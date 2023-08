Test Samsung Galaxy Watch 6 Classic : plus grande, plus robuste, mais pas forcément plus efficace

Wear OS 4 et One UI Watch 5

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic porte bien son nom. Elle est grande et robuste, comme doit l'être un accessoire classique, mais le modèle de 47 mm que nous avons testé est presque trop grand et trop lourd. C'est un excellent compagnon de sommeil si cela ne vous dérange pas de ne pas dormir. L'apparence, les capteurs et le fonctionnement général sont de premier ordre. L'autonomie de la batterie est même étonnamment bonne. Le cadran et cette taille sont-ils nécessaires ? Est-ce que nous recommanderions le modèle plus petit et plus léger de 43 mm ? Probablement.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : test d'une minute

Dévoilée lors du Samsung Unpacked 2023, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic a été éclipsée par les nouvelles créations pliables (Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5) et n'a probablement pas reçu tout l'amour qu'elle mérite. Cette smartwatch WearOS audacieuse et au design imposant est aussi bien capable de vous donner l'heure, la météo et des alertes que de suivre vos activités, vos entraînements et votre santé en général comme peu de montres connectées l'ont fait jusqu'à présent.

Il s'agit d'une montre de prestige qui offre un large écran de 37,3 mm et bénéficie du retour de la couronne rotative. L'écran tactile vous permet de naviguer entre les modes, les applications et les notifications. L'action de tourner le cadran grâce à la couronne rotative donne le même résultat.

On n'achète pas la grande Samsung Galaxy 6 Classic pour des fonctions supplémentaires ou une meilleure autonomie. Elles sont toutes identiques à celles de la Galaxy Watch 6 standard. Il s'agit d'un amour des grosses montres et du plaisir de voir les autres remarquer la grande smartwatch lumineuse que vous portez au poignet.

Samsung propose une montre de 59 g (la Classic de 43 mm ne pèse que 33,3 g) truffée de fonctions et de capteurs. Elle peut suivre votre activité, votre rythme cardiaque, votre ECG et votre température, et analyser votre composition corporelle et vos habitudes de sommeil, même si vous n'avez aucune envie de porter une montre aussi encombrante pendant votre sommeil. Sinon, c'est un compagnon idéal pour votre meilleur téléphone Samsung Galaxy. Nous l'avons testée avec le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5 ; elle permet de recevoir les notifications du téléphone, mais vous pouvez aussi commencer votre journée sur la montre et la poursuivre sur le téléphone.

C'est une montre robuste, prête à aller nager et à s'écraser sur le sol. L'autonomie de la batterie s'est améliorée au fil des jours, au point que nous avons pu la porter, dormir avec et continuer à la porter le lendemain sans avoir à la recharger jusqu'à midi. Cette batterie impressionnante est peut-être due en partie à la nouvelle puce Exynos W930, qui gère mieux la consommation d'énergie, même avec l'écran géant toujours allumé.

Nous ne sommes pas satisfaits de la taille de la montre, mais il s'agit une préférence personnelle. Il sera difficile de trouver une meilleure smartwatch WearOS de cette taille.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Composants Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43mm) Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47mm) Dimensions 42.5 x 42.5 x 10.9 mm 46.5 x 46.5 x 10.9 mm Poids 33,3g 59g Écran Super AMOLED de 1,3 pouce, 432 x 432 px 1,5 pouce, 480 x 480 px super AMOLED Boîtier/cadran Acier inoxydable Acier inoxydable GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batterie Jusqu'à 40 heures Jusqu'à 40 heures Connection Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Résistant à l'eau 5ATM+IP68 5ATM+IP68

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : prix et disponibilité

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic a été présentée lors du Samsung Unpacked le 26 juillet, aux côtés de la Watch 6, de la série Tab S9, des téléphones Samsung Galaxy Z Fold 5 et Samsung Galaxy Z Flip 5.

En France, il faudra débourser à partir de 419 euros pour le modèle de 43 mm, et à partir de 449 euros pour le modèle de 47 mm.

Rapport qualité/prix : 4/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : design

Grandes dimensions (47 mm)

La couronne rotative a fière allure

Élégant et audacieux

Nous avons des tiroirs remplis de montres analogiques classiques à remontoir, et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic aurait sa place à côté de n'importe laquelle d'entre elles. Même si de nombreux modèles de smartwatches ont commencé par être des variations de thèmes de montres traditionnelles, ils se sont peu à peu éloignés de cela au fil du temps. Même la Galaxy Watch 6 de Samsung s'est débarrassée de nombreux accessoires analogiques au profit de lignes épurées et d'un cadran parfaitement plat.

La Galaxy Watch 6 Classic, cependant, va dans une direction différente, en adoptant le look rétro d'une montre analogique à remontoir. Les deux principaux boutons personnalisables de la montre sont séparés par un îlot de métal qui n'a aucune utilité fonctionnelle, mais qui rappelle clairement le design des montres d'antan. Ensuite, il y a la couronne. Les premières smartwatches Samsung en étaient dotées, mais elle avait disparu avec la Galaxy Watch 5. Aujourd'hui, notre amie striée et rotatve est de retour, et elle permet de contrôler les fonctionnalités de la montre.

