience) ne soient disponibles que pour les abonnés à Fitbit Premium. Heureusement, la Sense est vendue avec un essai gratuit de six mois, ce qui vous permet de découvrir pleinement ces bonus. Même si vous choisissez de ne pas prolonger votre abonnement par la suite.

L’application est également très pratique pour vous dispenser diverses statistiques liées à vos entraînements et à la progression de votre activité sportive en général. Vous pouvez d’ailleurs paramétrer le suivi en fonction de votre niveau et de votre fréquence d’efforts.

Quelques fonctionnalités ne sont pas encore finalisées : Alexa, par exemple, est disponible au lancement, mais Google Assistant sera activable dans une prochaine mise à jour. Il est également possible d’estimer un agenda des cycles menstruels, avec un grand potentiel d’accompagnement. Dans l'ensemble, nous sommes très impressionnés par la variété de modes de la Sense pour vous encourager à adopter un train de vie plus sain. Et nous sommes impatients de les mettre à l'épreuve, au cours de notre test complet à venir - ainsi qu'à plus long terme avec le déploiement de mises à jour logicielles.

Prix et disponibilité de la Fitbit Sense

Au moment où nous écrivons ces lignes, la Fitbit Sense peut être précommandée directement via la boutique Fitbit ou auprès de détaillants tiers. Sa livraison est actuellement prévue pour le 25 septembre.

La Sense coûte 329,95 €, ce qui en fait le Fitbit le plus cher à ce jour (une décision logique, compte tenu de ses caractéristiques techniques supérieures). Tous les futurs appareils de la gamme Sense seront probablement lancés au même prix, s'ils suivent la stratégie tarifaire actuelle de Fitbit.

(Image credit: Future)

Design et écran de la Fitbit Sense

Un affichage clair et lumineux

Bracelet Infinity confortable

Un large éventail de thèmes d’écran

La Fitbit Sense est une très belle smartwatch. Elle a un design similaire à la ligne Fitbit Versa, avec un cadran carré et des bords arrondis qui, selon les concepteurs en charge du modèle, s'inspirent directement des lignes du corps humain.

Le boîtier est en acier inoxydable, ce qui donne à la Sense un look haut de gamme, avec un petit bouton tactile sur le côté gauche qui peut être configuré pour un accès rapide à vos applications les plus fréquemment utilisées. Une simple pression ouvre une application (Alexa par défaut), et une double pression permet d'afficher jusqu’à quatre raccourcis vers d'autres applications. Nous avons trouvé cela particulièrement utile pour accéder à nos exercices favoris, sans avoir à faire défiler les menus de la montre.

(Image credit: Future)

L'écran couleur (recouvert par la technologie Gorilla Glass) est lumineux, net et réactif. En glissant vers la droite, on accède à divers réglages - dont le mode veille, qui atténue la luminosité et désactive les vibrations, le volume, les modes « toujours actif » et « ne pas déranger ». En glissant vers le bas à partir de n'importe quelle zone de l’écran, vous verrez apparaître une ombre contenant vos notifications, leur affichage pouvant être personnalisé depuis l'application Fitbit.

La Fitbit Sense est livrée avec un bracelet de maintien Infinity Band, fabriqué en silicone souple, sans boucle ni attache rigide. Il ressemble à celui de la Polar Unite, récente. Comme sur celloe-ci, vous devrez faire preuve de délicatesse pour fixer la sangle sur les extrémités. Mais c’est un pli qui se prend rapidement, et une fois maîtrisé, l’ensemble s’avère des plus confortables. Nous le sentons à peine sur le poignet, ce qui est particulièrement agréable pendant les phases de sommeil.

Fitbit recommande de le porter un peu plus serré pendant vos sessions d'entraînement, afin d’assurer une lecture précise du rythme cardiaque. Il est nécessaire, par ailleurs, de nettoyer régulièrement le bracelet à l'eau savonneuse et de l'enlever périodiquement pour permettre à votre peau de respirer.

(Image credit: Future)

Comme la plupart des objets connectés Fitbit, la Sense est fournie avec deux bracelets pour s'adapter à différentes tailles de poignet. Le plus petit s'adapte aux poignets de 14 à 18 cm de circonférence, tandis que le plus large correspond de 18 à 22 cm de circonférence.

