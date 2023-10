Test de la Garmin Venu 3 : un équilibre presque parfait entre smartwatch et tracker d'activité

La Garmin Venu 3 est une montre puissante, dotée d'un écran époustouflant et de nombreuses fonctions de suivi sportif. Grâce à son écran AMOLED, à ses haut-parleurs et à son microphone, elle est douée en matière d'interactivité et offre des informations sur la méditation, un accompagnement personnalisé pour les utilisateurs de fauteuils roulants et des alertes visuelles de la sonnette d'entrée, en plus du suivi du sommeil et de conseils. Elle n'est pas donnée, mais ses nombreuses fonctionnalités justifient son prix.

Garmin Venu 3 : test en une minute

La Garmin Venu 3 est la troisième version d'une trilogie de montres qui, contrairement à la plupart des trilogies de films, est en fait la meilleure de la gamme. En réalité, il s'agit même de l'une des meilleures montres Garmin.

Comme le reste de la série Venu, il s'agit d'un mélange assez équilibré de smartwatch et de tracker de santé. Cela signifie principalement que la Garmin Venu 3 est très belle avec un écran AMOLED riche et coloré, qui n'a rien à envier à certaines des meilleures montres d'Apple. Contrairement aux Apple Watch, qui ne peuvent tenir que 18 ou 36 heures sans être rechargées, cette montre offre une autonomie jusqu'à deux semaines.

En revanche, vous ne bénéficiez pas de certaines fonctions de running haut de gamme telles que le score de préparation à l'entraînement ou le système de prédiction de temps final, comme sur la Garmin Forerunner 265, par exemple. En revanche, vous bénéficiez d'un suivi avancé du sommeil et de suggestions, d'un rapport du soir, de mesures d'entraînement dédiées aux personnes en fauteuil roulant et d'autres informations relatives à la santé.

Cette montre est également équipée d'un haut-parleur et d'un microphone, ce qui signifie que vous pouvez prendre des appels à partir d'un téléphone connecté, directement à votre poignet. Cela signifie également que l'entraînement à la méditation est plus immersif grâce aux conseils audio, à la musique et à bien d'autres choses encore.

Bien qu'elle soit un peu chère pour une Garmin sans fonctions d'entraînement haut de gamme, cette montre offre de nombreuses fonctionnalités de type smartwatch - comme le suivi GPS, Spotify hors ligne et le paiement sans contact - tout en se concentrant sur un suivi des habitudes de vie, toute la journée et toute la nuit.

Garmin Venu 3 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Composant Garmin Venu 3 Prix 499,99€ Dimensions 45 x 45 x 12 (mm) Poids 46 g Boîtier / cadre Boîtier en polymère renforcé de fibres, lunette en acier inoxydable Écran 454 x 454 1,4 pouces AMOLED tactile GPS GPS, GLONASS, GALILEO Autonomie de la batterie Mode montre 14 jours, GPS seul 26 heures, GPS + Musique 11 heures Connection Bluetooth, ANT+, WiFi Étanchéité Oui, 5ATM

Garmin Venu 3 : prix et disponibilité

499,99€ en France

450 £ au Royaume-Uni

450 $ aux États-Unis

749 AU$ en Australie

La Garmin Venu 3 est relativement chère par rapport aux autres montres Garmin et à ses contemporaines comme la Samsung Galaxy Watch 6, mais elle ne coûte qu'un peu plus qu'une Apple Watch et fait un peu de tout (et très bien) tout en offrant un look haut de gamme. Le prix est donc de 499,99€, soit un peu plus que la plupart des smartwatches, mais il est tout à fait représentatif de ce que l'on obtient dans cette gamme de prix.

Bien entendu, il s'agit des prix de lancement, et vous pouvez donc vous attendre à ce qu'ils baissent au fil du temps. Il est souvent possible de faire de bonnes affaires sur les Garmin, et nous parions que la Garmin Venu 3 ne fera pas exception à la règle.

Rapport qualité/prix : 4/5

Garmin Venu 3 : design et écran

Écran AMOLED de 1,4 pouce

Cadre en acier inoxydable

Bracelet confortable en silicone, compatible avec le système QuickFit 22 mm

La Garmin Venu 3 est indéniablement une montre intelligente attrayante qui peut être utilisée comme tracker de fitness et comme accessoire de mode à porter au quotidien. Le bracelet en silicone est confortable, étanche et minimaliste. Le cadre en acier inoxydable lui confère également une finition haut de gamme, qui fait défaut à d'autres wearables à écran incurvé comme les Apple Watch et la Google Pixel Watch 2.

