Meilleures montres connectées Garmin : quelle smartwatch avec GPS choisir en 2021 ?

Nous avons testé les meilleures montres Garmin pour vous aider à choisir celle qui vous conviendra le mieux. Que vous soyez coureur, nageur, cycliste ou que vous commenciez tout juste à vous occuper de votre forme physique, nous sommes là pour simplifier votre futur achat.

Nous avons soumis toutes ces montres à des tests rigoureux en conditions réelles, en évaluant la précision de leur suivi GPS, la réactivité de leur cardiofréquencemètre et la qualité de leurs applications dédiées à votre entraînement. Nous avons également évalué la durée de vie de la batterie, l'affichage et le design général afin de vous offrir la meilleure vision d'ensemble.

Nous avons enfin compilé les prix les plus bas dispensés sur chacune des meilleures montres Garmin listées ci-dessous. Vous serez ainsi toujours sûr de réaliser une bonne affaire, qu'il s'agisse de la Forerunner 55 d'entrée de gamme ou de la Fenix 6.

La Garmin Fenix 6 est une montre multisports puissante et dotée de nombreuses fonctionnalités. (Image credit: Garmin)

La Garmin Fenix 6 est très certainement l’ultime smartwatch multisports, et la meilleure option haut de gamme proposée par Garmin actuellement. Elle permet de suivre presque toutes les activités de plein air, avec un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque qui fonctionne même sous l'eau. Le GPS se verrouille rapidement et fonctionne de manière fiable. Il peut par ailleurs compter sur une batterie impressionnante et un écran robuste, bien qu'encombrant.

Le prix élevé de la Fenix 6 va en rebuter plus d'un, pour autant il s'adresse avant tout aux athlètes et aux aventuriers sérieux, en particulier ceux qui ne se limitent pas à une seule discipline. Les autres pourront trouver des alternatives plus abordables y compris dans ce classement.

Nous attendons avec impatience le lancement de la Garmin Fenix 7, qui pourrait arriver plus tard cet automne. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.

Lire notre test complet ( en anglais ) : Garmin Fenix 6

La Forerunner 945 est une montre Garmin de premier ordre pour les triathlètes, avec tous les outils d'entraînement que vous pouvez souhaiter. (Image credit: Garmin)

La Garmin Forerunner 945 est la meilleure des smartwatches Garmin destinées à la course à pied. Elle n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la Fenix 6, plus orientée vers le multisports, mais si vous mangez, dormez et vivez pour le running, elle devrait amplement vous satisfaire. Nous avons trouvé que le GPS et le moniteur de fréquence cardiaque étaient tous deux extrêmement précis lors de notre test, et nous avons également fait l'éloge de ses cartes en couleur et de son autonomie de deux semaines.

Bien qu'il s'agisse d'une montre pour coureurs, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas suivre d'autres sports. En fait, des accompagnements virtuels vous permettent de vous adonner à plus de 30 activités différentes. Des extras qui justifient son tarif quelque peu élevé par rapport à d'autres modèles plus polyvalents distribués par la marque.

Lire notre test complet (en anglais ) : Garmin Forerunner 945

La Garmin Venu 2 est une montre très esthétique conçue pour le quotidien et les séances d'entraînement, elle conviendra aux athlètes plus occasionnels. (Image credit: Garmin)

La Garmin Venu 2 trouve un équilibre délicat entre smartwatch urbaine et montre de sport, réussissant à offrir le meilleur des deux mondes. Son design est discret et ne fait jamais penser à une montre de sport, mais elle est dotée d'une gamme impressionnante d'outils d'entraînement, notamment un GPS précis (compatible avec Galielo et GLONASS), un accès rapide aux guides Garmin Coach, un suivi sensible de la fréquence cardiaque, de la cadence, ou des fractionnements. Il existe également de nombreux modes d'entraînement en salle, et la montre se synchronise avec les équipements compatibles, ainsi qu'avec des applications tierces spécialisées dans le fitness et les régimes.

La smartwatch, elle-même, dispose d'une capacité de stockage de 650 chansons tout en se couplant à des applications musicales telles que Deezer et Amazon Music. Vous pouvez consulter votre agenda d'un seul coup d'œil, vérifier votre fréquence cardiaque, votre consommation d'eau et votre niveau de stress, enregistrer vos cycles menstruels, recevoir les notifications de votre smartphone (et y répondre), etc.

