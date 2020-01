Comment suivre votre sommeil avec un appareil Fitbit ?

Il y a peu de choses plus importantes qu’une bonne nuit de sommeil. La plupart d’entre nous ont besoin d’au moins 6 heures pour avoir une chance d'être en forme le lendemain.

Cependant, dormir plus longtemps ne signifie pas toujours mieux dormir – et grâce à Fitbit, nous disposons de capteurs de sommeil efficaces pour déterminer ce qui perturbe notre sommeil et réparer ce dernier.

Tous les meilleurs appareils Fitbit possèdent un accéléromètre et un gyroscope intégrés pour détecter vos mouvements et les analyser. Vous pourrez ainsi optimiser durablement vos pauses dodo.

L'application Fitbit, à installer directement sur votre smartphone, délivre les différentes données récupérées pendant votre sommeil. Les informations présentées sont réparties en : temps passé éveillé, agité et endormi. La première est explicite, tandis que les deux autres périodes suivent le rythme cicardien naturel du corps pendant qu’il se repose et se prépare ensuite à se lever. Elles se basent sur les variations de votre rythme cardiaque.

Fitbit considère que votre sommeil est agité lorsque l'appareil détecte un mouvement en dehors des phases du sommeil, soit le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Le temps total de sommeil est calculé en soustrayant votre temps éveillé ou agité au temps global suivi.

La gamme Fitbit Versa (Image credit: Fitbit)

Bien que chaque appareil Fitbit fasse de son mieux pour donner une image précise de votre sommeil, il ne faut pas oublier qu’aucun d'entre eux n'est reconnu par des instances médicales. Les résultats doivent donc être maniés avec précaution.

Les personnes qui cherchent des informations plus poussées devront activer le mode de suivi « Sensible ». Ce dernier diminue beaucoup plus rapidement la durée de vie de la batterie, mais il capte plus efficacement tout problème de sommeil pouvant survenir.

Pour activer ce paramètre, les utilisateurs Android doivent d’abord se rendre sur le site fitbit.com, où ils trouveront l’option dans le menu « Paramètres ». Pour les autres, ce sera dans le menu du même nom présent dans les applications Windows 10 ou iOS.

En fonction des données que vous lui fournissez, l’application Fitbit vous délivrera des recommandations de sommeil personnalisées. Celles-ci deviendront plus précises au fur et à mesure que vous enregistrerez plus de données de sommeil. Les recommandations seront parfois évidentes (se coucher plus tôt), parfois plus subtiles (éviter de vous exposer à la lumière bleue des écrans avant le coucher).

En vous rendant dans la section « Objectifs » de l’application, vous pouvez enregistrer d’autres activités et effectuer d’autres actions comme définir un « Rappel d'heure du coucher ». Si vous avez l'habitude de vous laisser submerger par un jeu vidéo addictif, cette alarme peut être un rappel à l'ordre indispensable.

Fitbit se veut un coach performant pour prendre votre sommeil en main et réguler vos insomnies grâce à de multiples options. Ou simplement profiter des siestes dominicales les plus réparatrices possible.