L'application Fitbit propose un vaste choix de thèmes pour habiller votre écran (y compris le nouveau thème SpO2). Vous pouvez choisir et enregistrer jusqu’à quatre propositions et les disposer ensuite sur chaque accès rapide. Cependant, leur emplacement sur la Sense est un peu contre-intuitif. Bien que le menu des réglages de la montre vous permette de lier diverses options à un thème spécifique, certaines sont difficiles à associer. Notamment le réglage de la luminosité et l'activation / désactivation du mode « Toujours actif ». Pour modifier le design et les thèmes de votre montre, vous devrez accéder à un menu isolé intitulé « Horloges ».

Fonctionnalités principales de la Fitbit Sense

Livré avec Alexa ; Google Assistant sera bientôt disponible

Suivi quotidien du stress

Large éventail d'outils de méditation

La Fitbit Sense offre une autonomie maximale de six jours, néanmoins l'utilisation régulière de ses différents capteurs réduira considérablement ce temps - tout comme l'usage du mode écran « toujours actif ». Le chargement lui est on ne peut plus simple : la Sense est livrée avec un petit chargeur USB doté d'une station d'accueil carrée qui se fixe au boîtier de la montre à l'aide d'un système aimanté.

La Sense possède toutes les fonctionnalités habituelles que vous attendez d'une Fitbit haut de gamme, y compris les commandes vocales d’Alexa (l'assistant Google arrivera vers la fin 2020) et Fitbit Pay (à condition que votre banque prenne en charge ce service).

Vous recevrez également des notifications d'appels et de SMS depuis votre téléphone, et vous pourrez dicter vos SMS grâce au microphone intégré de la Sense. Nous allons tester ces apports en profondeur dans les prochains jours.

(Image credit: Future)

Le tracker le plus remarquable de cette montre Fitbit est celui dédié à la surveillance de votre niveau de stress. Une variable que la Sense mesure sous la forme de réponses d'activité électrodermique (EDA), causées par la conductivité de votre peau. Celle-ci se veut affectée par la sueur, qui est à son tour affectée par vos glandes surrénales. Il est à noter que le stress émotionnel n'est pas le seul facteur qui peut faire évoluer les réponses de l'EDA - le stress physique provoqué par la suractivité ou la chaleur en est tout autant responsable.

Pour effectuer un scan, assurez-vous que votre Sense est bien fixée afin qu'elle puisse enregistrer votre rythme cardiaque avec précision. Puis faites glisser votre doigt vers la gauche, sélectionnez « Scanner EDA » et placez votre main libre sur le thème dédié pendant deux minutes. Vous ressentirez une légère vibration au début du scan et une autre à la fin. Moins la montre enregistre de réponses EDA, plus vous êtes (probablement) calme.

Une fois le scan terminé, vous serez également invité à saisir une émotion rapide (soit ce que vous ressentez en ce moment) : très calme, calme, neutre, stressé ou très stressé. Vous pouvez ensuite visualiser de nouveau ces mesures au sein de l'application Fitbit.

La surveillance du stress fait partie de la catégorie « pleine conscience », dans le menu de l'application Fitbit. Vous y trouverez une sauvegarde de tous les scans passés, ainsi qu'un calendrier montrant vos variations d'humeur au fil du temps et une série d'exercices pour vous aider à gérer votre stress. Vous pouvez définir des « objectifs de pleine conscience », qui vous inviteront à effectuer une analyse de l'EDA, à enregistrer votre humeur et à vous entraîner à la pleine conscience pendant plusieurs jours. Vous pouvez ensuite examiner comment votre humeur fluctue dans le temps et comprendre les facteurs qui l'influencent.

(Image credit: Future)

Il existe différents outils de gestion du stress présents dans l'application Fitbit, mais il convient de noter que la plupart d'entre eux nécessitent un abonnement à Fitbit Premium. La Sense est fournie avec un essai gratuit de six mois de Premium, et vous avez la possibilité de poursuivre l’abonnement ultérieurement, pour profiter au maximum des ressources supplémentaires proposées.

La Sense peut également mesurer la température de votre peau et suivre son évolution dans le temps. Il ne peut pas vous dire explicitement si vous souffrez d'une infection, mais des températures élevées peuvent être le signe que quelque chose ne va pas. Fitbit participe à une étude globale sur le Covid-19 ; selon cette dernière, les données biométriques issues d'appareils connectés comme la Sense peuvent être utiles pour repérer les premiers signes d'une infection respiratoire.