Tout cela est rendu possible par l'écran AMOLED super haute résolution, avec trois réglages de luminosité et un mode toujours actif en option. La Venu 2 est une superbe montre Garmin polyvalente que nous vous recommandons vivement.

Lire notre test complet : Garmin Venu 2

La Garmin Forerunner 55 regorge d'outils pour aider les sportifs débutants à progresser. Notamment des suggestions d'entraînement personnalisé. (Image credit: Garmin)

La Garmin Forerunner 55 est la nouvelle montre de course d'entrée de gamme de Garmin. Elle est presque identique à la Forerunner 45 en termes de conception et de fonctionnement. Sans écran tactile, elle fonctionne à l'aide de cinq boutons situés sur la circonférence du boîtier, bien conçus et clairement identifiés pour ne pas dérouter les nouveaux utilisateurs et éviter les tâtonnements en pleine course.

Il y a cependant quelques améliorations importantes, notamment de nouvelles suggestions d'entraînement basées sur vos activités passées, et qui permettent de structurer votre entraînement même si vous ne suivez pas un plan spécifique. Après une séance d'entraînement, vous verrez également des conseils apparaître sur votre temps de repos et de récupération avant votre prochain cycle d'efforts.

La Forerunner 55 se distingue par la précision de son GPS, ce qui en fait un excellent point d'entrée pour quiconque souhaite passer d'une Fitbit à une montre de sport plus aboutie.

Lire notre test complet : Garmin Forerunner 55

La Garmin Enduro n'est pas dotée d'un écran tactile, mais sa batterie longue durée compense largement. (Image credit: Garmin)

Si vous recherchez avant tout une montre robuste et capable de vous soutenir des jours et des jours sans recharge, il vous faut l'Enduro. Comme son nom l'indique, elle est destinée aux amateurs d'endurance et offre le meilleur niveau d'autonomie fourni par une montre Garmin. Elle peut ainsi tenir 50 ou 65 jours en mode smartwatch classique, selon que vous tenez compte ou non de l'énergie solaire. Si vous activez le GPS, sa durée de vie tombe à 80 heures maximum, ce qui se révèle exceptionnel pour une montre sportive.

La Garmin Enduro délivre également un ensemble de fonctionnalités solides, notamment une prise en charge complète des satellites, un moniteur de fréquence cardiaque, un moniteur d'oxymétrie de pouls, le suivi de votre condition physique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou encore le paiement sans contact.

Sachez toutefois qu'elle ne dispose pas d'un support cartographique intégral, ni d'un lecteur de musique intégré. Elle compose enfin sans écran tactile. Voyons le bon côté des choses : cela la rend plus légère et confortable à porter.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Enduro

La Garmin Vivoactive 4S est une version plus petite de la Vivoactive 4, idéale pour les petits poignets. (Image credit: Garmin)

Certaines montres Garmin arborent un design plutôt utilitaire, et même si l’ écran de la Garmin Instinct Solar (ci-dessous) n'est pas plus grand que celui d'une smartwatch classique, son aspect général peut être écrasant sur un poignet plus fin. C'est là qu'intervient la Garmin Vivoactive 4S. Avec ses 40 x 40 x 12,7 mm, il s'agit essentiellement d'une version réduite de la Vivoactive 4, intelligente et polyvalente.

Comme son homologue plus grande, la Vivoactive 4S offre un excellent suivi de la condition physique grâce au GPS intégré qui vous géolocalise et dessine votre itinéraire en quelques secondes seulement. Cet instrument fournit un enregistrement précis de vos courses ou de vos déplacements, au lieu de lisser le parcours comme le font certains trackers.

La montre, dans son ensemble, se révèle assez pratique et agréable pour être porté toute la journée, et avec le suivi du sommeil et un capteur SPO2 pour surveiller votre niveau d'oxygène dans le sang, vous aurez envie de la garder toute la nuit - sans aucune gêne.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Vivoactive 4

La Garmin Instinct Solar est une montre de sport super résistante, dotée d'une autonomie colossale. (Image credit: Garmin)

La Garmin Instinct Solar n'est pas la seule montre capable de se recharger à l'énergie solaire (grâce à son écran Power Glass), mais elle est certainement la plus impressionnante en termes de longévité - puisqu'elle peut théoriquement rester allumée indéfiniment. En pratique, il demeure peu probable qu'un tel scénario se produise, cependant quelques heures de soleil suffisent à vous garantir plusieurs jours d'autonomie. Y compris avec un GPS fortement actif.