Mais ce n'est que lorsque l'écran s'allume que l'on voit vraiment la qualité. Cette montre est dotée d'un magnifique écran AMOLED de 1,4 pouce avec une définition élevée de 454 x 454 pixels. Grâce à cet écran super lumineux et coloré, toutes vos mesures s'affichent clairement, quelles que soient les conditions d'éclairage.

La Venu 3 fonctionne bien avec un écran tactile qui non seulement facilite le défilement des menus, mais présente également de jolies transitions graphiques qui créent une manière intuitive d'explorer les menus. L'ensemble est recouvert de verre Corning Gorilla Glass 3 pour garantir l'absence de rayures, ce qui a été le cas tout au long de nos tests, qui ont été franchement rudes. L'étanchéité à 50 mètres vous permet de l'utiliser partout, y compris sous l'eau.

Vous disposez également de trois boutons pour faciliter les interactions avec le menu, qui sont bien utilisés. Par exemple, pour annuler une séance d'entraînement, il suffit d'appuyer sur la croix rouge à l'écran, puis de confirmer à l'aide de l'un des boutons.

La Venu 3 est disponible en deux tailles : 41 mm (connue sous le nom de Venu 3S) et la plus grande, 45 mm, connue sous le nom de Venu 3. La Venu 3 est disponible en blanc, noir ou noir avec un bracelet en cuir. Si vous optez pour la Venu 3S, vous aurez encore plus de choix : soft gold, rose poudré, vert sauge, etc.

Design : 5/5

Garmin Venu 3 : fonctionnalités

Modules de méditation guidée préchargés

Système spécifique aux personnes en fauteuil roulant

Suivi du sommeil plus intelligent

La Garmin Venu 3 regorge de fonctions de suivi de la santé, du style de vie et de la condition physique, tout en proposant des applications smartwatch réellement utiles dans la boutique Connect IQ. L'une des caractéristiques les plus remarquables est le fait que l'écran AMOLED est exploité lorsqu'il est relié à l'application Ring doorbell, affichant une capture d'écran de la personne présente à la porte lorsque vous recevez une alerte sur votre poignet.

Le retour du haut-parleur et du microphone de la Venu 2 signifie que vous pouvez recevoir des alertes audio et même prendre des appels en mode natif sur la montre. Ce n'est pas assez raffiné pour vous permettre de parler en utilisant l'application Ring, par exemple, mais il n'est pas surprenant que les applications tierces ne soient pas aussi bonnes que sur d'autres plateformes - Garmin n'a jamais trop poussé dans ce domaine, en grande partie parce que la marque se concentre sur l'entraînement physique, et c'est ce qu'elle a fait ici.

Vous pouvez vous attendre à une grande quantité d'options de suivi et d'entraînement, notamment le suivi de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, le suivi du sommeil profond avec conseils, les scores de stress, les mesures de la VRC, le suivi de la respiration, et bien d'autres choses encore. Tout cela permet d'obtenir une image globale claire de votre santé. Comme nous sommes en droit de l'attendre d'une bonne montre Garmin, vous pouvez également suivre presque tous les exercices auxquels vous pouvez penser, y compris la natation et le golf. Garmin propose une application dédiée au golf sur votre téléphone, que vous pouvez synchroniser avec la Venu 3. Garmin fabrique régulièrement certaines des meilleures montres de golf, et il est agréable de voir que certaines de ces fonctions sont disponibles ici, comme les parcours téléchargeables et l'analyse des coups.

Le programme de méditation mérite d'être mentionné, car il est spécifiquement adapté à cette montre et offre des conseils audio et visuels sans qu'il soit nécessaire de brancher des écouteurs. Cela signifie que les méditations guidées suivent votre fréquence respiratoire et votre fréquence cardiaque afin que vous puissiez en voir les effets directement.

Le suivi spécifique pour les personnes en fauteuil roulant est une option fantastique. Vous pouvez configurer ce mode dès le départ et vous pourrez ainsi suivre les efforts et bénéficier d'une sélection de sports spécifiques aux fauteuils roulants.

Vous disposez également d'une sélection de fonctions utiles au quotidien, telles que les paiements sans contact, la connectivité des écouteurs Bluetooth, les listes de lecture Spotify hors ligne et un mode lampe de poche pratique que vous utiliserez vraiment lorsque vous vous promènerez dans l'obscurité.

Fonctionnalités : 5/5

Garmin Venu 3 : performances

Données précises sur la fréquence cardiaque

Excellente prise en charge du sommeil

Toujours des problèmes de configuration avec Garmin

La Garmin Venu 3, comme la plupart des Garmin de nos jours, s'est très bien comportée en pratique. Cela signifie que l'acquisition GPS est presque parfaite, qu'elle est rapide et que les mesures sont précises. Cela signifie également que les données relatives à la fréquence cardiaque se sont révélées exactes par rapport à un test effectué avec une ceinture thoracique.