Vous pouvez la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour voir les notifications ou vers la droite pour accéder aux fonctions clés de la montre, comme les modes d'exercice. Une fois à l'intérieur de chaque fonctionnalité, la lunette peut vous guider à travers les commandes et les paramètres de l'application.

Samsung a repensé le système d'ouverture du bracelet de la montre et utilise désormais un bouton situé sur le bracelet pour rétracter les broches afin de pouvoir retirer le bracelet. Nous avons trouvé ce bouton un peu déroutant car il n'y a pas d'indication physique permettant de retirer librement le bracelet, il suffit d'appuyer et de tirer.

Sur le dos incurvé se trouvent des capteurs permettant de suivre les battements de votre cœur, votre ECG et votre température. La montre est également équipée d'un baromètre, d'un gyroscope et d'un capteur de luminosité. Il s'agit d'une montre de grande taille, au format 47 mm, soit des dimensions de 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, pour un poids de 59 g. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 6 de 40 mm ne pèse que 28,7 g et l'Apple Watch 8 de 45 mm pèse 51,5 g avec le GPS et la prise en charge du réseau cellulaire.

Avec les normes IP68 et militaires pour résister à la noyade, aux chocs, aux chutes et aux grandes variations de température, la smartwatch est prête pour une plongée (50 mètres pendant 10 minutes) et une ascension de la montagne la plus proche. Nous n'avons pas fait d'escalade, mais nous avons plongé la smartwatch dans l'eau, après quoi elle était toujours opérationnelle.

Du point de vue du design, il s'agit d'une montre qui se fait remarquer. La subtilité est abandonnée au profit d'un cadran lisible à distance et d'un design agressif. Si vous portez déjà une montre de grande taille, la Galaxy Watch 6 Classic pourrait vous convenir parfaitement.

Design : 4/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : écran

Parfaitement ronde

Grande et robuste

Nette, colorée et lumineuse

Samsung a équipé la Galaxy Watch 6 Classic d'un grand écran AMOLED Always-On de presque 1,5 pouce. L'écran rond est beau à regarder et assez net grâce à une résolution de 480x480, ce qui, d'une certaine manière, bat les 396 par 484 pixels de notre Apple Watch 8.

L'écran tactile est rapide et réactif. De plus, il est bien protégé par un revêtement en cristal de saphir.

Display : 4.5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : logiciel et caractéristiques principales

Fonctionnalités du sommeil améliorées

Entraînements personnalisés

Informations complètes sur la santé cardiaque

Alors que les notifications d'e-mails, de réunions, de météo et d'autres applications font partie du quotidien de la plupart des smartwatches, des entreprises comme Samsung continuent d'innover dans le domaine de la santé, du bien-être et de la forme physique.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic est dotée de fonctionnalités qui permettent de suivre toutes sortes d'aspects de votre bien-être physique. En matière de fitness, Samsung se montre un peu plus proactif qu'Apple. Nous avons porté à la fois l'Apple Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic lors de nos promenades. Les deux montres peuvent détecter si nous pratiquons une activité physique, mais seule la Galaxy Watch commençait automatiquement à suivre la marche sans aucune intervention de notre part et la terminait lorsque nous nous arrêtions, toujours sans que nous ayons à toucher l'écran ou à appuyer sur un bouton.

Samsung couvre la plupart des exercices de remise en forme : course à pied, marche, vélo, randonnée, natation (intérieure et extérieure), tapis de course, vélo d'appartement, entraînement en circuit, machines de musculation et autres. Pour les poids libres, les pompes et les tractions, nous avons eu tendance à utiliser l'option "autre". Bien que Samsung ne dispose pas d'un studio rempli d'entraîneurs, à l'instar de Fitness Plus d'Apple, il propose un entraîneur de course à pied sur la montre.

Il existe également un suivi passif de l'activité qui prend en compte les pas, le temps passé et les calories brûlées. Au lieu de fermer des anneaux comme sur l'Apple Watch, vous fermez des bracelets colorés en forme de cœur. Comme l'Apple Watch, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (et ses sœurs) vous rappellera de vous lever et de bouger et vous encouragera lorsque vous l'aurez fait.

La montre peut même évaluer votre composition corporelle, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Vous entrez des informations telles que votre taille et votre poids, puis vous placez maladroitement votre majeur et votre annulaire sur les deux boutons de la montre, en levant légèrement les bras pour éviter tout contact. Cela permet à la montre d'envoyer un courant électrique de faible puissance à travers votre corps pour mesurer votre masse osseuse, graisseuse et musculaire, tout comme le font les meilleures balances intelligentes. Ce procédé, appelé analyse de l'impédance bioélectrique, est peu commode mais fonctionne.

La montre vous guide pour que vous restiez immobile et que vous leviez les bras de manière à ce que vos aisselles soient ouvertes. Oui, c'est un peu bizarre.