Une autre des meilleures caractéristiques de la Garmin Instinct Solar est son double écran, qui affiche des informations contextuelles en plus des données fitness principales. Dans nos tests, nous avons trouvé cette interface extrêmement utile, d'autant plus que l'Instinct Solar dispose d'un nombre de capteurs et d'applications franchement impressionnants.

Le seul inconvénient est qu'elle n'est pas particulièrement attrayante, avec son design plutôt massif. Comme il s'agit d'une montre Garmin conçue pour le grand air, vous apprécierez tout de même sa conception robuste, capable de supporter tous les chocs en randonnée, trail ou kayak.

Si vous disposez d'un budget un peu plus serré, jetez un coup d'œil à la Garmin Instinct originale. Elle est également très résistante et pratique, mais ne dispose pas de la recharge solaire pour maintenir sa batterie à niveau.

Lisez notre test complet (en anglais) : Garmin Instinct Solar

La Venu Sq est l'une des plus belles montres de Garmin, une alternative sportive et abordable à l'Apple Watch. (Image credit: Garmin)

La Garmin Venu Sq est l'une des montres les plus abordables que Garmin ait lancées depuis un certain temps, mais ce n’est pas pour autant qu’elle donne l’impression d’être bas de gamme - son design attrayant et un écran aux couleurs vives défient son étiquette de prix modeste.

Elle est équipée de tous les capteurs de base comme le GPS, un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur d'oxymétrie de pouls. Des modes dédiés à la course à pied, au cyclisme et à la natation en font un solide compagnon de suivi sportif, même si, lors de nos tests, nous avons constaté que la détection d'un signal GPS prenait un peu plus de temps que nous l'aurions souhaité.

Deux versions sont disponibles : la version normale et la version avec lecteur de musique intégré. Quelle que soit l'édition choisie, vous bénéficierez du paiement sans contact, d'applications téléchargeables depuis la boutique Garmin Connect IQ et d'une connexion internet solide.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Venu Sq

La Garmin Vivomove 3 est dotée d'un affichage hybride, avec des aiguilles analogiques et un écran numérique caché pour afficher les principales statistiques d'entraînement. (Image credit: Garmin)

La Garmin Vivomove 3 ressemble à la Garmin Vivoactive 4 à première vue, mais il s'agit d'une smartwatch hybride, ce qui signifie qu'elle dispose d'un écran analogique, dissimulant une interface numérique destinée à afficher vos notifications mobiles comme vos statistiques fitness. C'est une montre très esthétique, bien que plus pauvre que la Vivomove en termes de fonctionnalités.

Il n'y a pas de GPS intégré, par exemple. Vous devrez donc emporter votre téléphone avec vous pour jeter un œil à votre itinéraire en plein air. L'écran numérique plus petit que d'habitude signifie également que vous obtenez moins d'informations qu'avec une Garmin plus conventionnelle. Pour analyser les statistiques quotidiennes, vous devrez enfin vous plonger dans l'application Garmin Connect.

Si vous êtes à la recherche d'une alternative intelligente à un appareil Fitbit, alors elle vaut vraiment la peine d’être considéré , surtout maintenant que son prix a considérablement baissé. Si vous recherchez une montre de sport sérieuse, la Forerunner restera un choix plus pertinent.

La Lily est la première montre de Garmin destinée spécifiquement aux femmes. (Image credit: Garmin)

La Garmin Lily est conçue spécifiquement pour les femmes, avec un design super fin qui s'éloigne de la conception massive typique de la plupart des smartwatches. Vous pouvez recevoir des notifications mobiles via la Lily, elle offre une gamme impressionnante de profils de suivi d'activité, et il y a également un capteur d'oxymétrie de pouls ou une surveillance des prochains cycles menstruels - disponible d'une simple pression sur l'écran monochrome.

Malheureusement, il y a quelques inconvénients majeurs, dont le plus important est l'absence de GPS intégré. Au lieu de cela, vous devez connecter la Lily à votre smartphone pour bénéficier d'une géolocalisation standard. Un oubli qui frustrera certaines coureuses, marcheuses ou cyclistes préférant voyager léger. Vous devrez composer également sans stockage de musique ou prise en charge des achats sans contact Garmin Pay. C'est dommage, car la Lily s'avère un bel appareil. Espérons que les prochaines itérations ne sacrifieront pas autant de fonctionnalités au profit du style.