C'est l'utilisation de toutes ces données qui fait la spécificité de la Venu 3. Le suivi du sommeil, par exemple, est bien plus avancé ici que dans de nombreuses montres Garmin plus spécifiques au sport. Cette montre vous offre non seulement un rapport matinal sur la façon dont vous avez dormi et récupéré, mais aussi un rapport du soir, qui vous aide à envisager les moyens de faire en sorte que votre nuit de sommeil soit la meilleure possible. Tout cela équivaut à vérifier davantage vos habitudes et à les ajuster en conséquence - ce qui fait partie de ce qui rend cette montre favorable au changement. Pour la première fois, la montre dispose même d'une fonction de détection de sieste, qui vous permet de l'allumer pour faire une sieste en tenant compte de la durée de sommeil recommandée pour la nuit.

Nous avons été surpris de constater que le haut-parleur et le micro n'étaient pas un simple effet de mode, et qu'ils s'avéraient réellement utiles. La clarté s'est avérée suffisante pour suivre des méditations guidées, prendre des appels téléphoniques et même écouter de la musique. Le microphone a également bien fonctionné. Si vous pensez que cette fonction pourrait vous intéresser, par exemple si vous êtes un parent occupé dans la cuisine et que vous avez besoin de rester connecté tout en entendant ce qui se passe dans la pièce, c'est une excellente solution.

Alors pourquoi opter pour une montre spécifique à la pratique d'un sport plutôt que pour celle-ci ? Vous constaterez que la Venu 3 peut suivre de nombreux sports - plus de 30 - mais elle ne le fait pas de manière aussi approfondie que certains wearables spécifiques à un sport. La course à pied, par exemple, permet de suivre la vitesse, l'allure, la fréquence cardiaque et dispose même de cartes, mais vous n'obtiendrez pas de mesures plus complexes, relatives à la dynamique de la course à pied, comme le temps de contact avec le sol ou les prédictions de vitesse, qui sont disponibles sur les meilleures montres de course à pied.

On aurait pu décerner à cette montre cinq étoiles, si la connexion et la configuration avec le téléphone étaient ne s'étaient pas révélées un cauchemar. Après avoir testé les Garmin pendant plus d'une décennie, en utilisant divers téléphones Android, cela a toujours été un problème. Un récent essai de la Forerunner 965 s'est montré si parfait dans la configuration qu'il nous semblait que Garmin avait corrigé ce type de problème. Mais les problèmes de connexion ont ressurgi avec la Venu 3 avec de fréquents redémarrages nécessaires du téléphone, de la montre, de l'application, jusqu'aux réinitialisations d'usine, etc. Ce ne sera peut-être pas un problème sur votre téléphone, mais il s'agit d'une tendance Garmin non corrigée et qui ne peut pas rester ignorée.

Performances : 4/5

Garmin Venu 3 : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Categories Commentaires Notes Prix Prix élevé mais raisonnable 4/5 Design et écran Un AMOLED époustouflant 5/5 Features Large éventail d'options 5/5 Performance Remarquable, à part la configuration 4/5 Total Un tracker de bien-être doté d'un super écran, d'un haut-parleur et de fonctions intelligentes. 4.5/5

Garmin Venu 3 : devrais-je l'acheter ?

Achetez-la si...

Vous voulez un super écran Grâce à l'écran AMOLED, tout ce que vous ferez avec cette montre sera un véritable plaisir à regarder. Il sera également très clair et lumineux, quelles que soient les conditions.

Vous voulez des conseils sur le sommeil Il s'agit de l'un des trackers et conseillers de sommeil les plus complets proposés par Garmin, ce qui en fait l'un des meilleurs au monde.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un coureur sérieux Bien que cette montre permette de suivre la course à pied, elle n'offre pas les mesures plus approfondies des montres spécialisées qui peuvent aider à cibler l'entraînement en vue d'améliorations efficaces.

Vous avez un budget limité Il s'agit d'une montre coûteuse et vous pouvez économiser de l'argent si vous n'avez pas peur de réduire l'écran et de perdre certaines fonctions, comme les haut-parleurs intégrés.

Nous avons porté la Garmin Venu 3 au poignet, connectée à un appareil Android, pendant des mois. Nous avons couru, fait du vélo, nagé, marché, suivi des cours de yoga, des séances de musculation, fait du paddle board et bien d'autres choses encore.

Les fonctions de paiement sans contact et Spotify sans fil hors ligne ont été utilisées, tout comme le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque dans les bains d'eau froide, les notifications du téléphone et bien plus encore.

En bref, la montre a été utilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de tester réellement l'utilisation de la montre et de toutes ses fonctionnalités.

Première révision : octobre 2023