Image 1 of 5 Obtenir une mesure de l'IMC avec la Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Il peut vous en apprendre beaucoup sur votre corps. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et sur la façon dont vous vous situez par rapport à la moyenne (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mais lorsqu'elle fonctionne, on obtient des informations fascinantes.

Samsung a également amélioré le suivi du sommeil avec des informations plus approfondies, la température et la surveillance des ronflements. Ce dernier point nécessite toutefois que vous gardiez votre téléphone à proximité, car il utilise les micros pour capter les ronflements.

Lors de notre premier test de nuit, la batterie semblait encore en cours d'ajustement et elle s'est épuisée avant le matin. La deuxième fois, la montre a suivi efficacement toutes les phases du sommeil, mais les ronflements n'ont pas été pris en compte. Au cours de la troisième nuit, tout était en place, et la montre a enregistré un sommeil léger, profond et paradoxal, des niveaux d'oxygène dans le sang qui varient considérablement au cours de la nuit, et même la plage de température.

La montre peut également être utilisée pour vérifier l'ECG.

Dans l'ensemble, nous apprécions beaucoup l'interface WearOS 4, OneUI 5. Elle est propre, claire, colorée et logique. Nous n'avons eu aucun mal à naviguer pour trouver les informations, suivre les activités ou lire les notifications et y réagir.

Nous pouvons également utiliser la riche application Wear de Samsung pour gérer tous les paramètres et toutes les fonctionnalités de la montre, y compris choisir parmi une vaste collection de cadrans de montre comprenant des traitements graphiques et animés, des cadrans consacrés à la santé et à l'information, vos photos et des cadrans de style montre classique.

Logiciel et caractéristiques : 4.5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : performances et autonomie

Le nouveau processeur double cœur Exynos W930 de 1,4 GHz de la Samsung Galaxy Watch Classic 6 est plus que suffisant pour cette montre. Chaque action sur la montre est instantanée et c'est un plaisir de l'utiliser. Plus important encore, le processeur mobile semble gérer les besoins de traitement de la montre sans épuiser l'autonomie de la batterie.

Samsung évalue l'autonomie de la montre à 30 heures lorsque l'écran Always On est allumé. Lorsqu'il est désactivé, l'autonomie passe à 40 heures. Lors de nos tests, la déception initiale a cédé la place à la satisfaction, puis à la jubilation. Au bout d'une semaine, l'autonomie était toujours d'au moins une journée, ce qui, comme nous l'avons dit plus haut, la rendait apte à passer une journée entière ainsi que le suivi du sommeil.

Elle peut se charger rapidement sur le chargeur inclus (adaptateur non inclus).

Performances et autonomie de la batterie : 5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : verdict

Si vous voulez tout ce que la Samsung Galaxy Watch 6 offre, mais dans un boîtier beaucoup plus grand et peut-être plus traditionnel, la Galaxy Watch 6 Classic de 47 mm est faite pour vous. Sinon, vous pouvez choisir parmi les tailles 40 et 44 mm de la Galaxy Watch 6 (ou même la plus petite 43 mm Classic) et dépenser moins tout en ayant quelque chose de plus léger, de plus petit et de moins gênant au poignet. Toutes ces montres partagent les mêmes caractéristiques et la même autonomie, de sorte que le choix se résume finalement au style ou à la flexibilité de votre portefeuille.

Pour certains, la couronne rotative est une caractéristique déterminante et souhaitable.

Hormis la taille et le poids, nous avons apprécié de porter cette smartwatch. Elle est dotée de nombreuses fonctions utiles en matière de santé et de fitness et gère bien les notifications. L'écran Always On est excellent : il est lumineux lorsque vous levez la main, mais juste assez pour que vous puissiez le lire d'un coup d'œil.

L'autonomie de la batterie est, d'après notre expérience, excellente, tout comme les performances.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Watch 6 Classic : bulletin de notes Catégories Commentaires Score Rapport qualité/prix Un bon prix pour tout ce que vous obtenez 4/5 Design Séduisante, mais grande et lourde 4/5 Écran Grand, rond et magnifique 4.5/5 Logiciel et caractéristiques Une interface géniale et une multitude de fonctionnalités utiles dans les domaines de l'information, de la santé et de la remise en forme. 4.5/5 Performances et batterie Rapide, réactif et doté d'une grande autonomie 5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : Devrais-je l'acheter ?

Achetez-la si...

Vous voulez suivre tous les aspects de votre santé Cette montre couvre tous les aspects fondamentaux du suivi de la santé et bien plus encore.

Vous aimez le look classique La Samsung Galaxy Watch 6 Classic a l'allure d'une montre analogique à l'ancienne, et la lunette est amusante et peut être utile.

Vous voulez la plus grande montre Le modèle 47 mm est une smartwatch monstrueuse dotée d'un très grand écran.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez des poignets petits ou sensibles Il s'agit d'une grande, grosse et lourde smartwatch.

Vous avez un budget limité Vous pouvez obtenir toutes les mêmes fonctionnalités (et même la même autonomie) avec une Galaxy Watch 6 plus petite et moins chère.

Première révision : août 2023