Le capteur de température ne montre que les variations - vous ne récupérerez pas votre température corporelle exacte. C'est une bonne chose, car la température de votre poignet sera très différente de la température centrale (la mesure que la plupart d'entre nous connaissons), de sorte qu’une tendance s’avère plus juste qu’une valeur spécifique qui pourrait vous induire en erreur.

La Sense suit la saturation en oxygène du sang (SpO2) pendant votre sommeil. Ce qui peut vous aider à identifier certains troubles tels que l'apnée du sommeil, durant laquelle vous arrêtez de respirer périodiquement, ce qui entraîne un sommeil perturbé et de la fatigue supplémentaire au réveil. Nous ne l'utilisons pas encore depuis assez longtemps pour établir une base de référence, mais grâce à l'utilisation nocturne d'autres appareils Fitbit, nous savons que nous pourrons bientôt bénéficier d’un tableau évolutif pour localiser toute variation inattendue (un peu comme la fonction « température »).

Le suivi des cycles menstruels est présent dans l'application Fitbit, et bien qu'il ne soit pas recommandé comme moyen de contraception, il indique les moments où vous êtes susceptible d'être la plus fertile et vous permet d'enregistrer les symptômes de tensions pré-menstruels (PMT) afin que vous puissiez être mieux préparée chaque mois. Cette fonction pourrait être améliorée par l'intégration des données liées aux capteurs de stress et de température, indicateurs utiles des fluctuations hormonales et de l’ovulation.

Modes Sports et Fitness de la Fitbit Sense

Grande variété d’exercices proposés

Monitoring du rythme cardiaque pendant l’entraînement

GPS embarqué et support Strava

La Fitbit Sense délivre des modes d'entraînement pour des disciplines comme le cyclisme, le Boot Camp, la musculation, le golf, la randonnée, le kickboxing, les arts martiaux, le pilates, la course à pied, le spinning, la natation, l'escalade, le tennis, le tapis roulant ou encore le yoga – un large panel qui devrait contenter un bon nombre d’utilisateurs sportifs.

La montre est résistante à l'eau jusqu'à 50 m, ce qui le rend adapté à la natation. Que vous pratiquiez celle-ci en piscine ou à la mer (il est toutefois recommandé de rincer le bracelet à l'eau claire une fois votre session terminée).

Nous avons emprunté la Sense pour une séance d'entraînement cycliste assez intensive et n'avons pas remarqué de baisse inattendue du rythme cardiaque. Ce qui indique une défaillance ou une absence de précision avec les capteurs fitness dédiés. Notre rythme cardiaque indiqué sur le cadran de la montre reflétait nos efforts, avec un léger retard comme on peut s'y attendre de la part de n'importe quel électrocardiogramme monté sur poignet.

La Sense vibre pour indiquer que vous vous dépassez la limite de fréquence cardiaque définie selon votre rythme moyen, ce qui est très utile pour ne pas vous surmener lors d’un entraînement. Nous avons également apprécié le fait que la fréquence cardiaque soit affichée en permanence sur l'écran, ce qui n'est pas le cas de tous les trackers fitness en circulation aujourd’hui.

(Image credit: Future)

Le seul problème que nous avons rencontré est la propension qu’a la Fitbit Sense à enregistrer un nombre important de pas sur certaines disciplines comme le spinning. Ce même si nous utilisons le mode d'exercice correspondant. Il serait à vrai dire judicieux que les modes vélo éteignent temporairement le podomètre de la montre, bien que nous ne soyons pas sûrs que cela s’avère faisable.

La Sense est également équipée d'un GPS embarqué, ce qui vous permet de cartographier vos courses, vos promenades et vos balades à vélo sans avoir besoin de votre smartphone à proximité. Le GPS ne sera activé que si vous sélectionnez manuellement le bon mode d'entraînement (si l'appareil détecte que vous avez démarré l'exercice par vous-même, c’est grillé). Ne blâmez pas ce paramètre imposé : il vous permet d'économiser la batterie. Bon à savoir : vos itinéraires et vos courses peuvent être synchronisés automatiquement sur l’application Strava, si vous possédez un compte.

Pour conclure...

Une bonne forme physique peut avoir un effet positif sur le bien-être mental. Et inversement. La Fitbit Sense est la première montre intelligente qui nous semble réellement mettre l'accent sur les deux objectifs, de manière équitable. Elle a encore quelques anomalies à régler, mais celles-ci sont principalement du côté logiciel. Nous prévoyons donc que la Sense deviendra encore plus pratique et efficace avec le temps.